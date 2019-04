Dha Yurt Bülteni -17

Boşandığı eşi ve kocasına kurşun yağdırdıKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ahmet D., boşandığı eşi Aslı Yıldız Güçlü (28) ile kocası Asef Güçlü'ye (31) otomobildeyken tabancayla ateş açtı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ahmet D., boşandığı eşi Aslı Yıldız Güçlü (28) ile kocası Asef Güçlü'ye (31) otomobildeyken tabancayla ateş açtı. Ahmet D. polis tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslı Yıldız Güçlü'nün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı Yıldız Güçlü, yaklaşık bir yıl önce boşandığı Ahmet D.'den olan çocuğunu görmek için eşi Asef Güçlü ile birlikte okula gitti. Bu sırada Ahmet D. de okula geldi ve taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmamım ardından Güçlü çifti 46 VH 711 plakalı otomobiline bindiği sırada Ahmet D., yanındaki tabancasıyla peş peşe ateş edip kaçtı. Olayda eşiyle birlikte yaralanan Asef Güçlü, otomobiliyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne gitti. Sağlık görevlileri tarafından araçtan indirilen yaralılardan durumu ağır olan Aslı Yıldız Güçlü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Tedavi altına alınan Asef Güçlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Ahmet D. babasının evinde polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Cumhur İttifakı adayı, Kırklareli'de seçim sonuçlarına itiraz etti



Kırklareli'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayı MHP'li Derya Bulut, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkı seçimi kazanmasını ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bulut, "Bizim itiraz ettiğimiz nokta oy pusulasında alanın dışına basılan mühürlerin geçersiz olması lazım. Bunun daha önceden emsal kararı var. 170 sandığın açılarak tekrar sayılmasını istiyoruz" dedi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Kesimoğlu, seçimi 248 oyla kazandığını, sandıklar açılırsa farkın artacağını söyledi.



Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili bugün MHP ve AK Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. Seçmenlerinin oy pusulularının dışına kendilerine verdikleri geçerli oyların da geçersiz sayıldığını öne süren Bulut, şunları söyledi:



"Gayri resmi sonuçlara göre 248 oy bağımsız adayımız bizim önümüzde. Ama biz özellikle, 31 Mart'ta saat 17.00'den sonra sandıklardan bize gelen tepkiler doğrultusunda hakkımızı aramaya karar verdik. Neydi o hak arama, hukuk arama olayı şu; şimdi bağımsız aday ile ilgili kanunda açık ve net bir şekilde gösteriliyor. Nereye mühür basılırsa geçerli olur. Nereye basılırsa geçersiz olur. Bize daha sandıklar açılmaya başlandığı ilk anda bu talepler iletildi. Bizim itiraz ettiğimiz nokta alanın dışına basılan mühürlerin geçersiz olması lazım. Bunun daha önceden emsal kararı var. Biz anında bu emsal kararı sosyal medya zerinden, telefonlarımızdan tüm sandık görevlilerimize ilettik. Onlara dedik ki sandık başkanlarına bu kararı gösterin. Şimdi sandık başkanlarına gösterilen kararlar doğrultusunda bunları geçersiz diye kabul eden bazı sandık başkanlarımız oldu, ama maalesef yoğun bir şekilde 170 sandığın yoğunluğunda bu geçerli kabul edildi. O esnada sandık başkanlarının verdiği cevap şu, 'ilçe seçime ulaşamıyoruz' oldu. Biz de dedik ki ilçe seçme ulaşana kadar sayımı durdurun. Ulaştıktan sonra tekrar sayıma devam edin. Ama nedense bu kabul görmedi. Eğer kabul görseydi zaten muhtemelen bugün böyle bir süreci yaşamayacaktık. Kabul görmediği için. Artı bizim de çok ciddi tutanaklarımız var."



'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI NEYSE ONU GÖRMEK İSTİYORUZ '



Geçersiz sayılan oyların 170 sandık açılarak tek tek incelenmesini istediklerini söyleyen Bulut, "Şimdi tutanakları kabul edenler var. Onaylayan imzalayanlar var ama kabul etmeyenler var. Dolayısıyla çok ciddi muammalar var ortada. Bugün itibari ile Gümüşhane Kelkit ilçesinde buna benzer bir olay, oyları geçerli kabul edildi. Bizde ortaya koyduğumuz emeğimizin karşılığı neyse onu görmek istiyoruz. Artı tek bir oya talebimiz yok. Haksız artı tekbir oya talebimiz yok. Dönüyorsunuz yine binlerce bizi destekleyen vatandaşımız var. Aynı şekilde binlerce desteğini alan sayın bağımsız adayımız Kesimoğlu var. Bağımsız adayımızı destekleyen vatandaşlarımızda görecektir ki, empati yaparlarsa 248 oyla tam tersi bir sonuç çıksaydı büyük ihtimalle onlar da itiraz ederlerdi duruma. Çünkü neden bu kanunen bizim bir hakkımız. Biz de kanunen bu hak doğrultusunda müracaatlarımızı yaptık İlçe Seçim Kurulu'na. Bundan sonra artık İlçe Seçim Kurulu'muzun vereceği kararı hep beraber takipçisi olacağız, bekliyoruz. Ondan alacağımız her karar bizim başımızın üstünde, kanuna en ufak bir itirazınız olamaz. Bizim talebimiz 170 sandığın tekrar tek tek açılması, tek tek tüm oyların sayılması ve onun sonucunda da hiçbir vatandaşımızın oyunun heba olmaması. Hiçbir adayın da teşkilatlarında onu gönüldaşlarının da emeklilerinin, hayallerinin boşa gitmemesi, tek bir oy dahi olsa bile bu. Bunun mücadelesini ortaya koyduk. Bundan sonra artık hukuk ne derse boynumuz kıldan ince hepimiz için en hayırlısı neyse onun olmasını temenni ediyoruz. Şayet hukuk hayır oyları tekrar saymıyoruz derse başımızın üstünde. Saydı, orada tekrar bizim lehimize sonuç çıkmazsa başımızın üstüne ne yapacağız bize yakışan şu tüm vatandaşlarımıza yakışan şu kazanan adayımızı tebrik edip başarılar dileyeceğiz. Bu sükunetle devam etmesini istiyorum. Bu huzur içerisinde devam etmesini istiyorum. Hepiniz için en hayırlısı neyse onunla olmasını temenni ediyorum" dedi.



KESİMOĞLU: SANDIKLAR AÇILIRSA FARK ARTAR



Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi 248 oy farkla kazandığını, sandıklar açılırsa farkın açılacağını iddia etti. Kesimoğlu, "Seçimlerde Kırklareli halkı iradesini ortaya koydu. Sonuçlar ortada, gelişmeler itibariyle bir açıklama yapma gereği duydum. Bildiğiniz gibi bağımsız belediye başkanı olarak seçildim. Bu süreç içerisinde ilgisin sevgisini benden esirgemeyen değerli halkıma teşekkür ederim. Şimdi itirazlar olduğunu biliyorum. Elbette ki hak arayışı içinde olabilir hiç kimse emeklerini zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güveni oyları heba olmasını istemez, buna bende katılıyorum. Şimdi elimde yapılan seçimlerde ıslak imzalı 170 tane sandığa ilişkin tutanak var. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri, hepsi burada örnekleri var. Her biri tek tek ıslak imzalı. Bu tutanaklar İlçe Seçim Kurulu'nda toplanarak sonuca göre 248 farkla, Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı kazanmış oluyorum. Şimdi görüyorum ki bu başarıyı hazmedemeyen güçler yargıyı iktidarın ve devletin gücüyle etkilemeye çalışıyor. Bunun doğru olmadığını sizin aracılığınızla paylaşmak istiyorum. Halkın iradesi ortada. Yargı kararını vermiştir. Buna saygı duyulması gerekli "dedi.



'BENİM BİN 500 ÜZERİNDE İPTAL EDİLEN OYUM VAR'



Kesimoğlu, kendisinin de geçersiz sayılan bin 500 oyunun olduğunu ifade ederek, "Bütün sandıkların açılmasına ilişkin bir itiraz söz konusudur. Elbette ki itirazlarına saygı duyuyorum. Bütün sandıklar yeniden açılabilir. Ancak orada görülecek ki, sadece bağımsız adayın oyları yüksektir. Bu 248 oy farkının üzerinde daha fazla oy çıkacaktır. Yani fark açılacaktır. Çünkü ben biliyorum ki, karışıklıklar söz konusu. Bağımsız Türkiye Partisi'ni görmekte problemi olan seçmenlerimiz, 'bağımsız' kelimesini görüp bağımsız adaya oy verdiklerini sanarak tercihlerini o doğrultuda yaptılar, 1243 seçmen. Ben biliyorum ki benim bin 500'yüzün üzerinde iptal edilen oyum var. Geçersiz sayılan oyum var. Kaldı ki bunlar hepsi bağımsıza ayrılmış bölüme vurulmuş tercih mühürleridir. Hukuku da bir kenara bırakalım, bir adalet vardır. Yani orada tercih, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nadır. Bu hesapla yaklaşık 2 bin 500 şahsıma verilen oy geçersiz sayılmıştır. ama işin adalet boyutuna bakarsak Kırklareli halkı ciddi ve ezici bir çoğunlukla belediye bakanlığı makamı için şahsımı uygun görmüştür. Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu uygun görmüştür. Herkes hak arama hakkına ama herkes eşit koşullarda hak arama hakkına sahiptir" şeklinde konuştu.



Yangında, pencereden sarkıtılan anne ve oğlunu esnaf kurtardı (2)



'ÖNCE BEBEĞİMİ, SONRA KENDİMİ ATTIM'



Olay sırasında evlerinin penceresinden indirilerek hastaneye kaldırılan Sevdanur Bayrak ve oğlu Oğuz Kaan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastanede oğlu ile birlikte gözlem altında tutulan Sevdanur Bayrak, "Ben hiç yangını fark etmedim. Aşağıdan sesler geliyordu, tartışma sandım. Oğlumu yatırdım, bu sırada elektrikler gitti. Şalteri indirdim, kaldırdım gelmedi. Karşı komşuya bakmak istediğimde aşağıdan dumanlar çıkıyordu. Ben bağırmaya başladım, sonra pencereye çıktım. Bebeğimi aşağıya attım sonra kendim atladım. Aşağıda kalabalık vardı zaten, tuttular ambulansa verdiler. Hastaneye geldik" dedi.



Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle bacağından vurdu



Bolu'da, Kubilay Yalçın (25) tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurdu.



Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker'e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Yalçın'la sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Yalçın kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Yalçın, evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker'in sağ bacağından vuruldu. Kubilay Yalçın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İsa Şeker, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.



Olayın ardından kaçan Kubilay Yalçın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



CHP Bergama'da seçim sonucuna itiraz etti



İzmir'in Bergama ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hakan Koştu'nun 277 oy farkla belediye başkanı seçildiği yerel seçim sonuçlarına CHP tarafından itiraz edildi.



Bergama'da 31 Mart yerel seçimlerinde, 71 bin 92 seçmenden 80 bin 474'ü oy kullandı. Toplam 313 sandıkta kullanılan oylardan 68 bin 467'si geçerli, 2 bin 625 oy ise gerçersiz sayıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Hakan Koştu 33 bin 245 oy, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı İdris Yavuzyılmaz ise 32 bin 968 oy aldı. Oyların yüzde 48.56'sını alan Koştu, belediye başkanı oldu. Yavuzyılmaz ise oyların yüzde 48.15'ini alabildi.



CHP Bergama İlçe Başkanlığı, Yavuzyılmaz'ın 277 oy farkla seçimi kaybetmesi üzerine İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, CHP'li mevcut Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, 277 oy ile seçimi kaybeden CHP'li Belediye Başkan adayı İdris Yavuzyılmaz ve bir grup partili ile İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Bergama Hükümet Konağı'na gelip, avukatlar Atıl Mert Yıldırım ve Hüseyin Ali Üstündağ aracılığıyla itiraz dosyalarını sundu.



CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mert Can Malkoç, itiraz ile ilgili yaptıkları açıklamada, sandığa giren iradenin aynı şekilde sandıktan çıkması için hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.



Bergama genelindeki 313 sandıktan, belediye başkanlığında 198, belediye meclis üyeliğinde ise 110 sandıkta itirazda bulundularını da belirten Malkoç, "İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği kararı bekliyoruz" diye konuştu.



Haber: Oben ULU/BERGAMA (İzmir), -

