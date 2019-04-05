Dha Yurt Bülteni -17

'BBP
adayı, AK Parti
İlçe Başkanını emniyette darbetti' iddiası: 5 gözaltı
YOZGAT'ın Saraykent
ilçesinde, seçimi kaybeden Büyük Birlik Partisi
(BBP) Belediye Başkan adayı Ahmet Köroğlu
'nun, sokakta oğluyla tartıştıktan sonra emniyete giden AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya'yı, yakınlarıyla birlikte peşinden gidip emniyet amirinin odasında darbettiği iddia edildi. Başından yaralanan Kaya, tedaviye alınırken, Köroğlu ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Saraykent'te meydana geldi. Daha önce AK Parti'den il genel meclis üyesi olan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi BBP'ye geçerek, belediye başkan adayı
olan Ahmet Köroğlu seçimi kaybederken, AK Parti'li Ahmet Öçal
belediye başkanı seçildi. BBP'li Ahmet Köroğlu'nun oğlu, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya ile caddede tartıştı. Kaya, olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Oğlunun durumu haber verdiği Ahmet Köroğlu ve yakınları da Necmettin Kaya'nın peşinden gitti. Köroğlu, iddiaya göre emniyet amirinin odasına girip, burada bulunan Kaya'ya saldırdı. Arbedede başını duvara çarpan Necmettin Kaya, yaralandı. Kaya, Sorgun Devlet Hastanesi
'ne kaldırılıp, buradaki ilk tedavisinden sonra Yozgat Şehir Hastanesi
'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili Ahmet Köroğlu ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.
BEKİR BOZDAĞ, HASTANEDE ZİYARET ETTİ
AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ
ve Yusuf Başer
ile AK Parti İl Başkanı Çelebi
Dursun ve partililer, Necmettin Kaya'yı hastane acil servisinde ziyaret etti. Yozgat Milletvekili
Bozdağ'a olayı anlatan Kaya, kendisinin araçla takip edildiğini belirterek, "Takip edildiğimi fark edince İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçtim. Orada polis memurları beni içeriye aldı. Odada beklerken Köroğlu geldi ve ben nezaketen ayağa kalktığımda bana saldırdı, darbetti" dedi.
AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ise "İlçe Başkanımız; bizim il genel meclis üyemiz bizden aday gösterilmeyince BBP'den aday olan bir şahıs ve çocukları tarafından darbedildi. Bunun sonucu olarak da İlçe Başkanımız bilinç kaybı yaşıyor" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Acil servis önünden görüntü
-Bekir Bozdağ'ın hastaneye gelişi
-Yaralı ilçe başkanının görüntüsü
-AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun'un konuşması
Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,
====================== Bolu
'da MLKP'li üniversite öğrencisi adliyede (2)
TUTUKLANDI
Bolu'da terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen K.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BOLU
============================= Türkiye Fırıncılar Federasyonu
Başkanı Balcı
: Ekmeğe zam yok
TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı
, İnegöl
Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. Balcı, ekmeğin kilosunun 6.25 TL olduğunu söyleyerek, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı
, Bursa
İnegöl Fırıncılar Kooperatifi'nin toplantısına katıldı. İnegöl Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Davut Bıyık, davet üzerine İnegöl'e gelen Balcı'ya teşekkür ederek, fırıncıların sorunlarını masaya yatıracaklarını söyledi.
'ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL'
Burada konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Türkiye genelinde uygulanan fiyatların devam edeceğini belirterek, "Yeni bir fiyat artışı şu günlerde söz konusu değil. Ekmeğin, kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş uygulanmakta. Ham madde fiyatlarda değişiklik olursa, o zaman düşünürüz. Geçen yıla göre ham madde fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış var. Yalnız un fiyatlarında değil, tüm işletme giderlerinde bir değişiklik var. Fırıncı esnafımız bugüne kadar özveri göstermişlerdir. Türkiye genelinde günde ortalama 6 milyon adet ekmek israf ediliyordu. Ekmeği israf etmeme konusunda Cumhurbaşkanımız başkanlığında başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde israf oranını 4 milyon 900 bine düşürmüştük. Halkımızın ekmeği bilinçli tüketmemesinden kaynaklanıyor. Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani ne olur ne olmaz ekmek fazla alayım düşüncesinden vazgeçmek gerekiyor. Artık gece 1'de her yerde ekmek bulma imkanınız var. Tüketici olan halkımız tüketeceği kadar ekmek alması gerekir. Fazla ekmek alıyorsa da iyi muhafaza edip, israf etmemesi gerekir. Fırıncılarımız da satacağım düşüncesiyle fazla ekmek üretmesinler. Bunu hayvana yem olarak da verseniz olmaz. Ekmeği, hayvana yem olmaktan kurtarmalıyız" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Toplantıdan görüntüler
-Halil İbrahim Balcı'nın açıklaması
Süre: 4.02 Boyut: 452 MB
Haber-Kamere: Yavuz YILMAZ/ İNEGOL
=========================== Kocaeli
'de ağaca çarpan ATV'nin sürücüsü öldü
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde, ATV ile yol kenarındaki ağaca çarpan Celil Koçlu (76), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Taşköprü
Yolu Sokak'ta meydana geldi. Celil Koçlu, ATV ile yokuş aşağı inerken direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Celil Koçlu devrilen ATV'den yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Celil Koçlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. 4 çocuk babası Celil Koçlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay yerinden görüntüler
Cenazenin kaldırılması, ATV'den görüntü
Celil Koçlu'nun fotoğrafı
KOCAELİ
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Öğrencileri taciz ettiği ileri sürülen kişiyi, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı
BATMAN'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alındı. Güneykent
Mahallesi'ndeki Karatay
İlkokulu'nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. Haberi duyan mahalleli, okulun önüne gelerek, taciz şüphelisinin içinde bulunduğu otomobile saldırdı. Otomobilin camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirirken, saldırıya uğrayan taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü:
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Şüpheliye saldırı anları
Şüpheliden görüntü
Polis ekiplerin müdahalesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: BATMAN,