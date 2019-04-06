Dha Yurt Bülteni -17

KIRKLARELİ'DE OYLAR YENİDEN SAYILDI; BAĞIMSIZ ADAY KESİMOĞLU KAZANDI Kırklareli
'de YSK'nın kararıyla oyların yeniden sayılmasıyla birlikte partisinin aday göstermediği CHP
'den istifa ederek bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu
, 17 bin 32, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP
'li Derya Bulut
ise 16 bin 920 oy aldı. 112 farkla seçimi kazanan Kesimoğlu'nu ilk kutlayan rakibi Derya Bulut oldu.
Bulut, adliye önünde yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayılmasının demokrasi gereği olduğunu belirterek, "Bana gönül verenler bir ömür boyu 'oyları saydırsaydın belki seçimi kazanacaktık' diyecekti. Desteklemeyenler de 'sayılsaydı seçilemeyecekti' diyecekti. Üzüldük ancak Kırklareli adına tarihe asla kesinlikle şaibeli geçmeyecek seçim olarak geçecek. Bundan gururluyuz" dedi. Bulut, Kesimoğlu'na başarılar dileyerek, adliye önünden ayrıldı.
KESİMOĞLU: DEMOKRASİ ANLAYIŞINI TÜRKİYE'YE SUNDUK
Kırklareli Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Kesimoğlu, seçimin sonuçlandığını ve kazandıklarını belirterek, "Kazanmak gerçekten çok güzel bir şey. Ciddi emekler verdik, biz hak, hukuk, adalet gözettik. Bir gönüllüler ordusu oluşturarak başardık. Başarımızın gerekçesi ne olduğu sorulduğunda 5 harfli bir kelime söyledim. Sevgi, paylaştıkça çoğalan iki şeyden biri sevgi. İnanın sıkıntılara rağmen çok çalıştık. Bir tarafta Cumhur İttifakı bir tarafta Millet İttifakı vardı. Bu arada siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık. Hak etmediğimiz suçlamalar, karamalar, onlarla karşı karşıya kaldık. Ama onların hepsini Kırklareli halkı elinin tersiyle itti. Bence burada aldığımız sonuç sadece Kırklareli Belediye başkanlığı değil, demokrasi anlayışını Türkiye
'ye örnek olabilecek bir fotoğraflarını Türkiye kamuoyunun önüne sunmuş oldu. Biz her zaman ulusal bayramlarımız da özel günlerimizde burada Kırklareli duruşunu sergiliyoruz. Kırklareli duruşu, söz konusu vatandaş, ulussa, insan hakları, hukuk devleti, söz konusu Mustafa Kemal Atatürk
ise bütün ayrımlarımızı bir yana bırakarak, kardeşlik ve sevgi çerçevesi içerisinde buluşmadır Kırklareli duruşu" dedi.
Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağını ifade eden Kesimoğlu, Kırklareli halkı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Kendisini desteklemeye gelen CHP'li milletvekili ve belediye başkanlarına da teşekkür eden Kesimoğlu, oy pusulalarında yanlışlık olduğunu dile getirdi. Bu seçimin emsal teşkil edeceğini belirten Kesimoğlu, "Milletvekilleri bu konuda Meclis'te kanun değişikliği teklifi vereceklerini söyledi. Bu yanlışlığın ortadan kaldırılması lazım" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İki başkan adayının birlikte çıkışı
Derya Bulut'un açıklaması
Bulut'un, Kesimoğlu'nu tebrik etmesi
Kesimoğlu'nun açıklaması
Sevinenler
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandere
'nin açıklaması
Detaylar
Haber-Kamera: Ali Can
ZERAY/KIRKLARELİ,
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ADANA'DA RENKLİ KARNAVAL KORTEJİ
ADANA'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Nisan'da Adana
'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
' renkli görüntülere sahne oluyor. Karnaval kapsamında yapılan kortej yürüyüşünde kostümlü binlerce kişi yürürken, on binlerce kişi de izledi.
7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara stantlar kuruldu. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte, çok sayıda sergi, panel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Karnaval coşkusunu müzik ve dansla yaşayan kişiler, gönüllerince eğlendi.
BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
Adana'da süren 'Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşe katılanlar, çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.
75. Yıl Sanat Galerisi önünden başlayan yürüyüşte renkli kostümler giyen, yüzlerini boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar ve maskeler takan katılımcılar, müzik eşliğinde Uğur Mumcu
Meydanı'nda oluşturulan Karnaval Alanı'na dek yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Karnavalın fikir babası Toyota Türkiye CEO
'su Ali Haydar Bozkurt, Menderes Samancılar
, Yetkin Dikinciler
, Hürriyet Gazetesi
Yazarı Ayşe Arman
'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim de karnaval yürüyüşüne katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, resmi olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediyesi
Başkanı seçilen Zeydan Karalar
ve kent protokolü de kortejde yer aldı. Kolunda serum olan bir kişinin de kortej yürüyüşünü izlemesi dikkat çekti.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Kentteki çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte, animatörler ve çeşitli figürler korteje renk kattı. Karnaval gongunun çalındığı yürüyüş sonunda katılımcılara teşekkür eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini söyledi. Ünlü konuklar, sahnede katılımcıları selamlarken, sanatçı İrem Derici
ise konser verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kortej yürüyüşünden genel detaylar
SÜRE: 1'31" BOYUT: 186MB
Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,
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BURSA'DA FETİH YÜRÜYÜŞÜNDE 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' OYUNCULARINA YOĞUN İLGİ
BURSA'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Osmangazi
'yi Anma ve Bursa
'nın Fethi Şenlikleri'nde, Diriliş Ertuğrul
dizisinin oyuncularına ilgi yoğun oldu. Tophane
Meydanı'nda başlayan şenliklerde Bursa Mehter Takımı ve Tahtakale
Kılıç Kalkan ekibi bir gösteri yaptı. Fetih yürüyüşünün geleceği görenlerin kutlu yürüyüşü olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, "Birliğin ve kardeşliğin sembolü bütün dünyaya bir olacağız, diri olacağız, kardeş kalacağımızın mesajıdır. Bursa, zaferin, mücadelenin, umudun ve dirilişin şehridir. Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü münasebetiyle 15 yıldır sürdürdüğümüz etkinliklerin başlangıç günündeyiz. Bu şenlik umsal hal aldı. Bursa bir şenlik ve festival havası yaşıyor. Bu ülke ve millet yeni bir dirilişi yaşıyor. Bizler de Osmangazi Belediyesi
olarak 693 yıl önce Bursa'nın fethiyle bu dirilişin başlangıç olduğu dönemden bugüne o felsefe ve kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
YÜRÜYÜŞTE İZDİHAM YAŞANDI
Daha sonra fetih yürüyüşüne geçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti
Bursa İl Başkanı Ayhan Salman
, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık
ile Refik Özen
ve çok sayıda kentli ile Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının katıldığı fetih yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin karakterleri Hakan Selim
(Günkut), Nurettin Sönmez
(Bamsı), Emre Üçtepe
(Osman), Ayberk Pekcan
(Artuk Bey), Ali Buhara Mete
(Mergen) ve Oğuzhan Yarımay (Oğuz Alp) araçlar üzerinden kendilerine gerek surlara çıkarak gerekse çevreden yoğun ilgi gösteren halkı selamlarken, araç da ilerlemek de zorlandı. Halk oyuncular ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışırken, güvenlik koridorunu aşmaya çalışınca protokol de izdiham sırasında zor anlar yaşadı. Atatürk Caddesi
ve İnönü Caddesi'nde devam eden şenlik yürüyüşü Kamberler Parkı'ndaki Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sona erdi. Osman Gazi
'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yürüyüşten detaylar
-Yoğun ilgiden detaylar
-Programdan detaylar
-Dündar'ın konuşması
-Oyunculardan detaylar
Süre: 4.15 dakika, Boyut: 474 MB
Haber: Serkan
AKKUŞ - Kamera: İsmail SEYMEN/BURSA,
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