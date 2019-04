Dha Yurt Bülteni -17

Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 25 yaralıManisa'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 25 yaralı



Manisa'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.



Kaza Soma-Savaştepe Karayolu Yağcıllı Mahallesi Kavşağı'nda bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Soma'dan aldığı tarım işçilerini Savaştepe ilçesine götüren 50 yaşındaki Sedat Yıldırım'ın kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs, Yağcıllı Mahallesi Kavaşağı'na geldiğinde, ididaya göre kamyon kontrolsüz şekilde yola çıktı. Yıldırım, kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine kontrolden çıkan midibüs savrularak şarampole yuvarlandı. Midibüsteki 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



----------



-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü



-Kaza yerinden görüntü



-Kaza yapan midibüsün görüntüsü



-Kaza yerinde yaralılardan görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Alper ÇOBANOĞLU/ SOMA (Manisa),



===================



Denize atlayan kadını, güvenlik görevlisi ve astsubay kurtardı



Ordu'nun Fatsa ilçesinde F.K. (69) adlı kadın iskeleden denize atlayarak intihara kalkıştı. Akıntıya kapılan kadın, iskeledeki güvenlik görevlisi ile bölgeden geçen astsubayın çabasıyla kurtarıldı.



Öğle saatlerinde Fatsa ilçesindeki iskeleye gelen F.K., denize atlayarak intihara kalkıştı. F.K.'yi gören iskelenin güvenlik görevlisi Vedat Akgöz, kadını kurtarmak için denize atladı. Akıntıya kapılan kadını yakalayan Akgöz, bu sırada çevreden yardım istedi. Olay yerinden geçerken Vedat Akgöz'ün yardım çağrısını duyan Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Başçavuş Kamil Karadeniz de suya atladı. Akgöz ve Karadeniz, boğulmak üzere olan F.K.'yi su yüzeyinde tutmayı başardı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sahil güvenlik ekipleri, bota aldıkları kadını, kıyıya çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Kadını denizde kurtarma çalışmasından görüntü (cep telefonu)



Süre: 4.03 DK Boyut: 603 MB



Haber: Nedim KOVAN-ORDU-DHA



================



Hacire hemşire, Dicle Nehri kenarında ölü bulundu



Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Dicle Nehri kenarında hemşire Hacire Arıca'nın (31) cansız bedeni bulundu.



Olay, dün akşam Hasankeyf ilçesinde meydana geldi. Hasankeyf'te tarihi eserlerin taşınması için yapılan köprüden geçen çoban, Dicle Nehri kıyısında bir kadının hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Hacire Arıca olduğu saptanan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunda darp izleri bulunan Arıca'nın cesedi, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı. Arıca'nın kesin ölüm nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.



HACİRE HEMŞİRE TOPRAĞA VERİLDİ



Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izleri olan hemşire Hacire Arıca'nın cenazesi, Batman Bölge Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Yakınları tarafından mezarlığa getirilen 1 çocuk annesi Hacire Arıca'nın cenazesi, burada kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.



BABASI: KIZIMIN HİÇBİR GÜNAHI YOKTU



Hacire Arıca'nın babası Mehmet Akgül, kızının işsiz olan damadı Burhan Arıca ile sorunları olduğunu söyledi. Akgül, "Kızım 5 yıldır sağlık sektöründe çalışıyordu. Eşiyle sorunları vardı. Kızımdan sürekli kredi çekmesini istiyordu. İki gündür her yerde arıyorduk. Batman polis teşkilatı ve savcılardan ricamız; katilin bir an önce yakalanması. Kızımın hiçbir günahı yoktu. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Kocası sürekli kızımdan kredi çekmesini istiyordu. Çok borçlanmıştı" dedi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, cinayeti işlediği iddia edilen Burhan Arıcı'nın yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



------------



Cenaze camiye götürüp çıkarılırken



Cenaze aracı ve katılanların görüntü



Kadın cesedinin toprağa verilmesi



Kadının babası ile röportaj



Genel ve detay



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB



Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,



===================



Bursa'da kreşteki çocuğun ölümüyle tutuklanan bakıcı tahliye edildi



Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kreşte yemek yedikten sonra uyuyan ve solunumu durarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili tutuklu sanık Fatma Bakır, ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada tahliye edilen sanık bakıcı Fatma Bakır'ın serbest kalmasına, ölen bebeğin ailesi tepki gösterdi.



Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde 7 Kasım 2018 tarihinde, bir kreşte meydana geldi. 1,5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, bakıcısı Fatma Bakır, tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Kucağına Melisa'yı alan bakıcı Fatma Bakır, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesin'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kreşi işleten S.A. ile çalışan bakıcı Fatma Bakır, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlarından adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden bakıcı Fatma Bakır tutuklanırken, kreş işletmecisi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



TAHLİYE EDİLDİ



Melisa Tuana Memiş bebeğinin ölümüyle ilgili ilk dava bugün görüldü. İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu bakıcı Fatma Bakır ilk kez hakim karşına çıktı. Mahkemede ilk savunmasını yapan Fatma Bakır, "Çocukları çok sevdiğim için bu işi yapıyorum. Bu olayla ilgili kasıtlı bir şey yapmadık, suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Bakır'ın tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye etti.



"ÇOCUĞUM KARA TOPRAK ALTINDA"



Mahkemenin ardından açıklama yapan Anne Melike Memiş, "Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Bugün ilk duruşma yapıldı beklemediğimiz bir karar çıktı ve tahliye edildi. Ben sabah, akşam sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyorum. Bir bebeğin hayatı bu kadar mı ucuz? Serbest kaldıktan sonra o ailesiyle özlem gideriyor, benim çocuğum kara toprak altında. İçim yanıyor. Bundan sonra gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. 5 aydır acımız dinmedi. Ruhsal çöküntüdeyiz. Neşemiz, güler yüzümüz gitti. Çocuğum cıvıl cıvıl bir çocuktu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------



-Aileden açıklamalar



-Detaylar



Süre: 3.15 Boyut: 364 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGÖL-DHA



===================



Camiden musluk hırsızlığı kamerada



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki camide vatandaşların abdest almak için kullandığı musluklar çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar abdest almak istedi fakat muslukların yerinde olmadığını gördü. Vatandaşların haber verdiği cami imamı güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde kimliği belirsiz bir kişinin muslukları sökerek çaldığını fark etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Yaşanan hırsızlık olayı



Caminin güvenlik kamerası kayıtları



Camiden genel görüntü



Takılan yeni musluklar



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 447MB



Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)



==================



Çukurca'da sınırdaki üs bölgesine fidan diktiler



Irak sınırında bulunan Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesindeki tepelere kurulan bir üs bölgesine, asker, polis, öğrenci ve vatandaşlar birlikte fidan dikti. Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte ilçede böyle bir tablonun yıllar sonra gerçekleştiğini, bu durumun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Geçmiş yıllarda terör olayları ile anılan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde, artık huzur hakim. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, polis ve askerlerin görev yaptığı Kırmızı Tepe'ye ilk kez fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle, polis, asker, öğrenci ve vatandaşlar üs bölgesinde 3 bin 500 çam fidanını toprakla buluşturdu. Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin'in de katıldığı fidan dikiminde konuşan Kaymakam Temel Ayca, Çukurca'da yıllardır özlenen tablonun fidan dikiminde gerçekleştiğini söyledi.



Kaymakam Ayca, "Buraya göreve geldiğimizden bu yana huzur ve ilçedeki birlikteliği sağlamak için çalıştık.Huzurun sağlandığı bir ortamda nelerin yapılacığının bir göstergesidir bu fidan dikimi ile Çukurca, her geçen gün daha iyi bir noktaya gidiyor. Askeri, polisi, öğretmeni, memuru ve vatandaşı hepsi bizim projelerimize destek veriyor. Gerçekten burada güzel bir ortam oluştu. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatının174'üncü yıl dönümünü kutluyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Üs bölgeye fidan diken asker, polis, vatandaş ve öğrencilerden detaylar



-Kaymakam Temel Ayca'nın öğrencilerle sohbet edip, eldiven dağıtması



-Asker ve polis ile birlikte fidan diken öğrenciler



-İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dicle Elçeoğlu ile röportaj



-Kaymakam Ayca'nın açıklaması



-Ffidan dikiminden genel ve detaylar



SÜRE: 4 DK 8 SN



BOYUT: 497 MB



Haber-Kamera: Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), -



====================



Okuldan atılan öğrencinin yakınlarına, okul yöneticilerini darp gözaltısı (2)



SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ



Denizli'deki Merkezefendi Sevil Kaynak Ortaokulu'ndan atılan K.B.Ö. isimli öğrencinin okula gelmeden önce sosyal medya hesabından tehdit içerikli mesajlar paylaştığı da ortaya çıktı. K.B.Ö.'nün yaptığı paylaşımda, "Müdürü de yardımcısını da döveceğim. Kalabalıkta aslan kesilen tenhada ev kedisi olacaklar kimsenin yanına bırakmam" yazdığı görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



DENİZLİ,



==================



Şanlıurfa'da inşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Serhan öldü







ŞANLIURFA'da sokakta arkadaşlarıyla oynarken dengesini kaybeden 9 yaşındaki Serhan Argan, inşaat temeli için kazılan yaklaşık 8 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.



Olay, öğlen saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynayan Serhan Argan, iddiaya göre dengesini kaybederek inşaat temeli için kazılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Argan, sağlık ekipleri tarafından bulduğu çukurdan çıkarılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhan Argan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Argan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan Argan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



ŞANLIURFA, -

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

