Dha Yurt Bülteni -17

Besicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadıAydın'ın İncirliova ilçesinde besicilik yaparak geçimini sağlayan Sait Bayram (49) ve Hacer Bayram (45) çifti, yağmur sonrası taşan dereden gelen suların çadırlarını basmasıyla zor durumda kaldı.

Besicilik yapan çift taşkın sularıyla zor anlar yaşadı



Aydın'ın İncirliova ilçesinde besicilik yaparak geçimini sağlayan Sait Bayram (49) ve Hacer Bayram (45) çifti, yağmur sonrası taşan dereden gelen suların çadırlarını basmasıyla zor durumda kaldı. Önce kendi canlarını, ardından bitişik çadırdaki koyunlarını kurtaran çift, korkulu anlar yaşadı.



Kırsal Sınırteke Mahallesi'ndeki Yalkı Dere Çayı kenarında bulunan merada çadır kuran 2 çocuk babası Sait Bayram ile eşi Hacer Bayram, bugün saat 04.00 sıralarında korku dolu anlar yaşadı. Bayram çiftinin kendileri ve 110 koyundan oluşan sürü için kurdukları 2 ayrı çadırı, yağan yağmurla taşan Yalkı Dere Çayı'ndan gelen sular bastı. Önce kendi, sonra hayvanların canını kurtaran çift, güvenli bir alana geçerek rahat bir nefes aldı.



'HER YAĞMURDA KORKUYORUZ'



Her yağan yağmurun kendileri için kabusa dönüştüğünü belirten Sait Bayram, "Bugünkü taşkın saat 04.00'te geldi. Malımızı ve canımızı zor kurtardık. Daha önce iki kez daha yakalandık bu taşkına. Daha önce her birinde 8'er olmak üzere 2 ayrı taşkında toplam 16 kuzumuz telef oldu. Biz küçükbaş hayvanı çoğaltacağız diye uğraşıyoruz. Kuzular kolay yetişmiyor. DSİ tarafından önlem alınmasını istiyoruz. Çadırdaki eşyalarımızda çamur oldu. İnşallah bir daha yaşamayız" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



Taşkın yaşanan Sait ve Hacer Bayram çiftinin kaldıkları çadır ve koyunların kaldığı çadırlardan görüntü



Koyunlardan görüntü



Sait Bayram konuşma



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



===================



'Örümcek Adam' çetesi yakalandı



Kocaeli'de, polisin 'Örümcek Adam' ismini verdiği, balkonlara tırmanarak girdikleri evlerden altın ve elektronik eşyalar çalan hırsızlar İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızların, balkonlara tırmanmaları güvenlik kameralarına yansırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.



22 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nin İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 10 eve balkonlarından girilerek hırsızlık yapıldığı belirleyen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Hırsızların evlerden çeşitli ziynet eşyaları, 3 adet cep telefonu, 7 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet televizyon, 6 adet erkek kol saati, 2 kredi kartı ve 80 bin TL değerinde bir otomobili çaldığını belirleyen ekipler, zanlıların çaldıkları otomobil ile olayda kullandıkları aracı tespit ederek incelemeye aldı. 2 aracı da Plaka Tanıma Sistemi ile takip eden polis ekipleri, aynı zamanda güvenlik kamerası incelemeleri de yaparak zanlıların V.Ş.(20), A.Y.(22), Z.G.(25) ve E.A.(17) olduğunu tespit etti.



Önceki gün zanlıların kullandığı aracın İstanbul Maltepe'de olduğu bilgisini alan polis, peşlerine düştü. Maltepe'de polisin 'dur' ihtarına uymayanlar kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonunda araç durdurularak 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin üzerleri aranırken, Derince ilçesinden çaldıkları otomobilin anahtarı da bulundu. Otomobil bulunarak sahibine teslim edildi.



Zanlılardan V.Ş.'nin 7 yıl 6 ay, E.A.'nın ise 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken, 4 zanlının da hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Zanlıların balkona tırmanırken güvenlik kamerası görüntüsü



-Zanlıların asayişten çıkışı



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR- Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),3



==================



Silahlı suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı



İZMİR merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Cezaevindeki T.G. liderliğinde kurulan örgütün korkutma, yıldırma ve sindirme yöntemleriyle ekonomik çıkar elde etmek için faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde hükümlü olan T.G liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünün Ödemiş ve çevre illerde korkutma, yıldırma, sindirme yöntemleriyle ekonomik çıkar elde etmek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. Fiziki ve teknik takip sonucunda İzmir merkezli Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ve Çeşme ilçeleri ile Aydın, Bolu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, tabancalara ait şarjörler, 172 fişek, 12 tüfek, çok sayıda av tüfeği kartuşu, 2 çelik yelek, 1 muşta, 1 kelepçe, çok sayıda senet, tahsilat makbuzu, cezaevinden gönderilen talimatlara ait mektuplar, ajanda, defter ve tefecilik yapmak faaliyetine dair borç para verilen şahısların kaydedildiği notlar ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



----------



Yakalanan zanlılar



Ele geçirilen malzemeler



Haber: Mehmet CANDAN – Kamera:/ İZMİR,



=====================



Soma'daki kazada ölen 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı



Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren servis midibüsünü şoförü Sedat Yıldırım ve tarım işçisi Gülfezar Zengin gözyaşları içinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Aynı kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan 10 kişiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Savaştepe Devlet Hastanesi'ndeki durumu ağır olan 4 yaralı ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaza, dün (salı) saat 17.00 sıralarında, Soma- Savaştepe yolu Yağcılı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Soma'dan aldığı tarım işçilerini Balıkesir'in Savaştepe ilçesine götüren evli ve iki çocuk babası Sedat Yıldırım'ın (50) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs kavşakta, iddiaya göre, kontrolsüz olarak anayola çıktığı ileri sürümen Murat Eden (48) yönetimindeki oksijen tüpü yüklü 06 DB 390 plakalı kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Savrularak kontrolden çıkan midibüs devrildi. Kazada 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin (67) yaşamını yitirdi. Yaralanan 26 kişiden Hatice Alparslan ve Şengül Tursun ve midibüs şoförü Sedat Yıldırım Soma Devlet Hastanesi'ne, Hatice Çırak, Nazmiye Çetinkaya, Süleyman Öge, Safiye Yenel, Gülseren Karabulut, Sadriye Kandemir, Kadriye Kabak ve Cemile Başak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar arasındaki midibüsü şoförü Sedat Yıldırım'ın hastaneye getirildiğinde durmuş olan kalbi doktorların müdahalesi ile tekrar çalıştırılıp, hayata döndürüldü. Ancak, alındığı yoğun bakım ünitesinde gece tekrar kalbi duran Yıldırım, yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.



Soma ve Savaştepe Devlet Hastanesi'ndeki yaralılardan toplam 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Savaştepe Hastanesi'ndeki durumu ağır olan 4 yaralı ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 15 hafif yaralının tedavisi ise olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı.



Öte yandan kazaya neden olup, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen ve daha sonra yakalanıp gözaltına alınan kamyon şoförü Murat Eden'in jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.



TARIM İŞÇİSİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ



Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin için bugün öğlen Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Yolçatı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Partili Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, yaşamını yitiren Zengin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Zengin'in Makbule Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.



MİDİBÜS ŞOFÖRÜ EŞİ VE KIZININ AĞLAMASI YÜREKLERİ DAĞLADI



Kazada yaşamını yitiren evli, 2 çocuk babası midibüs şoförü Sedat Yıldırım içinde öğlen Savaştepe'nin kırsal Minnetler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yıldırım'ın eşi Ayşe Yıldırım, çocukları Pelin Yıldırım ve Aykut Yıldırım, diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ayşe Yıldırım ve çocuklarının gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Yıldırım'ın Minnetler Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazeis toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Kazada ölen midibüs şoförü Sedat Yıldırım'ın fotoğrafı



-Ölen tarım işçisi Gülfezar Zengin'in fotoğrafı



-Sedat Yıldırım'ın cenaze namazının kılınmasından görüntü



-Gülfezar Zengin'in cenaze namazının kılınmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir),

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş

İngiliz Ekonomisi Şubat Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü

Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı

Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı