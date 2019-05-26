DHA YURT BÜLTENİ-17

Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.

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Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),

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Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Diyarbakır'da polis memuru Muharrem Y., meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü. Muharrem Y., jandarmaya teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Fabrika Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla apartmana gelen polisler, kiralık dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı polis memuru Merve Ünal, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen polis memuru Merve Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis memuru Muharrem Y., Merve Ünal'ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu. Polis memuru Muharrem Y.'nin ilk ifadesinde, gönül ilişkisi bulunduğu meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Polisler olay yerinde inceleme yaparken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da gelip, bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detaylar

Polis ekiplerinin gelmesi

Zırhlı araçlar

Genel ve detay görüntüler

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler (2)



SERBEST KALDI

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekilerce dövülüp, polisin gözaltına aldığı H.A., nöbetçi savcının talimatının talimatıyla serbest bırakıldı.

KIZIN INI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YAPMIŞ

Gürcükapı Polis Merkezi'nde H.A.'dan şikayetçi olan genç kızın, "Kampüste yürürken, beni yanına çağırıp, cep telefonunu gösterdi. Fotoğrafımı, cep telefonuna ekran görüntüsü yapmıştı. Bunu görünce şaşırdım ve kendisine, 'Benim fotoğrafım sende ne arıyor?' diye bağırdım. Sonra çevredekiler geldi" dediği öğrenildi.

Turgay İPEK-ERZURUM/DHA

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Nusaybin'de büyükbaş yüklü TIR devrildi: 1 yaralı (2)



KAYIP ANGUSLAR İÇİN ÇALIŞMA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün gece Irak'a götürülürken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrilen TIR'daki 25 angustan bazıları, araziye dağılıp, kayboldu. Saldırgan olduğu belirtilen angusların yakalanması için zabıta ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, sakinleştirici iğne kullanarak, angusların çoğunu yakaladı. Gün boyu sürdürülen çalışmalara rağmen anguslardan 8'ine hala ulaşılamadı.

Görüntü Dökümü

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Zabıta ekipleri

Ekiperin angusz yakalama çalışması

Mahalleye kaçan angus

Sınır kapısı yanındaki anguslar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş insanı Sertaç D., caddede korna basarak kendisinden yol isteyen Kadir Okur'u (22) tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi iş insanı Sertaç D., yönetimindeki 41 SD 149 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlerken, arkasındaki Kadir Okur yönetimindeki 41 H 6444 plakalı hafif ticari araç ile korna basarak yol istedi. Sertaç D. yol vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Bu sırada Sertaç D. iddiaya göre, yanındaki tabancasını çıkartarak Kadir Okur'a ateş etti. Okur, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Okur, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Okur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sertaç D. ise olay yerinde gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Olay yeri inceleme polislerin çalışmaları

İş insanının fotoğrafı

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

