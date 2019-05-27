DHA YURT BÜLTENİ-17

KAYIP KADIN, 25 YIL ÖNCE KARNINDAKİ BEBEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ



YALOVA Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında kaybolan 21 yaşındaki S.Ç. adlı hamile kadının, aile kararıyla boğularak öldürülüp, ormanlık alana gömüldüğünü ortaya çıkardı. İlişki sonucu hamile kaldığı öne sürülen S.Ç.'nin öldürülmesi ile ilgili babası S.K. (71), halası V.M. (56), eniştesi M.M. (71) ve kuzeni T.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında kaybolan S.Ç. dosyasını yeniden açtı. O dönem Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oturan S.Ç. ile ilgili, Yalova Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Arnavutköy ile Kocaeli Karamürsel'de eş zamanlı iki adreste operasyon yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde S.Ç.'nin cinayete kurban gititği ortaya çıktı.

HALASI ÇAĞIRDI, ENİŞTESİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, evli olan S.Ç., başka birinden hamile kaldı. Baba S.K.'nin azmettirmesiyle halası V.M. temizlik bahanesiyle genç kadını İstanbul Arnavutköy'e çağırdı. S.Ç. eniştesi M.M. tarafından Tayakadın mevkiine gezme bahanesiyle götürülerek boğuldu. Genç kadın, ormanlık alana gömüldü. Cinayet ile ilgili baba S.K., hala V.M., enişte M.M. ve kuzen T.M. tutuklandı.

Genç kadının cesedinin ortaya çıkarılabilmesi için Arnavutköy Tayakadın mevkiinde arama çalışması başlatıldı. Kadavra arama köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalar kapsamında kazı çalışmaları da yürütülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İş makineleriyle arama çalışmaları

-Kadavra köepkleriyle arama çalışmaları

-Zanlıların emniyetten çıkarılmaları

Haber: Süheyle Gözdereliler - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/BURSA,

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Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti (2)

TUTUKLANDI

Diyarbakır'da birlikte yaşadığı meslektaşı Merve Ünal'ı (26) dün tabancayla 9 el ateş edip öldüren polis memuru Muharrem Yılmaz'ın (26) ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DİYARBAKIR

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YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İZMİT'te, 3 gündür haber alınamayan Nejdet Erdoğan'ın (65), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu.

Karabaş Mahallesi'ndeki apartmanda oturan Nejdet Erdoğan'dan 3 gündür haber alamayan ve evinin kapısından kötü koku duyan bina sakinleri, polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açmasıyla içeri giren sağlık görevlileri, Erdoğan'ı oturma odasında, yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp izine rastlanmayan Nejdet Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Apartmanın önünde bekleyen polis aracı ve ambulans

-Apartmana giren olay yeri inceleme ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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OTELİN DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİ SIRASINDA DEVRİLEN VİNCİN OPERATÖRÜ TUTUKLANDI

BURSA'da, otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un (42) üzerinden düşerek, yaşamını yitirdiği vincin operatörü Ali Aydik (41), mahkemece tutuklandı. Aydik'in, ifadesinde, "2 arkadaşı da gerekli güvenlik tedbirlerini almaları konusunda uyarmıştım" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İşçiler Adil Demir ve Soner Oğuz, önceki gün başladıkları otelin dış cephe temizliği için sepetli vinçle yukarı çıktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikte temizlik yapan Demir ve Oğuz'un bulunduğu vinç, bir süre sonra devrildi. Demir ve Oğuz, vinçle birlikte beton zemine düşerek, yaşamını yitirdi. Olayın ardından vinç operatörü Ali Aydik, polis ekiplerince gözaltına alındı.

'İŞÇİLERİN SEPETİN ÜZERİNDE GEZMESİ VE RÜZGAR YÜZÜNDEN DEVRİLDİ'

Polis merkezinde ifadesi alınan Aydik, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Aydik'in, "Olaydan 1 gün önce otelde dış cephelerin temizliğine başladık. Olay yerine vinci getirdim. Gerekli tedbirlerimi aldım. Aracımda olumsuz bir şey olsaydı cihazlarım uyarı verirdi. Kafalarına baret takmayan 2 işçi sepete bindi. İş güvenliği tedbirlerini alırken, kendilerini de otel üzerinden bir yere bağlamalarını istedim. Otelin üzerinde bağlayacak yer olmadığını söylediler. Temizlikçi Soner, bomu biraz daha uzatmamı istedi. Tam cihaza elimi uzattığım sırada aracın yan yatmaya başladığını fark edince hemen kendimi aşağı attım. İşçilerin sepetin üzerinde gezinmelerinden ve rüzgarın etkisinden dolayı vincin devrildiğini düşünüyorum. Her şey saniyeler içinde oldu. 2 arkadaşı da gerekli güvenlik tedbirlerini almaları konusunda uyarmıştım" dediği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ali Aydik, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ İÇİN HABER KODU: 190526063)

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

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Bilecik'te uyuşturucu ve tefeci operasyonu: 6 gözaltı

BİLECİK ve Bozüyük ilçesinde uyuşturucu sattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen 2 operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu ve senetler ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tefecilik ve uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine düzenlenen baskınlarda K.A., İ.Y., Ç.B., S.K., E.S. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 279 tabanca fişeği, 3 tabanca fişeği, 21 çeşitli ebatlarda av tüfeği fişeği, 7 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gram kubar esrar, 2 not defteri, 1 ajanda, 1 tapu, 8 dekont ve 2 senet ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin sağlık kontrolü

-Emniyete götürülmeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK, -

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Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı(2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Soner Oğuz (42), Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hafiza Hatun Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Soner Oğuz'un ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Oğuz, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Soner oğuz'un, temizlik şirketine kısa bir süre önce başladığı öğrenildi.

Görünt Dökümü:

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-Cenaze namazından detaylar

-Soner Oğuz'un yakınlarının ağlaması

Dosya adı: 2705cenaze

Süre: 1.37 Boyut: 137 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: .Semih ŞAHİN/BURSA,

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Yol ortasında boğazı kesilerek öldürüldü (2)

'PARAMI GASP ETMİŞTİ'

Mersin'in Tarsus ilçesinde cinayet zanlısı olarak yakalanan Hikmet S. verdiği ilk ifadesinde, ölen Suriye uyruklu Faysal Almarati'nin 2 gün önce kendisini gasp ettiğini öne sürdü. Gözaltındaki ilk ifadesinde Faysal Almarati'nin 2 gün önce yanındaki 2 kişi ile birlikte 420 lirasını gasp ettiğini öne süren Hikmet S., "Bugün tesadüfen olay yerinde Faysal Almarati'yi yalnız olarak gördüm. Konuşmak ve paramı istemek için yanına gittim. Bana bıçak çekti. Çıkan arbedede bıçaklandı" dedi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

MERSİN

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Otomobil, temizlik kamyonuna çarptı, Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Karayolları'na bağlı temizlik kamyonuna çarpan otomobildeki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Kemikli rampa mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Gürcistan'a giden Jamıl Guseınov (31) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre sol şeritte yol temizliği yapan Mustafa Y., yönetimindeki 06 FY 5341 plakalı Karayolları'na bağlı temizlik kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki sürücü Guseınov ve yanındaki Ramıl Masııvmov yaralandı. Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Temizlik kamyonunun sürücüsü Mustafa Y., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kaza anı, yol kenarındaki sosyal tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı güvenlik görüntüsü(cep telefonu)

Süre: (01.30) Boyutu: (13 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Otelde yangın çıktı, müşterileri vatandaşlar kurtardı

KONYA'da bir otelin müdüriyet kısmında elektrik kontağından çıkan yangında 1'inci katta mahsur kalan 2 kadın müşteri, çevredeki vatandaşların uzattığı merdiven sayesinde kurtarıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz'i Mahallesinde bulunan 3 katlı bir otelde meydana geldi. Otelin zemin katındaki müdüriyet kısmında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler hızla yükselince, otel çalışanları itfaiye ve polise haber verdi. Alevler üst kattaki odaların camlarına ulaşınca, 1'inci kattaki 2 kadın müşteri, pencereden sarkıttıkları çarşaflarla aşağı inmeye çalıştı. Başarılı olamayınca çevredekiler seferber oldu. Kadın müşteriler, vatandaşların odaya uzattığı merdiven sayesinde aşağı inip kurtuldu. Dumandan etkilenen 2 kadın, olay yerine bekletilen ambulanslarla tedavi altındı. Diğer müşteriler ve çalışanlarda binadan tahliye edildi. Alevlerde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı cep telefonu görüntüsü

-Otelde mahsur kalan kadının kurtarılması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Mahsur kalanları kurtaran Harun Rıfatoğlu röp

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

SİVAS'ta şarampole uçarak hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolunun Sıcak Çermik mevkisi yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Orhan Suzi Sevici (25) idaresindeki 34 BTP 786 otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Sevici ile Sefa Mert Savaş (23) olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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Öğrenciler, 6 ayda, 1 milyon 67 bin sayfa kitap okudu

TUNCELİ'de, 'Oku kitabı al armağanı' yarışmasına katılan 216 öğrenci, 6 ayda 1 milyon 67 bin 55 sayfa kitap okudu. Öğrencilere Vali Tuncay Sonel tarafından bisiklet hediye edildi.

Tunceli Valiliği'nce sürdürülen 'Oku kitabı al armağanını' yarışmasına katılan 216 öğrenci, 6 ayda toplamda 1 milyon 67 bin 55 sayfa kitap okudu. Yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Vali Tuncay Sonel tarafından ödüllendirildi. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla valilik önünde düzenlenen törenle 216 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin eğitim başarısı için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Konuşmasında öğrencilere kitap okumanın önemini de anlatan Vali Sonel, "1 milyon 67 bin 55 sayfayı okudunuz. Biliyorsunuz insan okursa bilgi sahibi olur, güçlü olur. İleride inşallah ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sınavları çıkacak. O çıkan soruları daha kolay çözeceksiniz. Burada hepinize rol model büyükleriniz var. Başsavcımızdan, komutanlarımıza, öğretmenlerimize kadar onları örnek alın. İnşallah sizleri de gelecek yıllarda bu şekilde görürüz" dedi.

Konuşmaların ardında Vali Sonel ve protokol üyeleri, kitap okuyarak dereceye giren öğrencilere bisikletlerini teslim etti.

Görüntü Dökümü

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Valilik bahçesindeki bisikletler

Vali ve diğer protokol üyelerinin alana gelmesi

Valinin konuşması

Vali ve diğer protokol üyelerinin öğrencilere bisiklet dağıtması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ-

