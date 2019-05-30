DHA YURT BÜLTENİ-17

Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe Harekatı' 4'üncü gününde devam ediyor. Harekat kapsamında Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısındaki sarp dağlarda teröristlerce kullanılan sığınak ve mevziler vurularak imha edildi.

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Pazartesi günü başlatılan 'Pençe Harekatı' sürdürülüyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19'a ulaştığı harekat kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, karadan topçu atışıyla, havadan da savaş uçakları ve helikopterlerle ateş altına alınıyor. Yerli üretim ATAK taarruz helikopterleri, bugün Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında yer alan zirveleri karla kaplı dağlarda, teröristlerce kullanılan sığınak ve mevziler ateş altına aldı. Güvenlik kaynakları, teröristlerce kullanılan bazı mağara, sığınak, barınak ve mühimmat deposunun tam isabetle vurularak imha edildiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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Irak sınırı

Zırhlı araçlar

Helikopterin kalkışı

Helikopterin gidişi

Hakurk bölgesi

Mücahit Yolcu anons

Karla kaplı dağlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Behçet DALMAZ-Emrah KIZIL-Abdullah KAYA/ HAKKARİ,

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Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (EK

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, anne S.B., ile darp ettiği kızı L.B.'yi sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada L.B. için darp raporu, gözaltındaki anne S.B. için de sağlık raporu alındı. Anne L.B.'nin hastaneye getirildiği sırada şapka ve gözlük takarak kameralardan gizlenmesi dikkat çekti. Anne ve kızı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Göüntü Dökümü

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-Annenin hastaneye götürülmesi

-Olayın yaşandığı bölgede bir esnaf ile röportaj

Süre: 0.59 Boyut: 110 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

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Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağlı Çaykapı köyünde Sabri Mergen (77), 4 yıl önce torunu Sefa Mergen'in (18) öldüğü traktör kazasından sorumlu tuttuğu sürücü Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal (23), babası Ramazan (57) ile amcası Şaban Keleş'e (51) av tüfeği ile ateş açtı. Olayda Umut ile Eftal kardeşler ve amca Şaban Keleş hayatını kaybetti, baba Ramazan Keleş yaralandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çaykapı köyünde, 4 yıl önce Umut Keleş'in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Sefa Mergen ile Beytullah Gül (18) hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Sefa Mergen'in dedesi Sabri Mergen, kazadan yaralanan Umut Keleş'i sorumlu tuttu. Köyde Sabri Mergen ile Keleş'in ailesi arasında husumet oluştu. Çiftçi Sabri Mergen saat 10.00 sıralarında araziye çalışmak için giden Ramazan Keleş, kardeşi Şaban Keleş ve Umut ile Eftal kardeşleri takip etti. Sabri Mergen bir süre sonra arazinin farklı noktalarında çalışan Keleş ailesinin fertlerine av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası Umut, Eftal, Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ramazan Keleş ise yaralandı. Sabri Mergen ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralı Ramazan Keleş, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç cenaze ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan Sabri Mergen'in yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), -

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Sarar çiftine dehşeti yaşatan Moldovalılar için 40 gün gözaltı süresi

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbedip, kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda dövizin çalınmasıyla ilgili kaçarken Bulgaristan'da yakalanan ve Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu 5'i kadın 8 Moldovalı şüpheli hakkında savcılık, 40 gün gözaltında tutulmasını istedi.

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak, olay yerinden kaçtı. Polisin yürüttüğü çalışmada, olayla bağlantılarının bulunduğu belirtilen 8 kişinin, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ı uyarmasının ardından Bulgaristan'a hafif ticari araçla geçiş yapan, 5'ü kadın 8 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P., Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, Bulgar polisi tarafından yakalandı. Moldovalı şüpheliler, Türkiye'nin iade talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantsi Yabancılar Kapalı Tip Kampı'na konuldu.

Türkiye'nin iade talebi üzerine Interpol'ün haklarında kırmızı bülten çıkardığı şüpheliler, Sofya'da bir süre tutulduktan sonra Edirne'ye 100 kilometre mesafede bulunan Haskova'ya bağlı Lubimets kentindeki Kapalı Tip Sığınmacı Kampı'na nakledildi. Bulgaristan Temyiz Savcılığı, Haskova Bölge Savcılığı'na sevk edilen Moldovalı şüpheliler için gözaltı hallerinin devam etmesi ve kapalı hücrede kalmasına yönelik kararını da Haskova Bölge Mahkemesi'ne iletti.

Bulgaristan Ulusal Savcılık Dairesi'nin 40 gün boyunca gözaltında tutulması istediği şüphelilerle ilgili bu süre içinde Türkiye'den iade talebini içeren ayrıntılı belgelerin gelmesinin bekleneceği belirtildi. Şüphelilerin bu süre içinde de soygunun önemli bir suç olması nedeniyle topluca değil, tek tek mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber: Ali Can ZERAY-Sevda DÜKKANCI/ HASKOVA, EDİRNE, -

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Miğferle vurduğu askerin ölümüne neden olan astsubayın cezası 15 yıla çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunu uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 15 yıla çıkarıldı.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açılan soruşturma kapsamında er Kılıç'ın başına Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın nöbet sırasında miğfer ile vurduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Hancı, ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Osman Hancı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE KALDIRILDI

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık Osman Hancı, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 'Kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep verme ' suçunu düzenleyen 118/4 maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 8 yıl 4 aya düşürdü. Mağdur ailenin avukatları Mustafa Göktürk Karaca, kararı temyiz etti. Yerel mahkemenin kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'nce ele alındı. Ceza Dairesi, Osman Hancı'nın cezasını 15 yıla çıkarırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı.

Verilen 15 yıl hapis cezasını da az bulan baba Halis Kılıç, "20 yaşındaki bir genç, askerlik görevi sırasında komutanı tarafından miğferle vurularak öldü. Ceza en az ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Anneler ağlamasın. Bizim yüreğimiz hala yanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

BURSA,

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Restoran yetkilisine, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla dava



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çalıştığı restoranın yetkilisi E.E.'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden S.A. adlı kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açılan davada, restoran yetkilisi E.E.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce, TEM yolu Körfez geçişi üzerindeki bir fast food restoranda meydana geldi. S.A. isimli kadın, çalıştığı restoranda amiri E.E. tarafından personel odasına çağırıldı. S.A. burada, iddiaya göre amirinin tacizine uğradı. Kadının şikayeti üzerine E.E. hakkında taciz iddiasıyla dava açıldı. Bugün, Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada E.E.'nin yargılanmasına başlandı. Tarafların ifadeleri alınırken, E.E. suçlamaları kabul etmedi. Duruşma ertelendi.

Körfez Adliyesi'nin önünde bir araya gelen Kadın Savunma Ağı Platformu, S.A.'ya destek verdi. Platform sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bugün, açılan davanın ilk duruşmasında arkadaşımızla dayanışmak, 'iş yerlerinde cinsel tacize ve mobbinge karşı savunmasız değiliz' demek için bir araya geldik. Bir fast food restoranında yaşanan tacize ve bildirilmesine rağmen tacize maruz bırakılan kadın çalışanlarını değil de tacizci amiri gözeten bir işletme anlayışına karşı, bu davanın ilk duruşmasında bir araya geldik. Dava sürecini bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. İş yerleri kadınlar için güvenli hale getirilene, cinsel taciz ve mobbing uygulamaları ortadan kaldırılana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeğimizi, bedenimizi ve kimliğimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Adliye önünde açıklama yapılması

Slogan atmaları

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Motosikletinden düşürdüğü çantası bomba endişesi yarattı

Karabük'te, Irak uyruklu Qayysar Altameem'in motosikletiyle yaya köprüsünden geçtiği sırada düşürdüğü çanta bomba paniğine neden oldu. Bir süre sonra koşarak çantasının başına gelen Altameem, "Pardon yani" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Yeşil ve Şirinevler Mahallelerini birbirine bağlayan yaya köprüsünde meydana geldi. Çanak anten servis elamanı olarak çalışan Qayysar Altameem, çanak anten ayarı için elektrikli motosikletiyle servise çıktı. Yaya köprüsünden geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu servis çantası olarak kullandığı laptop çantasını motosikletinden düşürdü. Çantayı görenler polise haber verdi. Polis, güvenlik şeridi çekerek köprüyü geçişlere kapatırken bomba imha uzmanı ekiplerine durumu bildirdi. Bir süre sonra ayağında terlikle koşarak gelen Qayysar Altameem, polis ekiplerine kendisine ait olduğunu söylediği çantadan çanak anten ayarı için kullanılan malzemeler çıktı. Altameem gazetecilere, "Pardon yani" dedi. Altameem İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

-Çantadan ve içindekiler

-Qayysar Altameemi röp

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde köprünün beton ayağına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Paşa Göç idaresindeki 34 BOH 154 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton ayağına çarptı. Sürücü Göç hasar gören araçta sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi Paşa Göç'ü araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Paşa Göç tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Araçtan görüntü

İtfaiyenin kurtarma çalışması

Yaralanan kişinin ambulansa konulması

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti(2)

İŞÇİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bulduğu çeyrek altını sahibine teslim eden temizlik işçisi Nevzat Güler'in caddede temizlik yaptığı sırada yanına gitti. Başkan Özcan'ı karşısında görünce şaşıran işçiye teşekkür belgesi verildi. Tanju Özcan, temizlik işçisinin dürüst hareketiyle Boluluları gururlandırdığını ifade ederek, "Nevzat ağabeyimiz bulduğu çeyrek altını sahibine ulaştırmayı başardı. Boluluların gerçekten ne kadar dürüst insanlar olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiş oldu. Bu olayın anısına bir teşekkür belgesi verelim dedik. Bu olay örnek olsun." dedi.

Nevzat Güler ise, "10 milyar para bulsam sahibine veririm. İnsanlık lazım." diye konuştu. Nevzat Güler daha sonra İzzet Baysal Caddesi'nde temizlik yapmaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tanju Özcan'ın temizlik yapan işçinin yanına gitmesi

-Teşekkür belgesi verilmesi

-Konuşmalar

-Esnafın yorumları

-Nevzat Güler'in temizlik yapması,

Süre: 02.35-Boyut: 219 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi



Hakkari'nin Derecik ve Çukurca ilçelerinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Derecik İlçesi Ortaklar Köyü Ormancık Mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeterinde, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 fünye, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

ÇUKURCA'DA HAVAN VE ROKETATAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Çukurca ilçesinin Dede köyü kırsal alana, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise, 2 adet 81 mm çapında havan mühimmatı,1 adet 60 mm çapında havan mühimmatı,1 adet RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 6 anti personel mayını,1 boş roketatar lançeri,1 boş füze lançeri, 5 roketatar boş sevk fişeği kutusu,elektrikli fünye ile tuzaklanmış kablo tertibatı ele geçirilirken, bölgedeki operasyon sürüyor.

Haber: Behçet DALMAZ/DERECİK, (Hakkari)--

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