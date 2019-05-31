DHA YURT BÜLTENİ-17

Otoyolda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafiğin akışında sorun olmazken, gece saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinin Ankara istikametinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçe geçişlerinde zaman zaman yoğunluk oluşurken, her yıl bayram başlangıcı ve dönüşünde yoğun olan Bekirdere Rampasında ise akıcı bir trafik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun iftardan sonra ve ilerleyen saatlerde daha da artması tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-TEM Otoyolu drone

-Yakın plan ve genel yol çekimleri

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

=================================

Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)



'AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM'

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken, polis yeleği giyen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Ahmet Kurtuluş (41) için Narlıdere Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazında, Ahmet Kurtuluş'un kardeşleri ve yeğenleri, taziyeleri kabul etti. Kurtuluş'un 2 çocuğu da cenazeye gelmezken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen eşi Burçin Kurtuluş, tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim" dedi.

İş insanı Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği cenazeye, eski 'Hells Angels Motosiklet Kulübü' lideri Necati Arabacı ve çok sayıda iş insanı katıldı. Helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasının ardından cemaatin omuzladığı tabut, Narlıdere Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze namazından görüntü

Burçin Kurtuluş'un tabuta sarılmasından görüntü

Cemaatten görüntü

Helallik alınmasından ve tabutun cenaze aracına konmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Davut CAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

=================================

Antalya'da sıcak hava bunalttı

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı, sokaktakiler ise gölgelik yer aradı.

Hava sıcaklığının 26.7, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu ve nem oranının yüzde 65'e çıktığı Antalya'da yaşayanlar ve tatilciler, sıcaktan bunaldı. Sokakta gezen turistler şemsiye ve şapkalarla güneşten korunmaya çalıştı. Kent sakinleri de parkta, bahçede gölgede dinlenmeyi tercih etti. Sıcakta sokak hayvanları ise ağaç altlarına ve gölgelik alanlara sığındı. Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler ise güneşlendi.

Yurt dışından Antalya'ya tatile gelen Remziye (55) ve Battal Çiftçiler (56) çifti, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini çok beğendiklerini, denizin ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Remziye Çiftçiler, "Yurt dışında yaşadığımız için böyle güzel havaları görmüyoruz. Avrupa'da bu dönem bizim için yaz tatili. Burada her şey ideal, memleketimiz çok güzel. Konyaaltı plajı da mükemmel" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Cumhuiyet meydanı parklarda ağaç gölgesinde serinleyenlerden görüntü

Konyaaltı plajı genel görüntü

Kayalıklardan denize atlayan gençlerin görüntüsü

Denize girenlerin görüntüsü

Güneşlenenlerden görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

DHA Muhabiri Aslı Duran ANONS

RÖP 1: Remziye Çiftçiler

RÖP 2: Battal Çiftçiler

Detaylar

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=================================

Çocuklar, babalarının sürüş karnesini hazırlayacak

Düzce'de, trafik polisleri araçlarda bulunan çocuklara 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtarak, seyahat sonunda karneleri doldurmalarını istedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tatil bölgeleri ya da memleketlerine gidecek ailelerin daha güvenlik yolculuk yapması ve özellikle çocukların denetleyici olması için 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıttı. Düzce'de, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde bulunan araçlardaki çocuklara 'Sürücü seyahat karnesi' verilerek, ne amaçla kullanacaklarını anlatıldı.

Proje ile çocuklara verilen karneler seyahat sonunda yine çocuklar tarafından doldurularak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabına gönderilecek. Bu sayede çocuklar araç kullanan baba yada annesini denetlemiş olacak, hem de çekilişle bisiklet kazanma şansı yakalayacak.

Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu Ekipler Amiri Kemal Acar yaptığı açıklamada, "İşçileri Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamında çocuklarımıza karne dağıtıyoruz. Bu karneyi dolduran çocuklarımız hem güvenli seyahat edecekler hem de trafik bilinci kazanacaklar. Sürücülerimizin dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Polis ekipleri denetim yaparken görüntü

Polis ekipleri çocuklara proje hakkında bilgi verirken görüntü

Ekipler Amiri Kemal Acar ile röp ve detaylar

Dosya adı dzcseyahatkarnesiuygulama

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=================================

Kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerlemesi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, sürücü köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Çiğli'de meydana gelen olayda, kimliği belirsiz sürücü, iple vinç kamyonun arkasına bağlı olan köpekle trafikte hızla ilerledi. Bu ana tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenler sürücüye tepki gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra köpeğin çekildiği kamyonun sahibi açıklama yaptı. Sürücünün bakımını kendilerinin yaptığı köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediği için yaklaşık 100 metre boyunca ilerlediğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖMKÜMÜ:

- Köpeğin kamyonun arkasından koşarken görüntüsü.

Haber-Kamera: İZMİR