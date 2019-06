DHA YURT BÜLTENİ - 17

Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

İSTANBUL'dan Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen emekli polis memuru Nuh C., iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini ve çocuklarını göremediği için tartıştığı kayınbiraderlerinden Ahmet Yorulmaz'ı (47) tabancayla öldürdü, Ali Yorulmaz'ı da ağır yaraladı. Şüpheli, polise teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Nizip'in Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da oturan emekli polis memuru Nuh C., iddiaya göre, ayrılma aşamasında olduğu için babaevine dönen eşi ve çocuklarını ziyaret etmek için Nizip'e geldi. Ancak, eşiyle görüşemeyen Nuh C.'ye çocukları da gösterilmedi. Bunun üzerine Nuh C., kayınbiraderleri Ahmet ve Ali Yorulmaz ile sokakta tartıştı. Tartışma sırasında Nuh C., yanında bulunan tabancasıyla kayınbiraderlerine rastgele ateş etmeye başladı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Yorulmaz kardeşler, silah seslerini duyanların çağırdığı ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Ahmet Yorulmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Ali Yorulmaz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yorulmaz kardeşlere olay yerinde yapılan müdahale kameraya yansıdı.

Kayınbiraderlerini vurduktan sonra kaçan Nuh C., daha sonra silahıyla birlikte Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

3 çocuk annesi, ağabeyinin evinin yanında ölü bulundu

GAZİANTEP'te, Derya Hökelek (42) misafirliğe geldiği ağabeyinin evinin yanındaki boş arsada ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oyun oynayan çocuklar, boş arsada yerde hareketsiz yatan kadını fark edince durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde boş alanda hareketsiz yatan Derya Hökelek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada üzerinde darp izleri olan Derya Hökelek'in cesedinin, ağabeyinin evinin yanında bulunduğunu tespit etti. Daha öce intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen, eşinden ayrılmış olan 3 çocuk annesi Hökelek'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.10'da merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ile Nil Caddesi arasındaki kavşakta meydana geldi. Murat Akburalı yönetimindeki 38 JE 868 plakalı otomobil, bulvar üzerinde bayram ziyaretine giden Ali Arın yönetimindeki 06 FH 3256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da sağanak yolları göle çevirdi

ÇORUM'da, etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, sürücüler otomobilleri ile yolda kaldı.

Çorum'da yaklaşık 20 dakika süreyle etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler ise otomobilleri ile yolda kaldı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları da su altında kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri su basan ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarında tahliye çalışması başlattı.

Bahabey Caddesinde göle dönen 112 Acil Servis İstasyonu önünde araç sürücüleri güçlükle ilerlerken, vatandaşlar bu bölgeye belediye yetkililerinin çözüm bulmasını istedi.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, mazbatasını aldı



KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kazanan AK Parti'li Dede Yıldırım, mazbatasını aldı.

2 Haziran Pazar günü yapılan Keskin Belediye Başkanlığı seçimini 261 oy farkıyla kazanan AK Parti'li Dede Yıldırım, bugün mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kuruluna geldi. Yıldırım'ın mazbatasını Keskin İlçe Seçim Kurulu Hakimi Memduh Çağatay Atila verdi. Başkan Dede Yıldırım'a AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Keskin İlçe Başkanı Halim Bulut ile partililer eşlik etti.

Mazbata töreninde konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Allah'ın izniyle başkanımız makamına oturacak, Keskin'e hak etmiş olduğu hizmeti verecek. Keskin seçimi aynı zamanda İstanbul seçimleri için de moral olacak. İnşallah 23 Haziran'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alarak yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz" dedi.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ise güzel bir seçim olduğunu belirterek, "Destek veren vermeyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ederim. Artık Keskin için çalışma vaktidir. Topal Seyfettin'in oğlu seçimleri Keskin'de kazandı, 23 Haziran'da da Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım seçimi orada kazanacak. Almış olduğumuz bu seçim İstanbul seçimleri için doping olacak" diye konuştu.

Partililer, mazbata töreninin ardından Keskin Belediyesi önünde halay çekti.

Bayramlaşmada ikram izdihamı

DENİZLİ'de, Ramazan Bayramı nedeniyle protokol üyelerinin de katıldığı bayramlaşma etkinliğinde dağıtılan şeker, lokum, bisküvi ve helva gibi ikramlardan fazlaca almak isteyenler izdiham yarattı. İkramlar kısa sürede bitince, izdiham da sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bayramlaşma çadırı kuruldu. TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Aslan ve Teoman Sancar, Vali Vekili Hakkı Ünal, 11. Komando ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar etkinliğe katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaşırken, protokole 10 metre mesafede şeker, lokum, bisküvi ve helva gibi ikramlar dağıtılmaya başlandı. Ancak ikramların dağıtımı sırasında izdiham çıktı. Şekerler, lokum ve bisküviler kısa sürede tükendi. İkramların başındaki görevli, ne kadar uğraşsa da izdihamı engelleyemedi. Bazı vatandaşlar ikramdan avuçlayarak alırken, bazıları yanlarında getirdikleri poşetleri doldurdu. İkramlar kısa sürede bitince, izdiham sona erdi.

