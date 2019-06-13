DHA YURT BÜLTENİ - 17

Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'DA, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İdris Yıldırım yönetimdeki 02 FD 600 plakalı otomobil ile Yusuf Acar'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Kaza yapan araçlar

Polislerin çalışması

Ambulansların ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

==========================

Samanlıkta başlayan yangın evi ve ahırı kül etti

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde samanlıkta başlayıp girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrayan yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, tarım aletlerinin yanı sıra samanlık ve ev kül oldu.

Hisarcık ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesi'nde Fatih Dilmaç'a ait samanlıkta gece 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alev kısa sürede girişinde ahır bulunan 2 katlı eve sıçrarken, bölgeye Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın ekiplerin 4 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan 40 büyükbaş hayvan vatandaşların yardımıyla güvenli alanlara götürüldü. Samanlığın yanı sıra yangında, traktör, yem karma makinesi, tartı aleti, hayvan yemi ve saman balyaları ile iki katlı ev küle döndü. Yangında yaklaşık 200 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Yanan samanlık ve ev

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),-

===================

Rus savaş gemisi 'Priazovye', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

RUS Donanması'na ait, CCB-201 borda numaralı, 'Priazovye' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 95 metre uzunluğundaki 'Priazovye' adlı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu savaş gemisine, boğaz geçişinde, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 1987 yapımı savaş gemisinin, Karadeniz Filosu'na katılmak üzere bağlı bulunduğu Rusya'nın Sivastopol Limanı'na götürüldüğü öğrenildi. Savaş gemisinin, elektronik sinyal toplama ve karıştırma yeteneğine sahip olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

=========================

Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti

SİVAS'ta aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sivas'ta öğlenden sonra aniden başlayan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış birçok ev ve iş yerinin bodrum katında su baskınlarına neden oldu. Yeşilyurt Mahallesi ve Kılavuz Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu. Evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Şarkışla ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle sanayi bölgesinde bulunan dükkanları su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

-Caddelerde oluşan su birikintileri

-Suyla dolan binalardan görüntüler

-Vatandaşların su tahliye çalışmaları

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS

===========================

Şehitler için hatim ve mevlit okundu

ADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit olan askerler için 180 bin hatimin ardından mevlit okutuldu.

Uluca Cami'nde düzenlenen mevlit programına Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehit yakınları, gaziler, askeri personel, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümümü nedeniyle okunan 180 bin hatimin ardından düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Vatandaşların camiye gelmesi

Mevlit okutulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

===========================

Tuzaklı saka kuşu yakalama görüntüleri, tepkilere neden oldu

OSMANİYE'de, canlı kuş kullanılarak hazırlanan saka tuzağı, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepkiye neden oldu.

Kim tarafından yüklendiği henüz belirlenemeyen görüntülerde, kurulan tuzak içerisinde, ağaç dallarına ip ile ayaklarından bağlanan ve çırpınarak çıkarttıkları ses çıkaran saka kuşları görülüyor. Cevdetiye Beldesi'nde kaydedildiği ileri sürülen ve bir çok kişi tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi inceleme başlattı. Çalışma kapsamında, saka kuşu besleyen veya tuzakla yakalayan kişi yada kişilerin tespiti anında, haklarında adli ve idari işlem yapılacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Ağaçlarda ayaklarından asılı saka kuşları

Kuşların çırpınmaları ve sesleri

BOYUT: 31 MB SÜRE: 01'00"

Haber: İbrahim EMÜL/ Kamera: OSMANİYE,

=============================