DHA YURT BÜLTENİ - 17

Darıca'da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı (2-EK)

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ

Darıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrumdan çıktı. Birsen Akbay hastaneye kaldırılırken, suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal ise itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Elif Urhal'ın çıkarılma anı

-Ambulansa taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU-Erol POLAT/ DARICA,

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Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı

ADIYAMAN'da, velayetleri babalarında bulunan 2 kardeş, anneleri tarafından kaçırıldı. Oğullarının anneleri tarafından Malatya'ya götürüldüğünü öğrenen Seyfettin Ç., "Çocuklarımın bir an önce getirilmesini istiyorum" dedi.

İddiaya göre, Nazlı Ö., iki yıl önce, geçirdiği kaza nedeniyle engelli kalan 11 yıllık eşi Seyfettin Ç. ile biri 7 diğeri 12 yaşında olan çocuklarını bırakıp, başka bir kişiyle kaçtı. Seyfettin Ç. de boşanma davası açtı. 6 ay önce sonuçlanan davada mahkeme çifti boşarken, çocukların velayetini babaya verdi.

Babalarıyla yaşayan çocuklar, bu sabah mahalledeki parka oyun oynamaya gitti. Ancak 2 kardeş ortadan kayboldu. Baba, durumu polise bildirerek, yardım istedi. Hemen araştırma başlatan polis, çocukların anneleri Nazlı Ö., tarafından otomobil ile alınarak, Malatya'ya götürüldüğünü belirledi. Konuyla ilgili Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de devreye girerken, baba Seyfettin Ç., "Sabah parka oynamaya gittiler. Anneleri kaçtığı erkekle gelip, çocukları götürmüş. Çocuklarımın bir an önce getirilmesini istiyorum" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Babanın çocukların resimlerine bakması

Eve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin gelmesi

Evde toplanan yakınları

İl Emniyet Müdürlüğü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı

AKSARAY'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobili takla attı. Kazada Iraklı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 49'uncu kilometresinde meydana geldi. Raad Yousıf Younus Al Sammarr (31) idaresendeki GG ZC 112 Almanya plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti. Kazada, otomobil sürücüsü Sammarr ve yanında bulunan Raad Hıkmat İsmail Al Sammarraıe (48), Rana Ali Husseın (41), Nora Raad Hıkmat Al Sammarraıe (4), Jasmin Raha Hıkmet Sammarraıe (2) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,)

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Batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayınca gölde mahsur kaldılar

Bursa İznik Gölü'nde su alıp batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayan 2 arkadaş, jandarma tarafından kurtarıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü'nde meydana geldi. Murat Y. ve Ali M. kendilerine ait olan Jet-Ski ile göle açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan Jet-Ski batmaya başladı. İkili de göle atladı.

İskeledeki vatandaşlar, durumu fark edip, jandarmaya haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler ile özel tekneleriyle yardıma koşan vatandaşlar, kıyıdan 60 metre uzaklıkta mahsur kalan Murat Y. ve Ali M.'yi kurtarmak için seferber oldu.

Önce can yeleği fırlatan ekipler, daha sonra attıkları iple Murat Y. ve Ali M.'yi tekneye çekti.

Sağlık durumları iyi olan ikili kıyıya çıkartılırken, batmak üzere olan Jet-Ski, özel bir tekne tarafından kıyıya çekildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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Mahsur kalan kişilerden görüntü

-Jandarma ve teknelerden görüntü

-Jet-Ski'den görüntü

Haber-Kamera: Mehmet BULDU

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Yozgat'ta sel sonrası hasar tespitine başlandı

YOZGAT'ta dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve su taşkınlarının verdiği hasar, havanın aydınlanmasıyla günyüzüne çıkarken, hasat tespit çalışmalarına başlandı.

Yozgat ve köylerinde etkili olan yağmur yağışı su taşkınlarına neden oldu. Yollardan aşan sel suları, trafik akışını aksattı. Merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla, Topçu, Başıbüyüklü köylerinde ekili alanlar hasar gördü, evleri su bastı. Çalılı köyünde evleri ve sebze bahçeleri sel sularından etkilenen köylüler, sabah saatlerinde evlerine dolan çamurları temizledi. Evine sel suları dolan Osman Koç, sebze bahçelerinin tamamen çamurla kaplandığını belirterek, "Evimizde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Evin içerisinde 50 santim çamur vardı ve temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Sel sularının geldiğini akrabalarının haber vermesiyle öğrenen ve evlerinden son anda çıktıklarını ifade eden 60 yaşındaki Meryem Tuygun, 6 dekarlık bahçesine ektiği çeşitli sebzelerin tamam yok olduğunu söyledi. Tuygun, "Geçimimiz tamamen bu bahçeye bağlıydı. Torunlarımız kullandığı ATV motor, çapa makinesi ve su motoru da sel sularına kapılmış. Ne yapacağız bilemiyorum" diye konuştu.

Gökçekışla köyünden Süleyman Kandamir ise "Evin içerisindeki eşyalar tamamen çamur içerisinde. 8 dekarlık bahçemizde de hiçbir şey kalmadı" dedi. Sel sularını dolduğu tavuk kümesinde 535 tavuğun telef olan Gülhan Karaca da "Sel suları sabah saatlerine kadar aktı. Seraların beton destekleri yıkıldı. Sel sularının önünde hiçbir şeyin duramayacağını gördük" diye konuştu.

Su taşkınlarından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evlerini su basan köylüler

-Su basan evin bahçesinden ve evden görüntü

-Detay

-tarlasını su basan Meryem Tuygun

-Yıkılan ev

-Telef olan tavuklar

-Gülhan karaca'nın konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Denizli'den Şemdinli'ye 'Gönül Köprüsü'

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denizli Merkezefendi Kazım Kaynak Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen 'Şemdinli-Denizli Gönül Köprüsü' projesi kapsamında, bir grup öğretmen ve öğrenci, Denizli'den ilçeye geldi.

Denizli'den gelen 14 öğrenci ile 6 öğretmen, evlerde misafir edildi. İlçenin tarihi yerleri gezdirilen öğretmen ve öğrenciler ile biraraya gelen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçenin anlatıldığı gibi sürekli terör olaylarının yaşandığı bir yer olmadığını, artık bu haberler ile anılmak istemediklerini söyledi. Şemdinli'nin Türkiye'nin birçok kentinden daha güvenli ve huzurlu olduğunu kaydeden Başkan Saklı, bu tür projelerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Doğu illeri denilince artık kimsenin aklına terör gelmemesi gerektiğini belirten Başkan Saklı, "Şemdinli'nin gerçek yüzünü, bütün arkadaşlarınıza, çevrenize ve ailelerinize bir elçi olarak anlatın. Gönlümüz açık, herkesi Şemdinli'de ağırlamak isteriz, bununla da onur duyarız. Bu tabuyu hep beraber kırmamız lazım" dedi.

Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce de projenin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür projeler hangi okulumuzdan, hangi ilçemizden ve hangi ilimizden gelirse gelsin mutlaka destekleyeceğiz" diye konuştu.

Denizli Merkezefendi Kazım Kaynak Anadolu Lisesi Müdürü Musa Ay ise Şemdinli'yi sadece haritada gördüklerini belirterek, "Geldik, gördük. Denizli'ye döndüğümüzde hepinizin birer gönüllü turizm elçisi olacağız. Öğretmen ve öğrenci grubunun, Şemdinli'ye gelmesi Türkiye'de bir ilkti. Bunun devamının gelmesi için arkadaşlarımı, meslektaşlarımı buraya yönlendireceğim. Göstermiş olduğunuz misafirperverliklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın öğrenci ve öğretmenler ile kahvaltıda bir araya gelmesi

-Denizli Merkezefendi Kazım Kaynak Anadolu Lisesi Müdürü Musa Ay konuşması

-Şemdinli Belediye Başkanın konuşması

-Denizli'den gelen öğrenci ve öğretmenlerin Başkan Saklı'yı makamda ziyaret

-Şemdinli'nin tarihi ve turistik yerlerini gezen grup

-Genel ve detaylar

Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ (Hakkari),

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Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi

ADANA'da gölete düşen bir köpek itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde iddiaya göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait gölete düşen bir sokak köpeğini görenler kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinçle gölete inerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri eliyle su içirdi.

Köpeği bölgede havyancılık yapan bir vatandaş sahiplendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin vinçle kurtarılması

Köpeği seven görevliler

İtfaiye erinin ellerinden su içen köpek

SÜRE: 01'34" BOYUT: 174 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı (2)

KULÜPLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Kulüplerarası Şampiyonası'na 16 kulüp, 60 sporcu katıldı. Bugün sabah Amasra büyük limandan çıkış yapan sporcular, Tarlaağazı mevkiinde belirlenen alanlarda dalış yaptı. Amasra açıklarında 5 saat boyunca sporcular kıyasıya mücadele etti. En yüksek puanı almak için zıpkınla balık avladı. Yarışma sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Gökçeada Spor Kulübü birinci, Bodrum Su Sporları Kulübü ikinci, İstanbul Boğaziçi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Bireysel branşta ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hakan Gencer birinci, İstanbul Boğaziçi Spor Kulübü sporcusu Tufak Akbayrak ikinci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ozan Önen ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Amasra Kültür Park'ta düzenlenen törenle verildi. TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Şeyma Polat sporculara ödüllerini verdi.

En yüksek puanı toplayan kulüpler ve sporcularından en iyi dereceyi elde ederek milli takım kadrosunu oluşturacak 3 as, 2 yedek sporcu, Eylül ayında Danimarka'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Detay görüntüler

-Balıkların tartılması

-En büyük balığı tutan takım

-Birinci olan kulübe kupa verilmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,