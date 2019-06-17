DHA YURT BÜLTENİ-17

Ceylanpınar'da 40 dönüm buğday tarlası yandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anızlardaki alev komşu tarlaya sıçradı yangında 40 dönüm ekili alan zarar küle döndü.

Yangın öğleden sonra ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen bir kişinin yaktığı anız yangını rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yapılan kontrollerde biçilmemiş 40 dönüm buğday, 2 ton saman ve çok sayıda sulama borusu yandığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanarak kül olan buğday tarlası

Yanan anız tarlası

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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Dut toplarken çaya düşen Jehat, 3 gündür aranıyor

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Cumartesi günü dut topladığı ağaçta, bastığı dalın kırılmasıyla Habur Çayı'na düşüp suda kaybolan Jehat Ecer (11), 3 gündür aranıyor.

Amca çocukları Demhat Ecer ve Jehat Ecer, Cumartesi günü dut toplamak için Habur Çayı kenarındaki ağaca çıktı. Demhat ve Jehat, bastıkları dalın kırılmasıyla suya düştü. Kuzenlerinin suya düştüğünü gören Mustafa Ecer (20), girdiği Habur Çayı'nda Demhat'ı kurtardı, Jehat'ı çıkarmak için ikinci kez girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Akıntıya kapılan Jehat ise suda kayboldu. Mustafa Ecer'in toprağa verildiği Beytüşşebap'a sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, suda kaybolan Jehat Ecer'i bulmak için arama çalışması başlattı. Su altı polislerinin de katıldığı aramaların 3'üncü gününde de Jehat'a ulaşılamadı. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

Görüntü Dükümü

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Habur Çayı'nda arama çalışmaları

Habur Çayı'ndan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/YBEYTÜŞŞEBAP,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB

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Hamile kadın kazada yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 aylık hamile bir kadın yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Çağatay Arslan (30) idaresindeki 20 EG 107 plakalı kamyonet, Gümüşçay Caddesi'nde, Erkan Akkuş (43) yönetimindeki 20 BL 569 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Otobüsün arka koltuğunda oturan hamile yolcu Yadigar Amaç (32), camın patlaması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Amaç, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Amaç'ın 3 aylık hamile olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden detay görüntü

Yaralı Yadigar Amaç'ın hastaneye kaldırılması

Polis ekiplerinin inceleme yapmasından detay

Yolculardan datay

Bir yolcu ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför ödüllendirildi

ADANA'da kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren belediye otobüs şoförü Zeliha Elbüken, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

15 Haziran günü akşam 18.00 sıralarında belediye otobüsüyle sefer halindeyken yolculardan Zilfo Adıyaman'ın (71) fenalaşması üzerine aracın istikametini değiştirerek hastaneye yetiştiren Zeliha Elbüken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından ödüllendirildi. Karalar, çiçek ve Cumhuriyet altını takdim ettiği Elbüken'in davranışının diğer otobüs şoförlerine de örnek olması gerektiğini belirtti. Başkan Karalar, "Can taşıyan insanlar işini iyi yapmak zorundalar. İşini iyi yapan kardeşlerimizi her zaman ödüllendireceğiz. Aynı zamanda görevini iyi yapmayan, kullandığı araca zarar veren kardeşlerimiz ise cezalandırılacaklar. Onurlu davranışı için Zeliha kardeşimize teşekkür ediyoruz" dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Adana Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü Zeliha Altınbüken ise olay anında rahatsızlanan kişiyi fark ettiği an hastaneye sürmeye karar verdiğini belirterek, "Biraz korkuyla da olsa soğukkanlı bir şekilde amcamızı hastaneye yetiştirdim. Şu an durumu iyi ve hastaneden çıktı. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kadın şoförden detaylar

Kadın şoför ile röp.

Başkan Karalar'ın ödül ve çiçek vermesi

Başkan Karalar'ın konuşması

Detaylar

SÜRE: 03'02" BOYUT: 336 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Bursa İnegöl'de dolu yağışı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı bölgelerde yaşanan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu taneleri özellikle araç sahiplerini endişelendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araç camına vuran dolu taneleri

Yaıştan detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Balıkesir'de 'Yakala, sev, bırak' isimli balık tutma etkinliği

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yakala, sev, bırak' isimli balık tutma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, balıklar tutulup, tekrar yaşam ortamlarına bırakıldı. Katılımcılara, sürdürülebilir balıkçılık hakkında bilgiler verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Avlu Balıkesir'de balık tutma etkinliği düzenlendi. 2 yıl önce balıkların bırakıldığı 850 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki dev havuzda, aileler keyifli saatler yaşadı. Özellikle gençlere doğa ve hayvan sevgisini öğretmek, hobi kazandırmak amacıyla başlatılan projede, sürdürülebilir balıkçılık hakkında da bilgiler veriliyor. 'Yakala, sev, bırak' balık tutma etkinliği katılımcılarına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olta ve yem gibi malzemeler de verildi.

Etkinlik kapsamında yakalanan en büyük balığın ise 40 santimetre boyunda 2 kilograma yakın bir aynalı sazan olduğu öğrenildi. Etkinliğin sportif amaçla gerçekleştirilmesi nedeniyle tutulan balıklar geri salındı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2 yıldır düzenli olarak etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, 'Yakala, sev bırak' projesinin gelecek için, balıkçılığın bu ülkede gelişmesi ve sürdürülebilir olması için önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

Küçükkapdan, "Çay Deresi balıkla doldu, taştı. Projenin başı böyle hesaplandı mı bilmiyorum ama fokur fokur balık kaynıyor burası. Yoğun bir katılım var. Vatandaşlar aileleriyle, çocukları gelmişler, eğleniyorlar hem de balık tutmayı öğreniyorlar. Şehrin merkezinde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, balıkları bir şekilde bu alandan başka bir alana nakletme gibi çalışmalarımız var. Birkaç proje üzerinde çalıştık. Burada popülasyon çoğaldı. Balıkesir merkeze yakın çeşitli göletlerde hazırlık içerisindeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Avlu Balıkesir'de balık tutan ailelerden detay görüntüler

-Tutulan balıkları salınması

-Aileler ile röp

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan ile röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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