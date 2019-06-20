DHA YURT BÜLTENİ - 17

İlişki için anlaştığı kadını, yer anlaşmazlığından öldürmüş

BURSA'da boş arazi silahla öldürülmüş halde bulunan Nazan Kırkgöz'ün (30) kati zanlısı Yusuf Mıcık (55), polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Mıcık, para karşılığı anlaştığı Kırgöz'ü, cinsel ilişki için gittikleri yer konusunda çıkan anlaşmazlık sonrası öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



İddiaya göre, Yusuf Mıcık, Nazan Kırkgöz ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. Otomobiline aldığı Kıkgöz, Mıcık'a Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki boş araziye gitmesini söyledi. İkili buraya geldiğinde ise Yusuf Mıcık, kadına, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. Kırkgöz, bunun üzerine Mıcık'ın otomobilinde bulunan cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kırkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin 5 çocuk babası Yusuf Mıcık olduğunu tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinin girişinde yakalanarak, gözaltına alındı.



POLİS, CİNAYET SİLAHINI DEDEKTÖRLE BULDU



Yusuf Mıcık, sorgusunda suçunu itiraf ederek, cinayet silahını evinin bahçesine gömdüğünü söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dedektörle yaptıkları arama ile yerini belirlediği tabancayı, kazma ve kürekle toprağı kazarak buldu.



Mıcık'ın ilk ifadesinde, "Yol üzerinde ilişkiye girmek için Nazan Kırkgöz ile anlaştık. İlişkiye girmek için beni boş bir arsaya götürdü. Ben de 'burada ilişkiye girmem' dedim. Arabada bulunan cep telefonumu aldı, vermeyeceğini söyledi. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım" dediği öğrenildi.



Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mıcık, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, "Neden öldürdüğümü bilmiyorum. Alkollüydüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi. Mıcık, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

- Aracın emniyetten çıkış yapması



Süre: 00: 34 Boyut: 65 MB



Serkan AKKUŞ-Berkuğ ÖNCÜ/BURSA,-



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Samsun'da sağanak sel ve heyelana yol açtı (2)

SEL ANI KAMERADA



SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri tıkanan menfezler ve kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bu arada ilçede meydana gelen sel anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cep telefonu kamerasından sel görüntüleri

- Selin ardından mahallelerden detaylar

- Röportajlar



Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Tayfur KARA SAMSUN-DHA



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Munzur Nehri'ne düşen Engin'den iz yok



TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nu (28) arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan Engin Eroğlu, 14 Haziran Cumartesi günü hayvanlarını otlatmak için evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin jandarmaya başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Aramalar devam ederken, önceki gün Engin Eroğlu'nun hayvanlarını otlattığı sırada Munzur Nehri kenarında yürürken, yoldan geçen bir yolcu otobüsünün açılan bagaj kapısının çarpmasıyla nehre düştüğü görüntüleri ortaya çıktı.



Bunun üzerine arama- kurtarma çalışmaları nehirde yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Tunceli'nin yanı sıra Diyarbakır ve Elazığ'dan gelen yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi katılıyor. Köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Engin Eroğlu'nun izine rastlanmadı.



Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmalarına katılanlar

- Munzur Nehri

- Kurtarma ekipleri

- Munzur Nehri'nde yapılan aramalar

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: TUNCELİ,-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 218 MB



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Motosikletliyi kovalayan yunuslar kaza yaptı

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli 2 kişiyi kovalayan yunus polisleri kaza yaptı. Kazada Serkan Yazman ve Mutlu Doğan adlı polisler hafif yaralandı.



Kaza, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Boğaçayı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis, üzerinde biri kadın iki kişinin bulunduğu, plakaları bezle kapatılmış motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan motosikletin peşine, motorize yunus ekibi sevk edildi. Motosikleti yakalamak için harekete geçen polis memurları Serkan Yazman ve Mutlu Doğan, bir süre kovalamaya devam etti. Yunus ekibi, önlerine çıkan bir araçla çarpıştı. Kazada otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, Serkan Yazman ve Mutlu Doğan hafif yaralandı. Yaralanan polislere ilk müdahaleyi olay yerine gelen arkadaşları yaptıktan sonra ambulans çağırdı. Polis memurları Serkan Yazman ve Mutlu Doğan ambulansla hastaneye götürüldu.



Polis, kaçan motosikleti yakalamak için çalışma yürütüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yunus ekibinin görüntüsü

- Yaralı polislerin olay yerinde görüntüsü

- Arkadaşlarının yaralı polisin elini yüzünü yıkaması

- Ambulansın kaza yerine gelişi

- Sağlık ekiplerinin yaralı polislere ambulans içinde müdahale etmeleri

- Etrafa dağılan polislerin malzemelerinin toplanması

- Kazaya karışan araç ve polis motorunun görüntüsü



246 MB -- 02.13/// HD



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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Başkan Kılınç: Caretta carettaları biz koruyacağız

MERSİN'de, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama bölgesine yakın bir alanda uygulanacak olan mesire yeri projesinde kumsala toprak döküldüğü iddialarına ilişkin, "Kumsala asla toprak dökmedik. Caretta carettaları biz koruyacağız" dedi.



Başkan Kılınç, iddiaların ardından gazetecilere bölgeyi gezdirdi. Düzenlediği basın toplantısında da iddiaları yanıtlayan Kılınç, caretta yuvalarını tek tek tespit ettiklerini söyledi. Medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Kılınç, "Asla bir kamyon bile kum almadık. Kumsala asla toprak dökmedik. Toprağın üzerine döktük. Bizim niyetimiz aslında öbür taraftan girmekti ama öbür tarafın tapulu arazi olduğunu gördük. Oradaki bütün yuvaların yerini tespit ettirip hepsinin üzerine kafes koydurduk. 'Burası caretta caretta yuvasıdır' diye tabelalar hazırlattım. O tabelaları da Pullu'dan Ören'e kadar tüm yuvalara asacağım. Işıklandırmayı denize doğru değil, ters tarafa yapacağım" diye konuştu.



Kendisinin caretta düşmanı ilan edenlerin olduğunu kaydeden Kılınç, "Doğa dengesine inanan insanım. Allah'a inancım odur. Çünkü dinimizde, 'Çok oynamayın' diyor. Buna inanarak yapanlardanım. Çünkü dengenin birini kopardığın vakit, diğer dengelere zarar geleceğini bilirim. Doğa ile insana hizmet arasında denge kurmak zorundayız. Caretta carettaları biz koruyacağız" ifadesini kullandı.



Görüntü Dökümü

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- Basın toplantısından görüntüler

- Başkanın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

- Mesira alanının gezilmesi



SÜRE: 06'52" BOYUT: 404 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),



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Nazilli'de altı taraklı geyik böceği bulundu



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nadir görülen, koruma altındaki bir tür olan altı taraklı geyik böceği bulundu.



Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi Mastavra Mevkisi'nde yaşayan Murat Nayır, dut yemek için yaklaştığı bir ağacın yanında daha önce hiç görmediği bir böceğe rastladı. Nayır, böceği hemen bir kavonuzun içine koyup, internette araştırdı. Araştarması sonucunda bulduğu böceğin dünyada sadece Türkiye'nin Hatay ilinde bulunan Amanos Dağları'nda görülen 'Altı taraklı geyik böceği' olduğunu belirleyen Nayır, dünyanın dört bir yanından koleksiyoner ve araştırmacıları Türkiye'ye çeken altı taraklı geyik böceğinin çok değerli ve koruma altında olan bir tür olduğunu da söyledi. Altı taraklı geyik böceğini görmek için çok sayıda Japon turist, Amanos Dağları'nı ziyaret ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi'nde bulunan altı taraklı geyik böceğinin görüntüsü

-Böceği bulan Murat Nayır ile röp.

-Nayır'ın altı taraklı geyik böceğini göstermesi

-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),



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DHA-Genel - Türkiye -