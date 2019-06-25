DHA YURT BÜLTENİ - 17

Otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur'a düşen Engin'den iz yok

ENGİN'İ 200 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 11 gün önce hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışması, 7 ilden, 200 kişilik ekiple karadan ve havadan sürüyor. Eroğlu'nun olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen köpeğinin arama çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5- 6 gün boyunca nehir kıyısında beklediği ortaya çıktı.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in bulunması için aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

ACI GERÇEK CEP TELEFONUNDA

Ovacık'tan İstanbul'a giden bir kişi, yolda cep telefonuyla çektiği manzara görüntülerini izlerken, seyahat ettiği otobüsün açılan bagaj kapağının bir kişiye çarpıp, Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğunu gördü. Bu kişinin savcılığa teslim ettiği görüntülerden yola çıkılarak nehre düşen kişinin Engin Eroğlu olduğu saptandı.

BÖLGEDE KAN İZİNE RASTLANDI

Aynı bölgede inceleme yapan jandarma, kan izi ve otobüse ait parçalar buldu. Bunun üzerine otobüs şoförü E.S., İstanbul'da gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen E.S, jandarmaya verdiği ifadesinde bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini, Tokat'ta tamir ettirdiğini söyledi. E.S. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay yerindeki kan örnekleri ile Engin Eroğlu'nun babası ve kardeşlerinden alınan numuneler, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonrası DNA uyuştuğu belirlendi.

7 İLDEN 200 KİŞİLİK EKİP, ENGİN'İ ARIYOR

Engin'in Munzur Nehri'ne düştüğü belirlenmesiyle arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Kayseri, Şırnak, Elazığ ve Tunceli'de görevli 200 kişilik ekip arama çalışmalarını 45 kilometrelik alanda sürdürüyor. Jandarma arama kurtarma timleri Munzur Nehri'nde, AFAD, karayolları, DSİ, itfaiye, polis ve jandarma özel harekat ekipleriyle UMKE, dağcılar ve çok sayıda gönüllü ise arazide arama yapıyor. Kızılay ise bölgeye getirdiği araçta arama çalışmalarına katılan ekipler için yemek ve içecek sağlıyor.

KÖPEĞİ NEHİR KENARINDAN AYRILMADI

Engin Eroğlu'nun, çobanlık yaparken yanından ayırmadığı köpeği de arama çalışmaları sırasında ekipleri yalnız bırakmadı. Köpek, ilk 5- 6 günlük arama çalışması boyunca olayın meydana geldiği bölgeden ayrılmadı. Köpeğin, Engin'in Munzur'a düştüğü anda da yanında olduğu bildirildi.

KEÇİNİN DOĞUMUNA YARDIM ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Bu arada Eroğlu'nun sosyal medya hesabında, 'Yabanda doğum yapan keçinin ceremesini sadece köyde yaşayan bilir' mesajıyla paylaştığı, doğum yapan bir keçiye yardım ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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Munzur Nehrindeki arama çalışmaları

Güvenlik önlemleri

Arama çalışmaları, nehir ve bölgeden drone görüntüleri

Engin'e çarptığı iddia edilen otobüs içerisinden çekilmiş cep telefonu görüntüsü

Engin'in arama çalışmalarına gelen köpeği

Çobanlık yapan Engin'in vep telefonu görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,2 GB

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Aksaray'da 300 dönüm tarım arazisi yandı

Aksaray'da, arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

Ağaçören ilçesinde arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler traktörlerle yangına ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yangında 300 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldiği belirtildi. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde çiftçilerin traktörlerle yangına müdahale etmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Çiftçilerin traktörlerle yangına müdahale etmesi

Tarlaların yanması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyatı devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye Reyhanlı sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri araçların ilçe merkezinden geçişi

SÜRE: 00'56" BOYUT: 115 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Çayda boğulan 2 kardeş, toprağa verildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden geçen Akçay Çayı'nda boğulan besici Süleyman Şimşek (34) ile kardeşi Kamil Şimşek (32), toprağa verildi.

Bozdoğan'ın kırsal Yazıkent Mahallesi ile Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi arasındaki Kızılçakır Mevkii'ne dün (pazartesi) sabah giden besici kardeşler evli ve 2 çocuk babası Süleyman Şimşek ile evli ve 1 çoçuk babası Kamil Şimşek, koyunlarının uzayan yünlerini kesti. Üzerleri tüy olan iki kardeş, temizlenmek için Akçay Çayı'na girdi. Bir anda çırpınmaya başlayan iki kardeş, akıntıya kapıldı. Bozdoğan'daki sulama birliğinin personeli, saat 11.30 sıralarında, suyun üzerinde iki kardeşin hareketsiz duran bedenlerini buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kamil Şimşek'in öldüğü belirlendi. Hayatta olan ve ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Süleyman Şimşek ise yolda yaşamını yitirdi. İki kardeşin cesetleri, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgdaki işlemler sonrası ölen kardeşlerin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'ndeki Yazıkent Camii'ne getirildi. Bozdoğan Kaymakamı Ahmet Can, Bozdoğan Belediye Başkanı AK Partili Ufuk Altıntaş, yakınları ve birçok vatandaş, vakit namazı beklenmeden, saat 10.00'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılınan namaz sonrası ölen iki kardeş, Kızılcakır Mevkii'nde bulunan köy mezarlığında toprağa verildi.

Belediye Başkanı Altıntaş, "İki kardeşimizi genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Besici kardeşlerimiz 30 kadar koyunlarını Akçay'da yıkayıp kırkmışlar. Ardından serinlemek ve yıkanmak için suya girmişler. Girdikleri Akçay'da ölmüşler" dedi.

Bozdoğan Kaymakamı Ahmet Can da, "Bu olay, bizleri gerçekten üzdü. Ailelerine ve tüm yakınlarına sabırlar diliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kızılcakır Mevkii'nden görüntü

Cenazelerin gömülmelerinden görüntü

Hocanın dua etmesinden görüntü

Cenaze törenine katılan vatandaşlardan görüntü

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'ın açıklaması

Kaymakamı Ahmet Can'ın açıklaması

Ölen kardeşlerin fotoğrafı

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),

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Viranşehir'de otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Viranşehir-Ceylanpınar yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Emrah Demir yönetimindeki 27 LS 424 plakalı otomobil, Elgün Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Nalan Reşitoğlu'nun kullandığı 06 ED 5438 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuba ve Zübeyde Reşitoğlu, Hüseyin, Mehmet, Zeynep, Hulfa ile Haydar Vitli yaralandı. Çarpışma sonrası ise otomobillerden biri alev aldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi alevleri söndürürken, 9 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinde alev alan otomobilden yükselen dumanlar

Yaralılar ambulansa konulması

Kaza yerinde bekleyen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA

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Kahramanları, duvara resmediyorlar

Sivas'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Okul Destek Projesi kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri atıl durumda bulunan duvara yağlı boyayla Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Eren Bülbül gibi kahramanların portrelerini çiziyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Okul Destek Projesi kapsamında, Sivas Aile, Çalışma ve Hizmetler İl Müdürlüğü binasının yanında atıl durumda bulunan 4,5 metre yüksekliği, 150 metre genişliğinde bulunan duvara Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi şehitler Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, Eren Bülbül, Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa'ının resmini yağlı boyayla çiziyor. Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen çalışmada 12 öğrenci görev alıyor. Büyük bir özveriyle yürütülen çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Kahramanların yanı sıra öğrenciler, Atatürk, Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ve bakanlığın gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili de görselleri duvara resmediyor.

Aile, Çalışma ve Hizmetler İl Müdürü Harun Tan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Okul Destek Projesi kapsamında ve Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müdürlüğümüzün önünde bulunan atıl bir duvarımız vardı. 4,5 metre yüksekliğinde 150 metre enindeki bu duvarı bizim faaliyetlerimizi bulunduran bir etkinlikle yapalım dedik ve çok anlamlı bir hale geldi. İlk önce şehitlerimizden başladık. Aile Müdürlüğümüzün burada bütün faaliyetlerini resimlerle anlatacağız. 15 Temmuz'un simgesi haline gelen Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül, ayrıca Sivas'ın sembolü haline gelen Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeğimiz var. Bunları unutturmayacağız. Sivas'a böyle bir katkı sunacağız. Aynı zamanda hem engelli hem de Sivasımızın en büyük sembolü Aşık Veysel'imiz var. Duvarın ortasında da Sivasımızı simgeleyen Çifte Minare, Buruciye Medresesi, Şifahiye Medresesi yer alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olacak. Bütün değerleri buraya aktaracağız" dedi.

'GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORUZ'

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Ceren Koç arkadaşlarıyla gönüllü olarak çalıştıklarını ifade ederek, "Yaptığımız çalışma tamamen kurumun vermiş olduğu hizmetleri tercih etmeye çalıştık. Sivas'ın simgelerini kullanmak istedik. Ekip arkadaşlarım çalışmayı büyük bir özveriyle devam ettiriyor. Şehitlerimizi resmetmek gerçekten güzel bir duygu, şehitlerimizi tekrardan anıyor olmak, Sivas'ın simgelerini bu şekilde atıl durumda olan bir duvara resmetmek çok güzel bir duygu. Vatandaşlar çok beğeniyor, çok güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çalışma yapılan alan

-Çizilen resimler

-Öğrencilerin çalışmaları

-İl Müdürü açıklama

-Öğrencilerin konuşması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Otel havuzuna düşen minik Melek, kurtarılamadı

Antalya'da 2 yaşındaki Melek Süer, anne ve babasının çalıştığı otelde, düştüğü havuzda boğuldu. Çiftin tek çocuğu Melek'in, 5 yıllık bir tedavinin ardından dünyaya geldiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Patara Mahallesi'nde meydana geldi. Apart otelde çalışan Abdullah ve Emine Süer çiftinin kızı Melek, oyun oynarken otelin havuzuna düştü. Kızını ortalıkta göremeyen Emine Süer, otel içinde Melek'i aramaya başladı. Süer, minik Melek'in havuzda yüz üstü yattığını fark etti. Otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartılan Melek, çağrılan ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil serviste müdahale edilen Melek Süer, kurtarılmadı.

Melek Süer'in cenazesi, işlemlerin ardından Kaş ilçesi Sütleğen Mahallesi'nde toprağa verildi. Çiftin, tek çocuğu olan Melek'in yaklaşık 5 yıllık tedavinin ardından dünyaya geldiği ifade edildi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

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Babaya, kızına cinsel istismardan 31 yıl hapis

Kayseri'de oturan İskender Doğan B. (36) kızı A.B.'ye (11), cinsel içerikli videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, temizlik şirketi bulunan İskender Doğan B.'nin, kızı A.B.'ye cinsel istismarda bulunması, anne H.B'nin, kızını ağzında çıkan yaralar nedeniyle doktora götürmesiyle ortaya çıktı. Doktorun şüphelenmesi üzerine A.B., babasının kendisine istismarda bulunduğunu annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine İskender Doğan B., gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan İskender Doğan B., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmada pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, babasının kendisine cinsel içerikli videolar izletip birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu ileri süren A.B. duruşmaya katılmadı, annesi ise hazır bulundu.

'EŞİM KISKANÇLIĞINDAN BÖYLE YAPIYOR'

Sanık İskender Doğan B., son savunmasında "Sevmediğim bir evlilik yaptım. Çocuğumun doldurulduğunu düşünüyorum. O benim evladım, canım ciğerim, gözbebeğim. Suçlamalar iddiadan öte bir şey değil. Eşim kıskançlığından böyle yapıyor. Eşimi aldattığım için pişmanım. Ama başka kadını seviyorum ne yapayım. Tahliye olup, suçsuzluğumu kanıtlamak istiyorum" dedi.

AVUKAT: UTANIYORUM

A.B.'nin avukatı Ali Fidan, bir baba olarak sanıktan utandığını ifade ederek, "Türk toplumunun örf ve adetlerine en uygun ve en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Bir baba olarak duygularımla hareket etmek istemiyorum ama sanıkla hem cins olduğum için utanıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İskender Doğan B.'ye, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -