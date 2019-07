DHA YURT BÜLTENİ - 17

Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 asker yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, askeri aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Ali Rıza İ. ile Astsubay Mustafa B. yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İslahiye-Hassa yolunun 7'nci kilometresindeki Ağabey mevkisinde meydana geldi. Suriye'nin Azez bölgesindeki görevden İslahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na dönüş yapılan, 3 araçlık konvoydaki Uzman Çavuş Ali Rıza İ.'nin kullandığı askeri araç, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada Uzman Çavuş Ali Rıza İ. ile yanında bulunan Astsubay Mustafa B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali Rıza İ., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı askerler, sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası askerlerden Ali Rıza İ., Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Diyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücünün, K.K. (24) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla K.K. ve beraberindeki M.B.B. (39), gözaltına alındı.

Kayapınar ilçesinde, dün gece saatlerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan ve aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücünün K.K., aynı araçtaki diğer kişinin ise M.B.B. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucunda, bugün K.K. ile M.B.B. düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gelibolu'da orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Gelibolu ilçesinin Bayırköy mevkisinde ziraat alanında çalışan biçer döver makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, yanı başındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalara, havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile çok sayıda işçi müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, makilik alan zarar gördü.

Silopi'de çıkan yangında 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü.

Silopi ilçesine bağlı Bostancı Köyü'nde 18 kişilik Bölüş Ailesi'nin ikamet ettiği evin çatı katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede etkili olan yangın evin her yerini sardı. Yangının çıkmasıyla evde olan Bölüş ailesi fertleri kendi imkanlarıyla çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da 4.5 milyon fidan üretilecek

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Altındaş, Hatay'daki Serinyol Fidanlığı'nda bu yıl 4,5 milyon fidan yetiştirilerek toprakla buluşturulacağını söyledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş, orman yangınları ile mücadele, ORKÖY yatırımları ve gelir getirici tür ağaçlandırması gibi çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantı düzenledi. Serinyol Fidanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Altındaş, 421 bin metrekare üzerine kurulu Serinyol Fidanlığı'nda bu yıl 4,5 milyon fidan üretmeyi planladıklarını belirtti. Altındaş, "Fidanlığımızın kapasitesi 15 milyondur. Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda her sene program değişmektedir. Bu sene ki programımızda 4,5 milyon civarındadır. Yaklaşık 50 farklı türde orman fidanı üretiyoruz. Burada ürettiğimiz fidanları öncelikle kendi ihtiyacımız doğrultusunda kullanıyoruz. İhtiyacımızdan fazla olan fidaları ise genel müdürlüğümüzün tahsisleri ile diğer bölge müdürlüklerine, resmi kurumlara, belediyelere, yol kenarı ağaçlandırmalarına, hastanelere, mezarlıklara, camilere, ihtiyaç olan her yerde değerlendiriyoruz. Özel ve önemli günlerde de üettiğimiz bu fidanları ücretsiz olarak halkımıza dağıtıyoruzö dedi.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI

5 yıldır Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüttüğünü kaydeden Altındaş, sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da her yıl çıkan 200-250 yangında 300-350 hektarlık alanın yandığını belirterek, "Türkiye ortalamaları ile örtüşen bir ortalama. Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında 20 vatandaşa destek verdik. ORKÖY kredisi kapsamında orman köylerinde yaşayan vatandaşlara son 2 yıldır yüzde 20'si hibe yüzde 80'i faizsiz kredi veriyoruz. Uzunalıç köyümüzde geçen yıl 10 bu yılda 10 olmak üzere toplam 1 milyon destek sağladık. Yine Antakya ilimizde son 5 yıl içerisinde 25 milyon kredi verdik. Bu noktada orman köylümüzün yerinde kalkınmasını istiyoruz. Yani köyünü memleketini terk etmemesini istiyoruz.ö diye konuştu.

Uzunaliç Mahalle Muhtarı Mustafa Gezer, mahalledeki birçok ailenin proje kapsamında sağlanan kredi ile hayvancılık yapıp geçimini sağladığını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Güllü Balcı ise projeden faydalanmak için kuraya katılıp kredi almaya hak kazandığını ve oğluyla birlikte 4 inek aldığını anlattı. Balcı, "İnekler doğum yaptıktan sonra ineklerin sayısı 8 oldu. Allah razı olsun çok memnunuz. Yoğurdu, sütü önceden marketten alırdık, şimdi kendimiz üretmeye başladık. Hatta Diyarbakır ve İstanbul'dan siparişler alıyoruz, peynir, tereyağı gibi ürünlerimizi oralara satıyoruzö dedi.

Junioshow Fuarı kapılarını açtı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde düzenlenen Junioshow Fuarı, kapılarını açtı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen fuar kapsamında BTSO Ticari Safari Projesi ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş'nin katkılarıyla yaklaşık 60 ülkeden binden fazla iş insanı Bursa'ya geldi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki tüm yenilikleri ve trendleri belirleyen ürünlerin sergilendiği Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı Junioshow TÜYAP Fuar Alanı'nda açıldı. Geçen yıla göre katılımcı firma sayısı ve sergileme alanında yüzde 35 büyüme kaydedilen fuarda 150 firma stant açtı. Özel dekor stantlarda 0- 12 yaş arası bebe çocuk sonbahar- kış modası ürünlerinin yer aldığı fuarda ayrıca Ticari Safari ve UR-GE projeleri kapsamında gerçekleştirilecek alım heyeti organizasyonu ile 60 ülkeden binden fazla yabancı alıcı, Bursalı firmalarla bir araya geldi.

FUAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 35 BÜYÜDÜ

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı'nın yerli ve yabancı bebe- çocuk konfeksiyonu sektörünü bir araya getiren önemli bir platform haline geldiğini söyledi. Ocak ayında düzenlenen Junioshow'un ardından sektörün bu yıl ikinci kez buluştuğunu belirten Ersözlü, "Junioshow bu kez 0-12 yaş arası bebe ve çocuk sonbahar-kış modasına öncülük edecek. Geçen yıla göre katılımcı firma sayısında ve sergileme alanında yüzde 35 büyüme oranı yakaladık. 150 firma ve temsilciliğin katıldığı fuarımız, özel dekor stantların yer aldığı 4 ayrı salonda toplam 20 bin metrekarelik alanda hazırlandı" diye konuştu.

Junioshow'un yalnızca toptan satışın yapıldığı bir fuar olduğunu kaydeden Ersözlü, "TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları ve BTSO'nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında başta Rusya, Sırbistan ve Suudi Arabistan olmak üzere 60 ülkeden 1.000'e yakın yabancı alıcı fuarı ziyaret edecek. Yurt içinden ise 46 ilden sektör temsilcileri katılımcı firmalarla buluşacak" diye konuştu.

'FİRMALARIMIZ YURT DIŞINA AÇILIYOR'

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, Junioshow Fuarı ile sektörün ihracatının her geçen yıl arttığını belirterek, "Yılda iki kez düzenlenen Junioshow, firmalarımızın yurt dışına açılmasına ve ihracat odaklı büyümesine ciddi katkı sağlıyor. Bu noktada BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş.'nin de katkılarıyla düzenlenen fuar programının bir yenisini daha düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüzün heyecanla beklediği fuar ile firmalarımızın dış ticaret hacimlerinde önemli oranda artış sağlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'JUNIOSHOW İLE SEKTÖRÜMÜZ İHRACATA ODAKLANDI'

Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'yı fuarcılık alanında da önemli bir noktaya getirdiklerini söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'nın son yıllarda sanayi ve ticaret alanındaki atılımında BTSO öncülüğünde düzenlenen fuarların katkısının büyük olduğunu vurguladı. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik başlatılan Junioshow Fuarı'nın, Türkiye'deki en önemli fuarlardan biri haline geldiğini kaydeden Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki üretimin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursalı firmalarımız, Junioshow Fuarı ve UR-GE projelerimiz sayesinde artık sadece iç piyasaya bağlı kalmıyor, ihracatını da her geçen yıl artırıyor. Önümüzdeki dönemde firmalarımızın başarılarını sürdürülebilir kılmak adına aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'İHRACATI ARTIRACAK'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küresel ekonomide zorlukların arttığı bir dönemde Bursa'nın böyle bir fuara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu vurguladı. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim merkezi olduğunu kaydeden Alinur Aktaş, "Fuarın sektörün ihracatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fuarın düzenlenmesinde katkıları bulunan başta BTSO olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'JUNIOSHOW ŞEHRİMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR'

Bursa Valisi Yakup Canbolat, asırlara dayanan tekstil geleneğine sahip olan Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe de söz sahibi şehirlerden biri olduğunu belirtti. Fuarların şehirlerin tanıtımında büyük rol oynadığını kaydeden Vali Canbolat, "Bu kapsamda BTSO, TÜYAP ve BEKSİAD işbirliğinde düzenlenen Junioshow Fuarı'nın da kentimizin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Fuara katılan tüm firmalarımıza bereketli fuarlar diliyorum" diye konuştu.

JUNIOKIDS ALIM HEYETİ

Kurdele kesiminin ardından kent protokolü fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.

Öte yandan BTSO Ana Hizmet Binası'nda Junioshow ile eş zamanlı olarak düzenlenen Juniokids alım heyeti etkinliğinde Bursalı firmalar 30 ülkeden gelen 200'ü aşkın yabancı iş insanlarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İki gün sürecek olan etkinlik, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen UR-GE projeleri kapsamında düzenleniyor.

