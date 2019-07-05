DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Soylu'dan 'Reyhanlı' açıklaması: EYP olduğunu düşünüyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili, "Seyir halindeki bir aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. 3'ü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da katıldığı programda, Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Seyir halindeki aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşündüklerini kaydeden Bakan Soylu, "İlk elde ettiğimiz bilgileri, Hatay Valimiz ifade ettiler. Seyir halindeki bir aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunun için laboratuvar çıktılarına ihtiyacımız var. Oradaki sonuçlara ihtiyacımız var. 3'ünün de kimliği belli. 3'ü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. 2'si hayatını kaybetti, 1'i şu anda ağır yaralı. Araç seyir halindeyken patladı yani ya içindeki EYP'nin zaman ayarı ya da başka bir dış etkenle iç etkenden kaynaklanmıştır" diye konuştu.

Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler derlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Bakan Soylu, "Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değil. İlgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. Elde edilen birtakım bilgiler ve veriler var. Bunlar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacak. Geçmiş olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Soylu'nun açıklaması

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -

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Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı (5)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nce Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde meydana gelen sonuçlanan patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın, araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Aracın Suriyeli sahibinin de kimliğinin belirlendiği kaydedilen açıklama, şöyle:

"Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir araçta meydana gelen patlamada araçta bulunan 3 Suriyeliden 2'si ölmüş, 1'i yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır. Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, patlama sonucunda vatandaşlarımızda veya çevrede herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

HATAY/ REYHANLI

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Kurtalan'da tefecilik operasyonunda biri memur 2 tutuklama

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, ihtiyacı olan kişilere borç para verip karşılığında yüksek tutarda senet imzalatarak tefecilik yaptıkları iddia edilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan 1 memur ve aynı kurumdan emekli 1 kişi, tutuklandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli kimliği açıklanmayan memur ile aynı kurumdan emekli bir kişinin, ihtiyacı olanlara borç para verip yüksek karşılıkta senet imzalattığı ihbarı üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Haziran'da, 2 şüphelinin Kurtalan ve Kayabağlar Beldesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Evlerinde yapılan aramada 6 alacak verecek ajandası, miktarları ve mağdurları yazılı 3 senet, 2 cep telefonu ve boş senet ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kurtalan'da, 14 Mayıs'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü

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Gözaltına alınanlar

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Adliye çıkışları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71,3 MB

Haber-Kamera: KURTALAN(Siirt),

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Dereye yuvarlanan otomobildeki kuzenlerden biri öldü, diğeri yaralı



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kontrolden çıkıp 10 metreden dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Habip Şahin (21) yaşamını yitirdi, amcasının oğlu İzzet Şahin (22) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karlıova'nın Bahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Habip Şahin yönetimindeki 25 EG 716 plakalı otomobil, köy yakınlarında, altından dere geçen köprüden geçtikten sonra kontrolden çıktı. Demir bariyeri yerinden koparan otomobil, 10 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Habip Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan amcasının oğlu İzzet Şahin ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İzzet Şahin ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İzzet Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, yaşamını yitire kuzeni Habip Şahin'in cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Hastane önünden detaylar

Hasta yakınlarının beklemesi

Morg önünden detaylar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),

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Dövülerek öldürülen Ramazan'ın anne ve babası konuştu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, bir eğlence mekanında dövülerek öldürülen Ramazan Öksüz'ün (31) annesi Kibariye ve babası Halil İbrahim Öksüz, adalet istediklerini söyledi.

Olay, 29 Haziran günü saat 03.30 sıralarında, Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkisinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Öksüz, sağlık ekibinin 45 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olay sırasında mekanda çalıştığı belirlenen 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişinin mahkemece serbest bırakılması adada tepkiye neden oldu. Bir araya gelen Ada sakinleri, oturma eylemi ve basın açıklaması yaparak, bu duruma tepki gösterdi.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Bu arada savcı, 5 kişinin adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ayrıca olaya daha sonra karışan işletme sahibi bir kadının erkek arkadaşı T.H., olay yerindeki delillerin karartılması emrini verdiği ve olayı organize ettiği gerekçesiyle savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Dün de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı:

'ADALET YERİNİ BULSUN'

Olay sonrası ilk kez konuşan Ramazan Öksüz'ün annesi Kibariye Öksüz, görüntüler izlenmeden ve adli raporlar gelmeden 8 kişinin serbest bırakıldığını ileri sürüp, duruma tepki gösterdi. "Nasıl adalet bu?" diyen acılı anne, şunları söyledi:

"O zaman gelsinler, dövsünler, öldürsünler sokakta hepimizi. Biz hiç sokağa çıkmayalım, bizim çocuklarımız sokağa çıkmasın. Benim burada içim yanıyor. Olay sırasında madem benim oğluma vurmamışlar, niye polise telefon açıp da durumu bildirmemişler. Olayı mı seyretmişler. Hiç mi arayacak kadar zamanları olmamış. Bir can kolay mı çıkıyor. Benim çocuğum bunu hak etmedi. Adalet yerini bulsun. Hepsinin cezasını çekmesini istiyorum. Başka anneler ağlamasın, başka çocuklar yanmasın."

Halil İbrahim Öksüz ise, olay sabahı telefon ile aranarak hastaneye çağrıldığını ve oğlu Ramazan'ın öldüğünü öğrendiğini anlattı. Halil İbrahim Öksüz, "Vurdum diyen tutuklanmıyor, vurmadım diyen tutuklanıyor. Adaletsizliğe isyanım var. Hepsinin yargılanması lazım. Cezasını çeksinler. Bozcaada kontrolsüz büyümeden dolayı iş çığırından çıkmaya başlamıştı. Kurban bizim çocuğumuz oldu. Ada artık kontrollü şekilde büyümeliö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halil İbrahim Öksüz'ün konuşması

Kibariye Öksüz'ün konuşması.

HaberKamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),

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Şanlıurfa'da havuzlar ve kanallar doldu taştı

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde havuzlar, kırsalda ise kanallar yüzenlerle doldu, taştı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle havuza girmek isteyen çocuklar, dakikalarca sıra bekliyor.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde termometrenin 40 dereceyi göstermesiyle, sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için belediye havuzları ve DSİ'ye ait sulama kanallarını doldurdu. Kanalların çevresindeki 'Kanala Girmek Yasaktır' tabelalarına rağmen çocuklar, suda yüzerek serinlemeyi tercih ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte tek eğlencelerinin kanalda yüzmek olduğunu ifade eden çocuklar, akıntılı suya atlayarak serinliyor.

Her yıl onlarca kişinin boğulmasına neden olan kanalda, çocukları bu alışkanlıktan kurtarmak için belediye tarafından açılan 11'i kent merkezi, 6'sı ilçelerde olmak üzere toplam 17 yüzme havuzu hizmet vermeye başladı. Yaşanan yoğunluk sebebiyle yüzme havuzları önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

GEÇEN YIL 3 AYDA 45 KİŞİ BOĞULDU

Kentte yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen serinlemek için Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanallarını yüzmek için kullanan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 45 kişi boğuldu. Buna karşın, özellikle kırsal mahallede oturan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden kanallarda yüzmeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Yüzme havuzları önünde uzun kuyruk oluşturan çocuklar

Havuzda yüzen çocuklar

DSİ kanalında yüzenler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 598MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Tekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldı

Tekirdağ'da Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yaptırılan cami ile sosyal tesisler düzenlenen törenle açıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyarete geldiklerinde ibadet edecek yerlerinin bulunmadığını bu cami ve yapılan sosyal kısımları ile de büyük bir eksiğin giderildiğini söyledi.

Tekirdağ Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ile hayırseverler tarafından yaptırılan caminin açılışına Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Başsavcı Güngör Karakoç, savcılar, İl Müftüsü İsmail İpek ile davetliler katıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, tesisin açık cezaevinde bulunan hükümlülerin çalışması ve hayırseverlerin katkısı ile yapıldığını söyledi. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyarete geldiklerinde ibadet edecek yerlerinin bulunmadığını bu cami ve yapılan sosyal kısımları ile de büyük bir eksiğin giderildiğini ifade eden Karakoç, şunları söyledi:

"Tekirdağ Cezaevi Kampüsü'nde 2 F tipi, 2 adet T tipi ve açık cezaevi olmak üzere 5 adet cezaevi müdürlüğümüz bulunmaktadır. Ziyarete gelen tutuklu ve hükümlü yakınları için kampüste ibadetleri gerçekleştirebilecek, yeme ve içme gibi gereksinimleri karşılayacak imkan bulunmamaktaydı. Bu kampüsümüz için büyük bir eksiklikti. Şimdi bu eksikliği gidermiş olacağız. Yapımı tamamlanan cami ile birlikte caminin alt kısmında kapalı ve açık restoran yaparak herhangi bir kısıtlı alan oluşturmadan tüm halkımızın hizmetine açmış bulunmaktayız. Burada bekleyen hükümlü yakınları veya dışarıdan buraya gelecek vatandaşların da faydalana bileceği bir tesis ise ibadet edecekleri bir cami hizmete sunmuş olacağız."

Görüntü Dökümü

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-Camiden detay görüntüler

-Açılışa katılanlar ve protokol

-Cami açılışı kurdele kesilmesi

-Müftü dua okuması

-Valinin kampüsü dolaşması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Eğridere'deki heyelan alanı, afet bölgesi kabul edildi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde heyelan nedeniyle kayan evleri ile ahırlarını terk etmek zorunda kalanları sevindiren haber geldi. Yapılan incelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 30 ev ile 15 ahırın bulunduğu alan, afet bölgesi kabul edildi. Şimdiki süreçte, kurulacak komisyonun tespitleri sonrası zarara uğrayan hak sahiplerine gerekli yardımlar yapılacak.

Bornova'nın dağlık bölgesinde yer alan, kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta, 16 Şubat'ta, heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle ilk olarak 12 ev boşaltıldı. Heyelanın sürmesi üzerine hasarın meydana geldiği 30 ev ile hayvancılık yapılan 15 ahır için kaymakamlık kararıyla tahliye kararı verildi. Heyelan sonrası bölge sakinleri, tedirginlik yaşadı.

UZMANLAR, BÖLGEYİ İNCELEDİ

AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı personelin yanı sıra Ankara'daki genel müdürlükten ve çeşitli üniversitelerden de uzmanlar bölgeye geldi. Uzmanların bölgedeki jeolojik incelemelerinden sonra heyelanın meydana geldiği alan ile ilgili rapor hazırlandı. Bu inceleme sonuçlarının da içinde bulunduğu, İzmir Valiliği'nce hazırlanan raporu dikkate alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Eğridere'deki heyelan alanı, afet bölgesi ilan edildi.

HAK SAHİPLERİNİN ZARARLARI TESPİT EDİLECEK

Afet bölgesi ilanından sonra şimdiki süreçte ise kaymakamlık başkanlığında komisyon kurulacak. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediyelerden de katılacak üyelerle birlikte komisyon, bölgedeki kaç ev ile ahırın hasar gördüğünü tespit edecek. Zarara uğrayan hak sahiplerine de gerekli yardımlar yapılacak.

Görüntü Dökümü

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Bölgeden ARŞİV görüntüler

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, -

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Kebabın başkenti Adana 'Gastronomi kenti' olmaya aday

Lezzet şehri Adana için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na yapılan 'Gastronomi Şehri' ön başvurusu kabul edildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadim kültüre ve tarihe sahip Adana'nın 'Gastronomi Şehri' olarak tescillenmesi halinde, bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanmış olacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Adana Valiliği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün desteğiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yaptığı 'Gastronomi Şehri' ön başvurusu kabul edildi. Konuyla ilgili kentteki bir otelde 2019 UNESCO Gastronomi Şehri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Projenin ilk aşamasının kabul edilmesinde Lezzet Festivali'nin, Altın Koza Film Festivali'nin, Kebap ve Şalgam Festivali'nin, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkisi var" dedi.

ADANA BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR

Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Adana'nın büyük turizm potansiyeli taşıdığını ancak bunu yeterince tanıtamadıklarını vurgulayan Karalar, "Adana, 3 bin 500 yılı aşkın ismi değişmeyen bir kent. Hipokrat'ın ilk hastaneyi Yumurtalık'ta açtığı bilinir. İlk organ naklinin Adana'da yapıldığı bilinir. Dünyadaki ilk barış antlaşmasını yapan Adanalı bir kadındır. Fakat bunları yeterince dünya ülkelerine tanıtamıyoruz. Yakında bir kitapçık çalışmamız olacak ve bunları anlatacağız. Seyhan Belediye Başkanlığımız zamanında Romalılardan kalan dünyada hala kullanılan tek köprü olan Taşköprü'yü dünya mirasına dahil etmek için başvuruda bulunmak istedik ama ilçe başvurusu geçersiz olduğu için başvurmadık. Adana, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri olarak kabul edilmesi halinde sınıf atlayacaktır" diye konuştu.

GASTRONOMİ TURİZMİ YÜKSELİYOR

Vali Mahmut Demirtaş ise Valilik olarak kent turizminin gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kadim kültürü ve tarihiyle Adana'mızın UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gastronomi kenti olarak tescillenmesi, hali hazırda bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep'le birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanması anlamına gelecektir. Bugün tüm dünyada turizm, yerel kültürün özelliklerinin tanıtılması üzerine inşa edilmektedir. Yerel kültürün en önemli parçası olan yeme-içme alışkanlıkları ise turizm destinasyonunun pazarlanmasında en önemli enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda yılın on iki ayına yayılma imkanı bulunan gastronomi turizmi de günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer almaktadır. Sadece bu yönüyle değerlendirdiğimizde dahi malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliği ile geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Adana'nın yerel ve geleneksel mutfağı, gastronomi turizmi için tüm özellikleri bünyesinde taşımaktadır."

UNESCO KASIM AYINDA KARARINI AÇIKLAYACAK

Öte yandan, UNESCO Paris Sekreteryası'nın başvuruyu ön tarama yaparak inceleyeceği, Ağustos- Eylül aylarında bağımsız uzmanların kente gelerek yapacağı inceleme sonunda Kasım ayında yapılacak toplantıyla kararın paylaşılacağı bildirildi. Tescil kararının alınması halinde Adana, bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte Türkiye'nin 3'üncü gastronomi kenti olacak. Halen tüm dünyada 26 gastronomi kenti bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Adana Valisi Mahmut Demirtaş açıklama

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklama

-Genel ve detaylar

SÜRE: 04'51" BOYUT: 538 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

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Balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edildi

Mersin'de, balığı olta iğnesiyle yutan kedi, ameliyat edilerek kurtarıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'daki Atatürk Parkı'ndaki balıkçı barınağında balıkçıların sahiplendiği kedi, olta iğnesi çıkarılmayan balığı yutunca garip hareketlerde bulunmaya başladı. Kedinin ağzından sarkan olta ipini fark eden balıkçılar belediyenin çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları kediyi özel kafesinde ambulans ile bakımevine götürdü. Burada çekilen röntgen filmi ile iğnenin fazla ileri gitmediğinin anlaşılması üzerine anestezi uygulanan kedi, acil olarak ameliyata alındı. Yuttuğu iğne nedeniyle 'Obur' ismini alan kedinin tedavisinin ardından balıkçı barınağına bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kedilerin görüntüsü

-Ağzına olta takılan kedinin görüntüsü

-Kafese alınan kedi

-Görevliler kediyi götürürken

-Kediye yapılan müdahaleden genel ve detay

(BOYUT: 228,88 MB) (SÜRE: 2 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, ,

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