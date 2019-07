DHA YURT BÜLTENİ - 17

Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Karaman'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polisin baskın yaptığını fark eden Ali K., bonzaiyi tuvalete dökerken yakalandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Hüseyin K., Ali K., Faruk Ö., Harun Ö. ve Büşra C.'nin uyuşturucu satışı yaptığı belirledi. Ardından da bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K.'nin polisin baskınını görünce, delil bırakmamak için bonzaileri tuvalete dökmek isterken yakalandığı belirtildi. Yapılan aramada 10 gram eroin ve 202 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden sorgusu tamamlanan Hüseyin K., Faruk Ö., Harun Ö. ve Büşra C. adliyeye sevk edildi. Ali K.'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İznik'te bulunan lahit için Kraliçe Nikaia heyecanı

Bursa'nın İznik ilçesinde, daha önce bulunan 4 lahitin ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede, bir lahit ve mezar odasına daha rastlandı. Kazı çalışmaları 11 gündür devam ederken, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Kraliçe Nikaia'nın mezarı bulunursa dünya gündemi İznik olurö dedi.

İznik'te 3 yıl önce ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkiindeki zeytinlikte, defineciler üst kapağı kırılmış lahit buldu. Bu gelişme üzerine İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.

LAHİT KRALİÇENİN MEZARI OLABİLİR

Aynı bölgede bir haftadır devam eden kazılarda arkeologlar bir lahit ve bir mezar odası daha keşfetti. 10 kişilik ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında lahitin üzeri yetkililer tarafından branda ile örtüldü. Öte yandan Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından General Lysimakhos, M.Ö. 301'de General Antigonius'u mağlup ederek şehrin 'Antigonia' olan adını eşi Nikaia'nın ismiyle değiştirdi. O günden sonra Nikaia olarak anılan İznik'te kazıların yapıldığı alanda kraliçenin mezarının da olabileceği düşünülüyor.

'ÇIKACAK HER ESER İZNİK'İ DÜNYAYA TANITMAYA IŞIK OLACAK'

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise, "İlçemiz tarihi ile dünyaca ünlüdür. Buradan çıkacak her bir eser İznik'in değerine değer katar. Lahitin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Hepimiz merakla bekliyoruz. Kraliçe Nikaia'nın mezarı olup olmadığı konusunda kimsenin net bir bilgisi yok. Fakat bulunursa İznik dünya gündeminde yerini alacaktırö dedi.

Suriyeli kadınlar 'katmer' yapmayı öğreniyor

Gaziantep'te, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi'nin mutfak bölümünde kursiyer olarak eğitim alan Suriye uyruklu kadınlar, meşhur Gaziantep katmeri yapımını öğrenmeye başladı.

Suriyeli, Türk ve Afgan 53 kadının öncülüğünde oluşturulan SADA Kadın Kooperatifi, sayacılık, tekstil ve yöresel mutfak atölyelerindeki üretimlerini sergileyerek satış yapmayı hedefliyor. Kentteki sığınmacı kadınlar, Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden yuvalama, salça, kurutmalık gibi birçok lezzeti kursta öğreniyor. 'Suriyeli Kadınların, Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Artırılması Projesi' kapsamında desteklenen projeyle sayacılık, tekstil ve yöresel mutfak atölyelerini oluşturup çalışmalarını sürdüren kadınlar, bu kez de Gaziantepli ustalardan katmer yapmayı öğrenmeye başladı.

'AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAK'

Katmer ustası Mehmet Özsimitçi, bu etkinlikle amaçlarının Gaziantep'in kültürünü tanıtmak olduğunu belirterek, "Öğrenciler büyük bir şevkle çalışıyorlar. Hem meslek öğreniyorlar hem de lezzetleri yerinde öğrenmiş oluyorlar. Daha önce çok eğitimler verdim ama bu ilk defa Suriye uyruklu vatandaşlarımıza öğretiyoruz. Amacımız kültürlerimizi bu insanlara tanıtabilmek" dedi.

'ARAP KÜLTÜRÜNE KATMERİ TANITACAĞIM'

Merkezin mutfak bölümünde kursiyer olan Suriye uyruklu Sihem Hüseyin de, katmer yapımını ilk defa denediğini belirterek, öğrendiği takdirde Arap kültürüne katmeri tanıtmayı amaçladığını ifade etti. Sihem Hüseyin, "1 yıldır SADA merkezinde öğrenci olarak bulunuyorum. Mutfak bölümünde çeşitli yemekler yapmayı deniyoruz. Bugün katmer yapmayı öğreniyoruz. Katmer yapımı biraz zor ama ilk denemede yapabildim. Yemek kültürlerimiz farklı. Benzer olan yemeklerimiz de var. Bundan sonra katmer yapacağım Arap mutfağında da değişik yemekler olmalı. Antep'in yemeklerinden yapmayı çok istiyorum" diye konuştu.

'KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

SADA Kooperatifi Başkanı Hatice Tekin ise yaklaşık bir yıldır ayakkabı, tekstil, yemek eğitimi düzenlediklerini dile getirerek, 4 ay önce kooperatifi hayata geçirdiklerini belirtti. Hem kültürel iletişimi artırmak hem de gelir kapısı açmak için kooperatifi hayata geçirdiklerini söyleyen Tekin, "Gaziantep mutfağı başta olmak üzere salça, reçel yapımını öğrettik. Kadınlar çok istediği için bugün de katmer yapmayı öğrettik. Çok istekliler. Eğitimlerimiz devam edecek. Kooperatif çatısı altında yaptıklarını satacaklar" dedi.

Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

Adıyaman'da, çalıştığı 5 katlı bina inşaatının 4'üncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Hasan Coşkun yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın 4'ncü katında çalışan Hasan Coşkun, iskelede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Coşkun'un düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

96 yaşında yeni kimlik başvurusu yaptı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, 7 çocuk ve 43 torunu olan 96 yaşındaki Mehmet Adın, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.

Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde oğlu Ali Aydın ile oturan Mehmet Aydın, eski kimliğinin yerine yeni çipli kimlik kartlarından almak için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Oğlu Ali ve torunu Hasan Aydın ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne getirilen 1923 doğumlu Aydın, 96 yaşına gelmesine rağmen sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Benim 7 çocuk, 43 torunum, 64 torunlarımın çocukları var. Rabbim herkese böyle çocuklar ve torunlar nasip etsin. Herkese uzun ömürler versin" dedi.

Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bahçesinde gördüğü yaklaşık 2 metrelik yılanı taşla yaralayan Kenan Giray (40), hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belinrtildi.

Olay, pazar günü Ergani ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde sebze toplayan Kenan Giray, 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce eline taş alıp, hayvana fırlattı. Gözden kaybolan yılan, bir süre sonra ortaya çıktı. Giray'a saldıran yılan, kolunu ve elini ısırdı. Olayı gören yakınları Giray'ı, Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Giray, sağlık durumunun kötüleşmesiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne sevk edildi.

Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bakan Varank Yalova'da gemi indirme törenine katıldı

Yalova'da gemi indirme törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşası yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde Kanadalı 'Ocean Choise International' firması için inşa edilen 'Calvert' isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi'nin denize iniş törenine katıldı. Törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, "Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruzö dedi.

TERSAN BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

Bakan Varank, denize indirilen geminin Türk tersaneciliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Tersan, son 10 senede birçok ilke imza attı. LNG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısıö diye konuştu.

GEMİ İNŞA YATIRIMLARINA DESTEK

Gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağladıklarını söyleyen Varank, "Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşaa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. Bugün bu alanlarda küresel rekabette söz sahibi olan işletmelerimiz varsa, bunun temelinde izlediğimiz bilinçli ve planlı politikalar var. Bu politikalara da sizlerin huzurunda kısaca değinmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gemi inşa yatırımlarını, yatırım teşvik uygulamalarımızla destekliyoruz. Bu kapsamda son 7 senede 329 gemiye teşvik belgesi düzenledik, bu projelerin 224 tanesi de tamamlandıö dedi.

'AB'NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI SAĞLAM DURURUZ'

Törenden sonra Altınova Belediyesi'ne gelen Mustafa Varank'ı burada Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan karşıladı. Varank, ardından Valilik makama çıkarak ildeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediyeden ayrılmadan önce anı defterini imzalayan Varank, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediyeden ayrılışı esnasında bir gazetecinin Türkiye'nin Akdeniz'de başlattığı sondaj çalışmaları sonrası AB'nin aldığı yaptırım kararını hatırlatması üzerine Bakan Varank, "Sağlam dururuz Allah'ın izniyleö diye cevap verdi.

