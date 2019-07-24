DHA YURT BÜLTENİ-17

Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi (2)

AFETZEDELER SEVİNÇLE KARŞILADI

Düzce'de sel felaketinin en ağır yaşandığı köylerden biri olan Uğurlu köyünde vatandaşlar bölgenin 'Afet Bölgesi' ilan edildiğini gazetecilerden öğrendi. Tüm maddi kayıplarının devlet tarafından ödeneceğini öğrenen köylüler kararı sevinçle karşıladı.

Köyde esnaflık yapan Sertan Zobar, "Burası 300 yıllık bir köy. Böyle bir afeti daha önce görmemişti. Yaşadıklarımız 1954'ten sonra en büyük afet. Afet bölgesi ilan edilmesi zaten kanundaki nizamlara göre olması gerekiyordu. Sağ olsun büyüklerimiz konuya hassasiyetle yaklaştılar ve sonuç olarak afet bölgesi ilan edildi. Burası gerçekten yüzde 100 denilebilecek şekilde zarar gördü. Trilyonları geçen bir zarar var. Esnaf, çiftçiler hem zirai makinalarını, evlerini, kümeslerini, araçlarını burada kaybetti. Sonuçta bu insanların ödeme güçleri sadece fındık olduğu için fındık bahçeleri de uçmuş durumda. Bu sebeple afet bölgesi inşallah halkımıza, köylümüze hayırlı olur. Onlar da bir nebze olsun nefes almış olur. Devlet büyüklerimize, Valimize, Bakanlarımıza, başta Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz. Devlet babalığını yaptı biz de evlatlığımızı yaparız." dedi.

Sel felaketinden etkilenen Uğurlu köyü sakini Ersin Zobar ise, "3 evimiz, bir de 70 büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız vardı. Yüzde 70'i telef oldu. Allah'a şükür bir kısmını bulduk, kurtardık. Başka bir yere naklettik. Devletimizden Allah razı olsun. Ekipleriyle her şeyiyle yanımızda. Zararımızın bir kısmı da olsa karşılanırsa memnun olacağız. Elim ayağım şuan titriyor. Yeni duyduk. Ben tam duymak istiyorum. Evet bitti demelerini bekliyorum. Eğer bitmişse Allah razı olsun. Bitmemişse de Allah razı olsun. Bu malı devletimizin yardımlarıyla, onların kredileriyle yaptık. Ama ellerimle yaptım, yine yaparım. Ben inanıyorum yardım yapılacağına. Bir kısmını bile yapsa, biz marşımızı çevirsek su akmaya başlasın gerisini yapacağız. Devlet, şirketler, şahıslar herkes yardıma geldi. Ceplerine son paraya kadar yardım etti. Şuana kadar hiçbir eksiğimiz yok. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Köy sakini Hikmet Sarıoğlu da "Allah razı olsun herkesten. İnşallah zararlar karşılanır. Vatandaşın zararı çok. Allah devlete kolaylık versin." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Röportajlar(yazım sırasıyla)

-Köyden detaylar

Süre: 04.19-Boyut: 483 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,

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DİYARBAKIR'DA EYP'Lİ SALDIRI: 4 YARALI



DİYARBAKIR'da, 2 kişinin polis merkezine el yapımı patlayıcı ve silahla yaptığı saldırıda olay yeri yakınındaki 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Şehitler Polis Merkezi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. 2 kişi oldukları öne sürülen şüpheliler daha sonra silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Patlamada bölgede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için özel harekat polislerinin katılımıyla bölgede operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN İLK KULE BLOKLARI GELDİ



ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş, her biri 800 ton ağırlığında olan ilk kule bloklarını tamamladı. Deniz içinde 318 metrelik köprü kulesini oluşturacak kırmızı renge boyalı 4 kule bloğu, Gelibolu Sütlüce'deki köprü şantiyesine ulaştı.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atıldı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları 2 ay önce batırıldı. En zor aşamalardan biri tamamlanırken, deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye devam ediyor. Boğazın iki tarafında da köprünün hızla yükselen ayakları net olarak görülmeye başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapan Çimtaş, bu proje kapsamında her biri 800 ton ağırlığında olan ilk kule bloklarının 1915 Çanakkale Projesi şantiyesine sevkiyatını gerçekleştirdi. Deniz yoluyla getirilen kırmızı renge boyanmış 4 kule bloğu, Gelibolu'daki Sütlüce mevkisinde bulunan şantiyeye alındı. Kule blokları buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra deniz üzerindeki kule kesonlarının üzerine monte edilecek. Aynı bloklardan birçok parça daha inşa edildikten sonra yine köprü inşaat alanına getirilerek, üst üste konulmaya devam edecek. Böylece Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülen köprü, 2x3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gelibolu Sütlüce şantiyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsünün kule bloklarının drone ile görüntüsü.

-Köprünün deniz içerisinde kule kesonu inşaatından drone genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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KLİMA MOTORU PATLADI: 1 YARALI



MERSİN'in Anamur ilçesinde, apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60), ağır yaralandı.

Saray Mahallesi'nde Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince girilen evde, ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralı halde bulundu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Tufan ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Olay yerinin fotoğrafları

SÜRE: 00'41" BOYUT: 69,2 MB

Haber: Mithat ÜNAL - Kamera: ANAMUR(Mersin),



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SİTE SAKİNLERİ, EVLERİNİ BASAN SU SORUNUNA ÇÖZÜM BEKLİYOR

SİNOP'un Stat mevkisindeki bir sitenin sakinleri, yer altı su borularında oluştuğu iddia edilen çatlaklar nedeniyle oturdukları apartmanın zemin ve bodrum katını basan su sorunun çözülmesini istedi. Sitenin 4 ayrı bloğundaki evlerin bodrum katında oturanlar, yer yer 1 metreye ulaşan suyun, bodrum katında bulunan elektrik panosuna da zarar verdiğini, olası elektrik kaçağı nedeniyle de tedirgin olduklarını söyledi.

Kentin Stat mevkisinde yer alan bir sitede 6 katlı 4 bloktan oluşan apartman çevresindeki yer altı su borularında oluşan çatlak nedeniyle evlerinin bodrum ve zemin katlarını su basan ev sakinleri, yaşanan sorunun giderilmesini bekliyor. Apartmanların bodrum katında oturanlar, yer yer 1 metrere ulaşan suyun, bodrum katında bulunan elektrik panosuna da zarar verdiğini, olası elektrik kaçağı nedeniyle de tedirgin olduklarını söyledi. Bölgede yaşanan sorun nedeniyle sıkça su kesintisi yaşandığından da yakınan vatandaşlar, sorunların çözülmesini istedi. Site sakinlerinden Ramazan Asna, "Buradan doğalgaz hattı geçtikten sonra olanlar oldu. Görüldüğü üzere temiz bir su geliyor. İstinat duvarının arkasından doğru yarılıp bir şey yapılması lazım ama sonuç alamıyoruz. İlgilenen yok. Kendimiz bu suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman binada sigortalar atıyor. Çocuklar bodruma iniyor, çocukların çarpılma riski var. Biz bir an önce sorunumuzun giderilmesini istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Bodrum katını basan su detay

-İstinat duvarından sızan su detay

-Site sakini Ramazan Asna açıklamaları

-Binanın yanına yaptırılan kuyu detay ve açıklaması

SİNOP (DHA

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ADIYAMAN VALİLİĞİ'NDE YANGIN TATBİKATI

ADIYAMAN Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından valilik bahçesinde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Valilik çalışanlarının yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikatta çalışanlara yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım gibi konularında teknik bilgiler verildi. İtfaiyeciler daha sonra valilik bahçesinde kontrollü olarak yaktıkları ateşle tatbikata katılanlara anlattıklarını uygulamalı olarak gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Valilik bahçesi

İtfaiye ekipleri

Sağlık ekipleri

Yangının söndürülmesi

Yaralıların kurtarılması

Yaralıların ambulansla taşınması

Valilik çalışanları

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 345 MB

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