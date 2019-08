DHA YURT BÜLTENİ- 17

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (1)

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mumcular Mahallesi'nin doğusunda bulunan ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Ormanlık alandan görüntü

-Yangından görüntü

-Detaylar

BODRUM (Muğla),

=================

Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar

MARMARİS'te, 3 arkadaşın olası yangına müdahale için ormanlık bölgeye, 50'şer metre aralıklarla koyduğu, içi su dolu 100 bidon, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. İçmeler Mahallesi'nde pizzacı Ali Demirtaş ile market işletmecisi Dursun Bayri ve amcasının oğlu turizmci Süleyman Bayri, 'Bir bidon su, büyük bir orman yangının önleyebilir' sloganıyla harekete geçti. Otellerden 20'şer kiloluk boş temizlik maddesi bidonlarını toplayan 3 arkadaş, içlerini temizleyerek suyla doldurdu. Esnaf arkadaşlar, 28 Temmuz Pazar günü, İçmeler ile Turunç arasındaki kızılçam ormanlarıyla kaplı 17 kilometrelik yola, 50'şer metre aralıklarla 100 bidonu koydu. 3 arkadaş, 11 gün boyunca bidonları kontrol ederek, suyu azalan ve zarar görenleri yenilemek için bölgeye gitti. Dün kontrol için yine bölgeye giden 3 arkadaş, koydukları bidonların yarısının uçurumdan atıldığını ve kırıldığını gördü. Ayrıca bölgedeki trafik levhalarının kurşunlandığı, beton bariyerlerin ise sprey boyayla yazı tahtasına çevrildiği görüldü.

Duruma tepki gsöteren Ali Demirtaş, "Memleketimizin doğasını gelecek nesillerimize aktarmak için korumak asli görevimizdir. Marmaris'imize gelecek olan tatilciler, doğayı sevmiyorsanız lütfen gelmeyin. Bidonların parçalanması bizleri üzmedi. Tekrar toplar ve yerine yenisini koymaktan gocunmayız. Bizleri üzen bu vurdumduymazlık ve doğaya yapılan saygısızlıktır" dedi

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA

=======================

Çalınan araçlarına bayram öncesi kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar

Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesinden geçen 6 ay içerisinde 9 aracı çalan 1 kişi yakalanırken, araçlar sahiplerine teslim edildi. Araçlarına bayram öncesi kavuşanlar büyük sevinç yaşadı.

Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesinden geçen 6 ay içerisinde 9 otomobil çalındı. Düzce ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu kimliği belirlenen H.Ş.'nin peşine düşüldü. Çaldığı araçların motor numaralarını değiştirerek Balıkesir'de satmaya çalışan H.Ş. yakalandı. 9 araç ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen H.Ş. tutuklandı.

Ele geçirilen otomobiller ise Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim edildi. Otomobil sahipleri Kurban Bayramı öncesi çocuk gibi sevinerek araçlarını teslim alırken, polislere sarılarak teşekkür etti.

Aracı çalınan Mehmet Paslı, "7 Şubat gecesi Hendek Yenimahalle'den aracım çalındı. Emniyete haber verdik. Sağ olsun emniyetimizin görevlileri geldiler, rapor tutuldu. Nasip bugünmüş, bayram hediyesi olarak arabamız bulundu ve bize teslim edildi. Tüm emniyetimize teşekkür ederiz.ö dedi.

Yusuf Kavas ise aracının çalınmasından 5 ay önce eşini kaybettiğini ifade ederek, "21 Mart gecesi arabam çalındı. Arabamın çalınmasından 5 ay önce de eşim vefat etmişti. Hendek emniyetine bildirdik. Tutanaklar tutuldu. İşte takip sonrası arabamız bize bayram hediyesi olarak döndü, çok şükür. Emeği geçen herkesten Allah razı olsunö ifadelerini kullandı.

Hüseyin Dayıoğlu, aracının çalınmasının ardından eşinin üzüntüden felç geçirdiğini belirterek, "Benim aracın 10 Mart'ta çalındı. Aradılar buldular, bayram ikramiyesi gibi bugünde bize haber ettiler. Arabanın bazı eksikleri var. Tüpünü değiştirmişler, biraz eksiği var ama ona da şükürler olsunö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Polis ekiplerinin parmak izi alırken görüntüsü (polis kamerası)

Çalınan araçların TIR'a yüklenerek Düzce'ye getirilmesinin görüntüsü (Polis kamerası)

Araçların sahiplerine teslim edilirken görüntü

Araç sahipleri ile röp

Araç sahiplerinin polislere sarılırken görüntüsü

Araç sahiplerinin emniyetten ayrılırken görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzcçalıntıaraç

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=================

Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole inerek yan yatan hafif ticari araç, 150 metrelik uçuruma devrilmekten, yol kenarındaki ağaca çarparak, kurtuldu.

Kaza, geçen 4 Ağustos Pazar günü, Acıpayam ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede fotoğrafçılık yapan Mustafa Dağ (50), düğün çekimi yapmak için 20 AYP 12 plakalı hafif ticari aracıyla birlikte yola çıktı. Eskiköy Mahalle girişinde sürücü Dağ'ın kontrolünden çıkan araç, şarampole düştü. Araç, 150 metrelik uçuruma devrilmekten yol kenarındaki ağaca çarparak kurtuldu. Sürücü Dağ ve araçta bulunan oğlu Celal Dağ, kazadan yara almadan kurtuldu. Aracı terk eden baba-oğul, çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinlerinin seferber olduğu kazada, vatandaşlar traktöre bağladıkları aracı uçurumun kenarından çekti. Kaza anı, araç kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı yol kenarındaki ağaç sayesinde yara almadan atlattıklarını ifade eden Mustafa Dağ, "Mahalle girişinde sağ tarafa dönmeye çalıştım. Aracımın altı, dönüş sırasında yere değdi. O sırada yavaşça hareket ederken, araç birden kontrolümden çıktı. Araç, ağacın üzerine yaslandı. Aracım devrilseydi, 150 metrelik uçuruma yuvarlanabilirdik. Hayatımızı ağaç kurtardı" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

4 Ağustos'ta çekilen kaza anının görüntüsü

Mahalle sakinlerinin aracı kurtarmak için çalışma yapması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===================

Mersin'de çocuklar için 4 farklı mahalleye portatif yüzme havuzu

Mersin'nin merkez Akdeniz ilçesinde havanın sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken, belediye 4 farklı mahalleye denize gidemeyen çocuklar için portatif yüzme havuzları kuruyor. Çocuklara en güzel bayram hediyesi olacak havuzlarda, ücretsiz yüzme kursları da verilecek.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 31 Mart'taki yerel seçim vaatleri arasında bulunan, bugüne kadar yüzme havuzuna gidemeyen dezavantajlı durumdaki 7- 13 yaş arası çocuklar için portatif yüzme havuzu sözünü yerine getiriyor. Mersin'de ilk olacak proje kapsamında, Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştiriliyor.

Diğer mahallerden gelmek isteyen çocukların servislerle taşınacağı havuzlarda, çocuklara ücretsiz yüzme kursları da verilecek. Her öğrenci Pazartesi- Perşembe, Salı- Cuma veya Çarşamba- Cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü, 09.30- 18.30 saatleri arasında yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, çocukların yaz tatilini hem yüzme öğrenerek, hem de arkadaşlarıyla eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla, 4 farklı mahalleye portatif yüzme havuzları kurmaya başladıklarını belirterek, "Havuzlarımız, çocuklarımıza bayram hediyemiz olsun. Çocuklarımıza uzmanlar gözetiminde yüzme kursları da vereceğiz. Böylece çocuklarımızın hem kavurucu yaz sıcaklarında serinlemelerini, hem de tatillerini gönüllerince geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

Portatif havuzlarda yüzmek isteyen, ancak evi uzak olan çocuklar için de servis hizmeti verileceğini ifade eden Başkan Gültak, "Akdeniz'de; seçimler öncesinde söz verdiğimiz birçok projeyi hayata katmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören 300 kadına yönelik olarak, kentimizin ve ülkemizin tarihi ve turistik bölgelerine günübirlik kültür gezileri düzenledik. Ayrıca dezavantajlı 400 çocuğumuz için hem gönüllü yaz kampı, hem de hafif motorlu araçla uçuş festivali organize ettik. Şimdi de en kıymetli varlığımız olan binlerce çocuğumuz için de okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruyoruz. Söz verdik, sözümüzde durmaya devam edeceğiz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Havuzdan genel ve detay

-Çocuklarından genel ve detay

-Havuzda yüzen çocuklar

-Çocuklarla röp

(BOYUT: 334 mb) (SÜRE: 2,58 DK)

Haber-Kamera: MERSİN;

=======================

Eski başkanın acı günü

Afyonkarahisar eski Belediye Başkanı Abdullah Kaptan'ın kalp krizi sonrası yaşamını yitiren oğlu İsmail Burak Kaptan (40) dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Tire ilçesindeki evinde otururken, bir anda rahatsızlanan İsmail Burak Kaptan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. AK Parti'den 2004- 2009 döneminde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Abdullah Kaptan'ın oğlu olan İsmail Burak Kaptan için bugün İmaret Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Abdullah Kaptan oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde eski Başkan Kaptan ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Burak Kaptan'ın 11 yaşındaki oğlu Abdullah Kaptan da dedesiyle saf tuttu. Cenaze namazına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Kaptan'ın naaşı Kocatepe asri mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Cenaze törenine katılanlardan

-Kaptan ve ailesi taziyeleri kabul ederken detay

-Cenaze töreninden detay

-Cenaze kılınırken detay

-Hayatını kaybeden Kaptan'ın oğlundan detay

-Helallik alınmasından detay

-Cenaze omuzlarda götürülürken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

==================

Kaz Dağları eteklerinde muz yetiştiriyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nın eteklerinde 10 yıl önce muz yetiştirmeye başlayan süs bitkisi yetiştiricisi Elmas Güner (70), serasındaki 24 muz ağacıyla bu yıl 1 ton ürün almayı hedefliyor.

Kaz Dağları eteklerinde bulunan Edremit ilçesinin Bostancı Mahallesi'ndeki serada süs bitkileri yetiştiriciliğiyle uğraşan Elmas Güner, 2009 yılında bölgenin muz üretimine uygunluğunu denemek amacıyla saksıda muz yetiştirmeye başladı. 15 saksıda başladığı muz üretimini genişleten Elmas Güner, serasında diktiği muz ağaçlarının sayısını 24'e çıkardı.

Geçen yıl ürün vermeye başlayan 4 muz ağacından 120 kilo muz elde eden Elmas Güner, bu yılki hedefinin ise 24 muz ağacından 1 ton hasat yapmak olduğunu belirterek, "Oğluma birlikte çalıştığımız seramızda muz yetiştirmeye karar verdim. Araştırdık, bulduk, bize sertifikalı şekilde 15 saksı olarak gönderdiler. Saksıdaki muzları seramızda büyüttük. İlk başta saksıda meyve vermeyince sera içerisindeki toprağa aktardık. Yerde muz vermeye başladı. Merak da gittikçe arttı. Şu an muzların olduğu yerde çiçekler vardı. Oğluma dedim ki; 'Buradaki çiçekleri kaldır, komple burasını muz serası yapalım.' Yaptık ve başardık. Meyvesini de gördük, veriyor."

'BU LEZZETİ KAZ DAĞLARI'NIN OKSİJENİNE VE AĞAÇLARINA BORÇLUYUZ'

Ailece seracılık ve bitki yetiştiriciliği uğraştıklarını ifade eden Elmas Güner'in torunu Ziraat Fakültesi öğrencisi Ebrar Güner ise, "Şu an seramızda 24 muz ağacı bulunuyor. Geçen sene 4 ağacın her birinden otuzar kilo olmak üzere, 120 kilo muz aldık. Bu sene inşallah hedefimiz 1 tona yakın muz almak. Bunun lezzeti, herhalde doğamızdan olsa gerek. Burada üretilen muzlar daha doğal ve daha lezzetli. Muzlar yapay olarak sarartılıyor bazı yerlerde ancak bizde daha doğal daha lezzetli. Bu lezzeti Kaz Dağları'nın oksijenine ve ağaçlarına borçluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Seradaki muz ağaçlarından genel ve detay görüntüler

-Muzlardan genel ve detay görüntüler

-Elmas Güner röp

-Ebrar Güner röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

====================

GMİS Genel Başkanı Yeşil: 25 Ağustos son günümüz

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde hala anlaşma sağlanamadığını belirterek, "25 Ağustos son günümüz. Eğer mecbur bırakırlarsa bizler de TTK işçisine ve GMİS'e yakışır bir şekilde greve çıkmak zorundayız" dedi.

GMİS ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine GMİS Başkanlar Kurulu, TTK'ya bağlı Üzülmez, Kozlu ve Amasra müesseselerinde maden işçilerini bilgilendirdi. Maden işçileri, ocak önünde 'Madenci feneri sönmeyecek', 'İşte madenci işte sendika', 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganları attı. GMİS Genel Başkanı Yeşil, 2019 yılının başından bu yana Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde toplu iş sözleşmelerin bitirilememesinin maden işçilerini huzursuz ettiğini ve sürecin grev kararına kadar geldiğini söyledi. Maden işçilerine, 6 Ağustos itibarıyla Başkanlar Kurulu olarak grev kararını aldıklarını belirten Yeşil, "Görüşmeler çerçeve anlaşması çıkmadığı için sonuçlanamadı. 7 aydır Türk- İş'e bağlı 17 sendika toplu iş sözleşmelerinin bitmesini bekliyor. İşçiler ve siz madenciler huzursuzsunuz. 6 Ağustos'ta grev kararı alacağımızı deklare etmiştik. Bugün TTK ve MTA için bu grev kararını aldık. Bizler sözleşmenin masabaşında karşılıklı uzlaşma ile bitirilmesinden yana olduğumuz sürekli olarak ifade ettik. Arkadaşlar 25 Ağustos son günümüz. Eğer bizi buna mecbur bırakırlar ise bizler de TTK işçisine ve GMİS'e yakışır bir şekilde greve çıkmak zorundayız. Bunu sizinle paylaşmak için buradayız" diye konuştu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise maden işçilerine hitaben şöyle konuştu:

"Biz hala masada uzlaşmak için işçimizin hakkının verilmesi için masadan anlaşma ile ayrılmak istiyoruz. Ancak mecbur bırakılırsak tarih tekerrürden ibarettir, diyerek 25 Ağustos'ta meydanlarda olacağımızı ve iş yerlerimizde grevlerimizi başlatacağımızı ilan ediyoruz. İnşallah 25 Ağustos tarihine kadar masada anlaşırız. Anlaşamadığımız takdirde hep birlikte grev diyeceğiz. Taleplerimizi makul taleplerdir. Ocakta çalışan arkadaşlarımızın en az 2 asgari ücretin üzerine zam verilmesi, yer üstünde çalışan arkadaşlarımızın durumu belli. Asgari ücret düzeyinde çalışan kardeşlerimiz var."

Maden işçileri, konuşmaların ardından sloganlar atarak, ocaklara girdi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Maden ocakları önünde yapılan açıklamalar

-Maden işçilerinden detaylar

-Maden işçilerinin slogan atması

-GMIS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in konuşması

-GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'nun konuşması

Süre: (6: 28) Boyut: (723 MB

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

======================

Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastanede poliklinik sayısı artırıldı

Van'da, FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararnamesiyle Sağlık Bakanlığı'na devredilen, Özel Van İstanbul Kadın Doğum ve Cerrahi Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak 3 yıl önce hizmete açıldı. Bugüne kadar tam kapsamlı hizmet verilemeyen hastanede, yapılan yeni düzenlemelerle poliklinik sayısı artırıldı.

Van'da, 2016 yılının Ocak ayında sözleşmesi iptal edilerek, kayyum atanan Özel Van İstanbul Kadın Doğum ve Cerrahi Hastanesi, FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmalar ve OHAL kararnamesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Hastanede bir süre sonra da Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Valiliği himayesinde dahiliye, fizik tedavi, göz, ortopedi, kardiyoloji, çocuk ve üroloji dallarında hizmet verilmeye başlandı. İhtiyaç üzerine yeniden düzenlemelerden geçirilen hastanede hizmet verilen poliklinik sayısı, 7'den 10 yükseltildi.

'DAHA MODERN HALE GETİREME ÇABASINDAYIZ'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastanenin kent merkezinde olması ve ulaşımının kolay olması dolayısıyla poliklinik sayısını bundan sonra da artıracaklarını söyledi. Darbe girişimi sonrası devralınan hastanenin bir süre yoğun olarak kullanılmadığını; ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarla daha aktif hale geldiğini anlatan Doç. Dr. Çelik, "Son birkaç aydır bu hastanemizi daha aktif hale getirdik. Hastanemizi yataklı servise de açtık. Böylece daha aktif kullanma girişiminde bulunduk. 5 gün önce FTR servisimizi açtık. Toplamda 10 poliklinik hizmetimiz var ve acil servisimiz de şu an aktif durumda; ancak acil servisimizin bazı altyapı sıkıntıları var. Acil servisimizi de daha modern hale getireme çabası içindeyiz. Bu anlamda bundan sonra da bazı altyapı çalışmamız olacaktır" dedi.

Uzman doktor eksiklerinin olduğunu da belirten Doç. Dr. Çelik, "Yaklaşık 3 yıldır aktif olarak kullanılamayan ve atıl durumda olan hastanemizin eski ihtişamına kavuşturacağız. İdari amirlerimizin desteğiyle de bunu başaracağımıza inanıyorum. Diğer benzer hastanelerle karşılaştırdığımızda yaklaşık 50 hekim eksiğimiz var. Bunu da Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı girişimlerle halletmeye çalışacağız. Bu da hallolduktan sonra bu ek hizmet binamızı aktif olarak kullanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür eden kent sakinleri de hastanenin yataklı servisinin hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü

--------

-Hastane dış tabela detay

-Hastane içi detay

-Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik hasta ziyaretleri

-Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile röportaj

SÜRE: 4 DAKİKA 34 SANİYE

BOYUT: 882 MB

Haber-Kamera: Safa ATMACA/VAN,