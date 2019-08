DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kına gecesine gidenlerin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının kına gecesine gidenleri taşıyan Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu yönetimindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Sayğı, Kadiye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Polisin önlem alması

Yoldan geçen sürücüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman),

================================

Baba ile oğlu denizde boğuldu



MERSİN'de yüzmek için denize giren Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak (9), akıntıyla açığa sürüklenerek boğuldu. Yanlarında bulunan bir çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam üzeri merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir (9) ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki yeğeni ile denize girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan aile, açıklara doğru sürüklendi. Denizdekilerin zor durumda olduğunu görüp suya giren vatandaşlar, ismi öğrenilemeyen çocuğu baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştığı 12 yaşındaki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, baba-oğulun cansız bedenlerine ulaşırken, sahile gelen yakınları ise gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Sahilden görüntü

Vatandaşların görüntüleri

Dalgıçların sudan çıkması

Çocuğa ilk yardım uygulanması

Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,

===========================

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı



GAZİANTEP'ten aldıkları yemi, TIR ile Niğde'ye götürmek için anlaşan Arif Y. (66) ile muavin Hakan C. (47), Kahramanmaraş'ta satmak isterken yakalandı. Şüphelilerden Arif Y.'nin sahte pasa basmak suçundan hüküm giydiği ve Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı ortaya çıktı.

10 Ağustos'ta kalpazanlık suçundan hüküm giydiği Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıkan Arif Y., beraberinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan Hakan C. ile 38 VK 838 plakalı TIR'ı kiralayıp Gaziantep'te bir nakliye firmasıyla anlaştı. TIR'a sahte plaka takarak 540 çuval hayvan yemi yükleyen Arif Y. ile muavini Hakan C., Salı gecesi Niğde gitmek üzere kentten ayrıldı. İddiaya göre, Arif Y., piyasa değeri 40 bin lira olan yemi Niğde'ye götürmek yerine satmak için Kahramanmaraş'a getirdi.

YEM FABRİKASININ BAYİSİNE SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Arif Y. ile Hakan C.'nin, Kahramanmaraş'ta yemi ucuz fiyat karşılığında satmak için görüştüğü kişilerden biri ise yem markasının bayisi çıktı. Yemi almayan bayinin bilgi vermesi üzerine nakliye firması yetkilileri Arif Y.'yi aradı. Sürücü Pozantı'da olduğunu ve TIR'ın arızalandığını söyledi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Bunun üzerine nakliye firmasından Kadir Avşar, arkadaşlarıyla birlikte geldikleri kentte TIR'ı, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda seyir halindeyken gördü. Avşar'ın ihbarı üzerine polisler TIR'ı durdurup Arif Y. ile Hakan C.'yi gözaltına aldı. Kimlik sorgularında şüphelilerden Arif Y.'nin sahte para basmak suçundan hüküm giydiği ve 10 Ağustos'ta Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı belirlendi. Hakan C.'nin ise hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin aynı TIR ile Diyarbakır, Hatay ve Kayseri'den de benzer şekilde dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

'TORUNLARIM VAR ÇEKMEYİN'

Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Arif Y., suçsuz olduğunu öne sürerek, "Çekmeyin arkadaşlar bizim suçumuz, günahımız yok. Benim torunum var. Biz kullanıldık arkadaşlar" dedi.

Nakliye firması yetkilisi Kadir Avşar ise, TIR'ın Niğde'ye gitmek yerine Kahramanmaraş'a geldiğini öğrenince hemen şehre geldiklerini ve TIR'ı bulunca da polisi aradıklarını söyledi. Polis, Arif Y. ile Hakan C.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yem yüklü TIR

Polisler

Kadir Avşar'ın polislere olayı anlatması

Kadir Avşar ile röp.

Arif Y. (Şapkalı) TIR'da polisle konuşması

Arif Y. ile muavininin polislere bilgi vermesi

Arif Y. ile röp.

Polislerin TIR'ı incelemesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

================================