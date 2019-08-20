DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (8)

PAKDEMİRLİ, TÜRKİYE'NİN İLK GECE KOORDİNASYON UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar ilçesindeki yangın söndürme ekiplerinin koordinasyonu için bir ilki gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nin yakınındaki helikopter pistine inen polis helikopteri ile havalandı. Bakan Pakdemirli'ye gece uçuşunda Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da eşlik etti. Yangın bölgesinde uçuş yapan Bakan Pakdemirli, söndürme ekiplerinin koordinasyonunu sağladı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardında Bakan Pakdemirli Tekketepe Gözetleme Kulesi'nin yakınına iniş yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yaptıkları uçuşun Türkiye'deki ilk koordinasyon uçuşu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Az önce bir gece uçuşuyla birlikte bir koordinasyon uçuşu gerçekleştirdik. Bu aslında Türkiye'de yaptığımız ilk defa bir koordinasyon uçuşu. Karıştırılmasın bu bir yangınla mücadele uçuşu değil, sadece yangını koordine etmek, yangının problemli noktalarını anlamak adına önemli bir uçuştu. Teknolojiyi kullanarak, termal kameraları kullanarak, termal kameraların da uzaklık ölçme ve koordinat bulma özeliklerini kullanarak, özellikle gece boyunca hava araçlarının kullanmamamızın dez avantajını giderecek şekilde koordinatları bularak ve problemli noktaları bularak onları da yer ekiplerimiz inceleyecek. Şimdi yer ekiplerimiz termal kameraların çekmiş olduğu görüntüleri ve GPS koordinatların işliyor, onları da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Gece biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibariyle gözümüzle gördüğümüz kuzey batı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabi alttan altta mutlaka kökten yanmalar var. Ama önemli bir kısımının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz. Güney doğudan başlamak üzere kuzey doğuya kadar da uzun bir hat uzun bir çizgi içinde yer yer devam eden yer yer güçlü olan ama çoğunlukla da zayıf olan ateş hattını görüyoruz. Bu taraf bizim için hassas, çünkü yerleşim yerlerine yakın alanlar burada, birçok mahallemiz köyümüz burada, ama buranın etrafı da hem dozerlerle hem de iş makineleriyle çevrilmiş durumda. Buradan ileriye gündüz saatlerinden şu ana kadar geçit verilmemiş durumda. Genel itibariyle bu gece uçusundan sonra ben ekibimizin daha moralli olduğunu gözlemliyorum. Çünkü daha kötü bir tablo beklerken daha iyi bir tablo gördük. İnşallah bu vermiş olduğumuz iş emirleriyle beraber de hızlı bir şekilde sabaha kadar biraz daha mesafe almayı ümit ediyorum."

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin sorduğu "Yangını kontrol altına alınma aşamasına gelindi mi ?" sorusu üzerine, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bir miktar da alaca karanlıktan opsiyon kullanarak hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ve önemli noktalara sabah saatleri itibariyle çok hızlı şekilde müdahale edeceklerini ifade etti.

Yangının öğlen saatlerine kadar tamamen kontrol altına alınmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama dediğim gibi yangın tamamen söndürülmeden biz bu işi söndürdük demeyiz. Ben bölgeden ayrıldığım zaman şundan emin olun demek ki her şey kontrol altında soğutma söndürme çalışmaları devam ediyordur. Biz tamamen bu işi emniyet altına alana kadar, başta ben olmak üzere tüm ekip buradayız. İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız." dedi.

YANGIN, YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETMİYOR

Yangının yerleşim alanlarını tehtit etmediğini belirten Pakdemirli, "Şu anda kısmi bir duman altında kalma dışında yerleşim yerlerine herhangi bir tehlike yok. Belki hissedilirse kolluk kuvvetlerimiz, Valimiz gerekeni yapar, jandarma eşliğinde orada tahliye yaparız ama dediğim gibi burada negatif anlamda ilerleme yok, bir gerileme görebiliyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehdit kalmadı diyebiliriz şu saat itibariyle, meteorolojik koşullar değişmediği sürece." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakanın inceleme yapmak için helikoptere binişi

Helikopterin havalanması

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (3)

BAKAN YARDIMCISI DURSUN'UN CENAZESİ, İSTANBUL'A UĞURANDI

Van'ın Erciş ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Van'da gece saaterinde düzenlenen törenina rdından İstanbul'a uğurlandı. Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı.Tören alanına getirilen Dursun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, okunan duaların ardından özel uçakla İstanbul'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türk bayrağına sarılı Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesi

-Törene katılanlar

-Okunan dualar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN,

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Tesisten çıkan cipe, TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı



KONYA'nın Kulu ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan cipe, TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne Rabia Sarısu Çiftçi ile oğlu Kaan (5) hayatını kaybederken baba Eray Çiftçi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara-Kona karayolu, Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya istikametine giden Esabil Kılıç (39) yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray istikametine dönen Eray Çiftçi (35) yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Baba Eray Çiftçi ve oğlu Kaan (5) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kaan Çiftçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi'nin ise Kulu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

TIR sürücüsü Esabil Kılıç'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Tırla çarpışan cipten görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/ KULU(Konya),

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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Bilal Hargün (32) yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen A.B. (65)'nin kullandığı 01 EAK 22 plakalı hafif ticari araç ile Fatih Y.(23)'nin kullandığı 19 BH 296 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Fatih Y. ile yolun karşısına geçmeye çalışırken devrilen motosikletin çarptığı Lütfi G. (66), yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulansın hareket etmesi

Meraklı kalabalık

Motosiklette polislerin inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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Gasp şüphelisi 1'i kadın 2 şüpheli yaya olarak ormanlık alana kaçtı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde gasp ve hırsızlık olayına karışan belirlenen 1'i kadın 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, Düzce D-100 karayolu Çoban Kavşağı mevkiinde önlem alan polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Takip sonucu otomobili bırakan iki şüpheli ormanlık alana girerek izlerini kaybettirdi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Olay saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sakarya'nın Kocaali ilçesinden 16 LUR 60 plakalı otomobille gasp yapıldığı ve aracın Düzce'nin Akçakoca ilçesi istikametine gittiği ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Polis ekipleri tüm kavşaklarda tedbir aldı. Teknik takip sonucu otomobilin mobese kameraları aracılığı ile Düzce şehir merkezine kadar geldiği tespit edildi. D-100 Karayolu Çoban Kavşağı mevkisinde yola barikat kuran trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre kaçan şüpheliler Çilimli ilçesine döndü.

OTOMOBİLİ BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Çilimli ilçe girişinde Çilimli Kaymakamlığı hizmet binası önünde polisler tarafından bir kez daha önü kesilen otomobildeki şüpheliler, aracı terk ederek yaya olarak Çilimli İlçe Müftülüğü istikametine kaçtılar. Şüpheliler kaçarken yol kenarına da kırmızı bir bavul attı.

Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk olarak bavulu muhafaza altına aldı, ardından şüphelilerin kaçtığı istikamette arama çalışması başlattı. Aramalar ormanlık alana kaydırıldı. Silahlarını hazır halde bekleten ve dakikalarca arama yapan polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin izine rastlayamadı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan şahısların kaçtığı otomobilin kiralık olduğu anlaşıldı. Kiralama yapan şirketin sahipleri olay yerine çağırılarak aracı kime kiraladıkları öğrenildi. Yapılan tespitlerde aracın gasp, hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı ve aranması bulunan Murat Gökdemir ile yanındaki kadının ise geçtiğimiz ay evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Melike Yazıcı olduğu anlaşıldı.

Otomobil polis ekiplerince incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yere atılan bavul ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Bavulun içerisinde diz üstü bilgisayar ile kadın kıyafetleri çıktı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekiplerinin iki şahsın kaçtığı otomobili çekici yardımı ile götürürken görüntüsü

Polis ekiplerinin ellerinde silahlarla ormanlık alanda arama yaparken görüntüsü

Yol kenarına atılan bavulun görüntüsü

Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü

Bavul içinden çıkan malzemelerin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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