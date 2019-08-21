DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hatay'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın (28) memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde baba evine ateş düştü.

Şehidin Akevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Haşim Uçar (76) ve anne Fatma Uçar'a (69) verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Uçar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi öğrenen yakınları da taziye için eve akın etti. Ailenin 7 çocuğundan biri ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ile Antakya Şehitliği'nde defnedileceği bildirildi.

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-Şehit evinden görüntü

-Asılan Türk bayrakları

-Sağlık görevlilerinin müdahaleleri

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, -

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Şehit ateşi Erzurum'a düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberi baba ocağı Erzurum'a ulaştı.

Silopi'de Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberi Erzurum'un merkez Palandöken ilçesindeki Hacı Salih Efendi Mahallesi, Özbilen Yapı Kooperatifi B Blok, 4'üncü katta oturan ailesine ulaştı. Askeri yetkililer anne Nesrin Güntekin'e acı haberi verdi. Babasını yıllar önce kaybeden evli 1 çocuk babası şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in eşi Ezgi Güntekin'in ise İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Şehit Güntekin'in bir erkek skardeşinin de kendisi gibi Uzman Çavuş olduğu ve aynı bölgede görev yaptığı öğrenilirken, 2 de kız kardeşinin bulunduğu bildirildi.

Acı haberi alan Güntekin'in annesi ile kız kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehit Güntekin, yarın Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Şehit askerin evinin önü

-Evin önünde bekleyen ambulans

-Şehit evi önünde bekleyenler

-Şehit askerin annesinin evinin balkonuna bayrak asılması

Haber: Salih TEKİN – Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Komşuları, boğazına kablo dolanan 10 yaşındaki çocuğu kurtardı

Aksaray'da 2 katlı evin bahçesindeki ahşap gölgeliğe bağladığı bilgisayar kablosuyla oynayan Suriye uyruklu Hüseyin İdris'in (10) boynu kabloda asılı kaldı. Hüseyin İdris durumu fark eden yengesinin bağırmasıyla komşuları tarafından kurtarıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1208 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan 10 yaşındaki Hüseyin İdris'in boynu, bahçedeki ahşap gölgeliğe bağladığı kabloya dolandı. Durumu fark eden yengesi komşularından yardım istedi. O sırada Suriyeli aileye yatak getiren Bayram Aktaş (63) çocuğu boğazına dolanan kablodan kurtararak ilk müdahayi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüseyin İdris'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Hüseyin İdris'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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-Boynuna kablo dolanan Hüseyin'in ambulansla hastaneye getirilmesi

-Polis ekiplerinin boynunan dolanan kablonun incelemesi

-Çocugu ipten kurtarıp ilk müdahalesini yapan komşusu Bayram Aktaş röp

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Zonguldak'ta sağanak;araçlar yolda kaldı (3)

SU BASAN İŞ YERLERİNİ TEMİZLEDİLER

Zonguldak'ta 1.5 saat etkili olan sağanak yağışın ardından suların çekilmesiyle vatandaşlar su giren iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Dükkanlardaki malzemeleri dışarı çıkartarak temizlik yapan vatandaşlar, her yağmur aynı sorunu yaşadıklarını söylediler. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da yaklaşık 2 saat süren yağmurdan en fazla Soğuksu semtinin etkilendiğini, hasar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını söyledi.

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-Temizlik çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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