Dha yurt bülteni - 17

Lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Gücük köyü yol ayrımı hemzemin geçitte meydana geldi. Şarkışla'dan Sivas'a giden makinist İbrahim Fırat yönetimindeki DE24130 numaralı lokomotif, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Polat yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası lokomotif otomobili yaklaşık 200 metre sürükledi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüsü Uğur Polat olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Polat ile yeğeni Serkan Polat ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Uğur Polat'ın cenazesi ise AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza sonrası makinist İbrahim Fırat, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Genel Detay

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Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/ŞARKIŞLA(Sivas), -

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Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (6)

SAMSUN TERME'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONUNCUNDA YAYA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Terme Irmağı'nı taşırdı. İlçe merkezinde ırmak üzerine kurulu yaya köprüsü sel suları ile yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



SAMSUN - DHA

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Ayaz 67 gün sonra evine kavuştu



İzmir'de Nida- Murat Balcı çiftinin omuriliğinde tümör bulunan oğulları Ateş Ayaz (2.5), geçen 1 Temmuz'da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde geçen zorlu bir tedavi süresinin ardından hastaneden taburcu edilen Ayaz, 67 gün sonra evine kavuştu.

Gaziemir'de oturan Murat (37) ve Nida Balcı (36) çiftinin oğulları Ateş Ayaz Balcı, omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği belirtilen Ayaz, yetkililerin devreye girmesiyle 1 Temmuz Pazartesi günü İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. 5 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde tedavisi devam eden Ateş Ayaz Balcı, günler sonra hastaneden taburcu edildi.

Ateş Ayaz'ın annesi Nida Balcı, zor kısmı atlattıklarını, artık daha umutlu olduklarını belirtti. Balcı, "Hastanedeki sancılı süreci atlattık. Bundan sonrası artık Ayaz'a kaldı. Nasıl bir ilerleme gösterecek, göreceğiz. Onun hayata tutunma çabasına bağlı" diye konuştu.

'AMELİYATTAN BİR GÜN SONRA KALBİ DURDU'

Hastanede yapılan ameliyatın ardından Ateş Ayaz Balcı'nın kalbinin durduğunu, doktorların çabası ile oğlunun hayata döndüğünü anlatan Nida Balcı, hastanede geçirdikleri zorlu sürece dair şunları söyledi:

"Ameliyat güzel geçtiği için çok sevindik. Bir gün sonra kalbinin durduğunu öğrendik. O anlar çok kötüydü. Kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırıldı. Sonra havale geçirdi. Daha sonra ellerini, kollarını oynatmaya başladı. Bir süre sonra hareketleri de gitti. Ardından yapılan tedavilerle kendine gelmeye başladı. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon Ünitesine alındığında daha iyi gelişmeler yaşandı. Eve gideceğimizi söylediğimde canlandığını, ellerini yukarıya kaldırmaya çalıştığına, kafasını mutlu bir şekilde salladığına şahit oldum. Umuyorum eve gittiğimizde daha güzel gelişmeler olacak."

Ateş'in ev ortamına alıştıktan sonra fizik tedaviye başlayacaklarını söyleyen Nida Balcı, bu sürede kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

'TÜMÖRÜN TAMAMI ÇIKARILAMADI'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl ise, Ateş Ayaz Balcı'nın omuriliğindeki tümörün tamamının temizlenemediğini belirtti. Anıl, "Ayaz geldiğinde, kritik bir durumdaydı. Solunum cihazına bağlıydı. Bu bölgeye beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyat uygulandı ama tümörün bölgesi kritik bir bölge. Tamamen çıkarılamadı. Ameliyat sonrası hastanın vücut dengesini bulması bayağı zaman aldı. Ama tümör tam olarak çıkarılmadığı ve bölge itibariyle solunum merkezini etkilediği için solunum cihaz desteğine ihtiyacı vardı. Solunum cihaz desteğine alındı. İzlemeler devam edecek" dedi. Aileye evde bakımını sürdürebilmesi için eğitimler verildiğini anlatan Anıl, kendilerinin de hastanın sağlık durumunu takip edeceklerini söyledi.

Ateş Ayaz Balcı daha sonra 112 ambulansı ile hastaneden İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evlerine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ateş Ayaz Balcı'nın hastaneden görüntüsü

-Annesinin çocukla ilgilenmesi

-Ateş Ayaz'ın hastaneden sedye ile çıkarılması

-Anne Nida Balcı ve Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerince, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde Gemlik sahilinde kayalıklara yakın bölgedeki suyun içinde bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından, iskelede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Sahil Güvenlik ekibinin gelmesiyle cesedi denizden çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunamadı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı ve kayıp başvurularının değerlendirildiği bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Sahilden detaylar

-Cesedin çıkarılışı

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Abuzer Bakır yönetimindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Abuzer Bakır ve Safiye Bakır otomobil içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki kişi, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Safiye Bakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Abuzer Bakır ise olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Safiye Bakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Morgdan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu



İzmir'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arama yapılan bir evin, esrar ve 'skunk' imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Evde yapılan aramada, 100 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan özel düzenek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ilçesindeki bir evde, 'skunk' yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, esrar ve 'skunk' yetiştirilmek için kullanılan düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Z.R.N. ve A.G., emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evden görüntü

Yakalanan malzemelerden görüntü

Uyuşturuculardan görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,