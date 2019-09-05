Dha yurt bülteni - 17

Boşanma davaları süren eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği yaraladı



MANİSA'nın Soma ilçesinde, Mehmet K. (32), boşanma davaları devam eden eşi Türkan K.'yi (26) öldürüp, birlikte yaşadığı Zekeriya B.'yi (37) ise aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Jandarma, Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki çocuk babası, Mehmet K., saat 07.30 sıralarında, 5 yıldır ayrı yaşadığı, boşanma davaları süren eşi Türkan K.'nin Zekeriya B. ile birlikte yaşadığı Anafartalar Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında bulunan evine geldi. Mehmet K. ile iki çocuğunun annesi Türkan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Mehmet K., yanında getirdiği bıçağı Türkan K.'ye rastgele saplamaya başladı. Mehmet K., bu sırada kendisine engel olmaya çalışan Türkan K.'nin bilikte yaşadığı Zekeriya B.'yi de aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Türkan K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 bıçak darbesi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Zekeriya B. ise gürültüleri duyan komşuların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma, şüpheli Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada bulundukları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Soma Devlet Hastanesi Acil Servisi önü detayları

Cemil SEVAL- Şevket YILMAZ/ SOMA (Manisa),

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Kılıçdaroğlu, Han Belediyesi önünde konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alpu ilçesindeki ziyaretinin ardından kent merkezine geçti. Beraberindeki bölge milletvekili ve belediye başkanlarıyla birlikte Kurtuluş Müzesi'ni gezen Kılıçdaroğlu, bir otelde öğlen yemeği yiyerek Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi makamında ziyaret etti. Ardından Seyit Battal Gazi Külliyesi'ne giden Kılıçdaroğlu, türbeyi ziyaret ederek dua etti.

Han ilçesine geçen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın satılmasını eleştirerek, iktidarın bundan vazgeçmesi durumunda 24 saatte 50 milyon doları bulacağını belirterek, "Şimdi satıyorlar fabrikaları, tamam. Fabrikaları da sattılar. Onu hadi bir yere kadar anladık. Allah aşkına bu devletin, ordunun, silah fabrikası satılır mı? Silah fabrikası. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası. Satılıyorsun, niye satıyorsun? Kime satıyorsunuz? Katar ordusuna satıyorsunuz. Ben söyledim, defalarca söyledim. Dedim ki bana dünyada bir örnek ülke gösterin. İster Amerika, ister Kanada, ister Şili, ister Brezilya, ister Suudi Arabistan, ister Güney Kore, ister Endonezya, ister Japonya dünyanın herhangi bir ülkesinden bir yer gösterin kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekmiş. Hepiniz Türk bayrağı taşıyorsunuz. Bayrak bizim ortak değerimizdir. Vatanımız gibi ortak değerimizdir. Ordu da bizim ortak değerimizdir. Hepimizin çocukları orduya gider. Askerlik yaparlar orada. Şehit olurlar, anneleri gönderirken ellerine kına yakarlar. Davulla zurna ile göndeririz çocuklarımızı" dedi.

'SİYASETİ BIRAKIRIM'

Tank Palet Fabrikası konusundaki eleştirilerini sürdüren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tank Palet Fabrikası'nı niye götürüp başka bir orduya satıyorsun. '50 milyon dolar para bulamadık onun için' diyor. Söyledim miting meydanlarında, Tank Palet Fabrikası'nı Katar'a vermekten vazgeç, '1 ay içinde 50 milyon doları ben bulmazsam siyaseti bırakacağım' dedim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum ama süreyi kısaltıyorum. Çünkü geçen yurt dışında ciddi bir servet sahibi olan, orada iş dünyasının önemli insanların birisi olan, fabrikası, mağazaları olan birisi telefon etti. Dedi ki 'neden 1 ay diyorsun, 24 saat içinde o 50 milyon doları ben veririm' dedi. Ben ülkemi seviyorum, ben bu ülkede yetiştim, bu ülkenin topraklarında yetiştim. Bu ülkenin havasını teneffüs ettim, suyunu içtim. 50 milyon doları ben veriyorum. Katar'a o fabrikayı vermesinler' dedi. Şimdi söylüyoruz, vazgeçin diyoruz ama vazgeçmiyorlar. Neden vazgeçmiyorlar? Neden satıyorlar? Hangi gerekçe ile satıyorsun" diye konuştu.

'BU ANLAYIŞLA BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDIK'

Türkiye'ye şeffaf bir yönetim getirmek istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, yeni siyasetin anlayışı olarak büyükşehir belediyeleri kazandıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyenin yaptığı her harcama sizin vergilerinizle yapıyoruz. Dolayısıyla belediye başkanları yaptığı harcamaların hesabını da verecekler. Yeni bir yönetim anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Şeffaf olacak, dürüst olacak. Türkiye'yi namuslu, dürüst insanların yönetmesi lazım, millete hesap veren insanların yönetmesi lazım. Biz bunları Türkiye'de başlattık, bu yeni siyasetin anlayışı olarak Mersin, Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul'u aldık. İptal ettiler İstanbul'u. İstediler ki İstanbul'u aldık, onlar iptal ettiler CHP sokaklara çıkacak. Çıkmayacağız dedik, biz bu milletin vicdanına güveniyoruz dedik, bir daha seçime gittik. En büyük hakem halktır. Gittik ve 800 binin üzerinde fark ettik. Bu dehşet bir Osmanlı tokadıdır. Milletin attığı Osmanlı tokadıdır, neye? Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe attığı tokattır. Sen bu milletin oyuna güvenmiyorsun, YSK'daki 7 hakime güveniyorsun. Millet uyumadı hesabını verdi. Hep beraber yaşanacak bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Eskişehir'de sabah saatlerinde başladığı ziyaretleri Mahmudiye ilçesinde tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın makamında çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye hizmet binasında halka seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından şehirden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kılıçdaroğlu'nun Seyitgazi programı

-Belediye makam ziyareti

-Seyit Battal Gazi Külliyesi

-Türbede dua okuması

-Han ilçe belediyesi

-Makam ziyareti

-Hizmet binası önünde konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Freni boşalan kamyonet, park halindeki lüks araçlara çarparak durabildi

Bursa'da park halindeyken freni boşalan kamyonet, park halindeki lüks 4 araca çarptı. Kazada, yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'ün Kırsal Cerrah mahallesinde meydana geldi. Sokakta bulunan park alanına kamyonetini park eden Hüseyin L., Cerrah Parkına gitti. El freni çekilen kamyonet bir saat sonra freni boşalınca hareket etmeye başladı. Hızlanan kamyonet 30 metre ilerde park halindeki lüks araca çarpıp önünde sürükledikten sonra, 20 metre ilerdeki park halinde olan 3 aracı da önüne alarak sürükledi. Hızlanan kamyonet, araçları yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Kaza sonucunda kamyonetin sürüklediği 4 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kazanın ardından aracının olduğu yere gelen sürücü şok geçirdi.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

Süre: 1.51 DK Boyut: 207 MB

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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4 kişiye can olan Mustafa İnanç'ın ailesinden çağrı

AYDIN'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kestel Mahallesi'nde yaşayan ve tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayı alınarak organları bağışlanan ve 4 kişiye can olan Mustafa İnanç'ın ailesi, vatandaşlara organ bağışında bulunmaları için çağrı yaptı.

Kırsal Kestel Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa İnanç, rahatsızlanınca 1 Eylül Pazar günü ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan İnanç'ın, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, İnanç'ın yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüştü. Aile, İnanç'ın organlarını bağışladı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelen ekipler, İnanç'ın organlarını aldı. İnanç'ın karaciğeri, Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; kalbi İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; sol böbreği İzmir Kent Hastanesi'ne ve sağ böbreği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Organların, nakil bekleyen kişilere nakledileceği kaydedildi.

AİLEDEN TÜRK HALKINA ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kestel Mahallesi'nde oturan Mustafa İnanç'ın ablası Fatma İnanç, kardeşini kaybettiğini, ancak organların bağışlanmasıyla beraber 4 kardeş kazandığını belirterek, "Kardeşimizin bağışlanan organları, organ bekleyen 4 kardeşimizi kurtardı. Onların yaşamalarını sağladı. Tüm halkımızdan organ bağışında bulunmalarını istiyoruz. Hiç korkmasınlar ve hiç çekinmesinler organ bağışında bulunsunlar. Benim şu anda tek isteğim kardeşimin organlarını alan kardeşlerimizle tanışmak. Çünkü onlar da artık bizim kardeşlerimiz oldular" dedi.

Mustafa İnanç'ın abisi Özkan İnanç, alınan karadan mutlu olduklarını belirtirken, İzmir'de oturan yeğeni İlker İnanç ise, "Fatma İnanç'ın da dediği gibi tüm halkımız artık bilinçlensin. Bir organ bir can demek. Bunun bilincinde olsunlar. Bizim kardeşimiz öldü. Ama organları ile birlikte 4 kişiye can oldu. Yani Mustafa'nın bağışlanan organları 4 kişinin hayatının kurtulmasına yardımcı oldu. Doğrusu da budur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abla Fatma İnanç ile röp.

Abi Özkan İnanç ile röp.

Yeğen İlker İnanç ile röp.

Aileden detay görüntü

Evden detay görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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