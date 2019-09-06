Dha yurt bülteni - 17

Adıyaman'da ormanlık alanda yangın

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

Öğleden sonra Karadağ ormanlık alanından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 araç kısa sürede 3 dönümlük alana yayılan alevlere müdahale etti. İş makineleri ve vatandaşlarında yardım ettiği ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alan

-İtfaiye ekipleri

-Alev görüntüsü

-İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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CHP'li başkan, damadını özel kalem müdürü yaptı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Akif Kemal Akay, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt'u, Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Tartışma yaratan kararın ardından açıklama yapan Başkan Akay, Şenyurt'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 6 yıl özel kalem müdürlüğü yaptığını belirterek, "Göreve getirdiğimiz makam uzmanlık alanı" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından CHP'nin kazandığı bazı il ve ilçe belediyelerindeki kritik pozisyonlar ile belediyelere bağlı şirketlere yapılan 'akraba atamaları' gündeme gelirken, liyakata önem verdiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu atamalara tepki göstererek partililerine "Babamın oğlu olsa işe almayın" çağrısında bulundu.

Yaklaşık 800 binlik nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı'nı yerel seçimlerle yüzde 57.84 oy oranıyla kazanan CHP'li Akif Kemal Akay'ın, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt'u özel kalem müdürlüğüne ataması kentte tartışma konusu haline geldi. Subaylığının yanı sıra endüstri ve sistem mühendisi olan Şenyurt'un bu göreve gelmeden önce uluslararası bir şirketin Akdeniz Bölge Müdürlüğü yaptığı bildirildi.

'UZMANLIK ALANI'

Sosyal medya sayfasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun personel atamalarında ve işten çıkarmalardaki liyakat hassasiyetine vurgu yaptığı, "Genel başkanın akrabası dahi olsa kapı önüne koyun" başlıklı konuşmasını paylaşmasıyla dikkat çeken, Ahmet Erkal Şenyurt ile ilgili iddialara cevap veren Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "İşsiz güçsüz bir insan değildi. Belediyeye faydalı olacağı inancıyla bu göreve getirdik" diye konuştu.

Damadının 6 yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda komutanın özel kalem müdürlüğünü yaptığını, aynı zamanda endüstri ve sistem mühendisi olduğunu hatırlatan Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kosova'da Türk Birliği'nin komutanlığını yaptı. İşletme ve Halkla İlişkiler konusunda yüksek lisans yaptı, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı. Uluslararası bir firmanın bölge müdürlüğü görevini yürütüyordu. Emekli maaşı ile aylık kazancı 20 bin liraydı. Şu anda 7 bin lira civarında maaşı var. İngilizce ve Almanca biliyor. Seyhan Belediyesi'nde arzu ettiğimiz sistemi kurması için göreve getirdik. Çünkü uzmanlık alanı. Belediyeye ve Seyhan'a faydalı olacağına inanıyorum."

Görüntü Dökümü

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Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ın görüntüsü

Seyhan Belediyesi dış görüntüsü

Haber-Kamera: ADANA,

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Oltaya balık yerine martı yakalandı

Çanakkale'de amatör balıkçının denize bıraktığı oltaya martı takıldı.

Çanakkale kordon boyunda kefal avlamak isteyen amatör balıkçı, kıbrıs denilen oltayı denize bıraktı. Bu sırada bölgede yoğun olarak görülen martılardan biri, su yüzeyindeki oltanın ucundaki ekmeği almak için hamle yaptı. Ancak iğnelerden biri gagasına diğeri de ayağına takıldı. Balıkçı, çırpınmaya başlayan martıyı hemen oltayla beraber kıyıya çıkardı.

Ardından da vatandaşların da yardımıyla önce ağzına sonra da ayağına takılan iğneyi çıkardı. Martı, iğnelerden kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.

Görüntü Dökümü

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-Oltayla yakalanan martının cep telefonu ile görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Canan Karatay, uyardı: O içecekleri çocuklara verirken 2 kere düşünün

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yazlığında tatilini sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, raf ömrü uzun olan yoğurt ve süt ürünlerinin sağlıksız olduğunu savundu

Karatay, özellikle enerji içeceklerinin erken ölüme yol açtığını, şekerli ve gazlı içeceklerin çocukları hiperaktif yaptığını ileri sürdü.

Akyarlar Mahallesi'ndeki evinde tatilini geçiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, mevsimsel geçiş, doğal beslenme, şeker hastalığı, vitaminler, enerji ve gazlı içecekler konusunda, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karatay, mevsimsel geçişlerde yetişkinlerle çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini belirterek, "Kış aylarına hazırlıklı girmemiz gerekiyor. Bol bol tereyağı ve zeytinyağı tüketmeliyiz. Beynimiz yağlarla çalışır. Okullar başlıyor ve yavrularımızın evde yapılmış yoğurt tüketmeleri gerekiyor" dedi.

'KAYA TUZU TÜKETİN'

Kaya tuzunun insan vücudu için önemli bir mineral olduğunu belirten Prof. Karatay, "Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor. Kaya tuzu sağlık nedenidir. Çok önemli bir minaraldir. Saftır, işlem görmemiş, rafine olmamıştır sofra tuzu gibi. Hiçbir kimyasal içermez, hiçbir çevresel kirlenmeye maruz kalmamıştır. İnsan vücudunun bu dengeli ve doğal minerale çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle tuz olmayan kaya tuzu, sağlığımız için gereklidir. Sağlıklı ve doğal beslenirsek, gıda takviyelerine hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz. İnternetten kesinlikle bu ürünler satın alınmamalıdır. Enerji içecekleri erken ölüme sebep oluyor. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalıyız" diye konuştu.

UYARIDA BULUNDU

Dünyaca ünlü Muğla zeytinyağına övgüler yağdıran Karatay, "Muğla'nın zeytinyağı baş tacıdır ve bol bol kullanılması gerekiyor. Alzheimer'i önlüyor. Yemeklerin yanı sıra sabah ve akşam içilmesi gerekiyor. Zeytin meyvedir ve meyvelerin en faydalısıdır. Karaciğer yağlanmasını önlüyor. Yağlanacağım diye kesinlikle korkmayın. Şekerli ve gazlı içecekler çocukları hiperaktif yapıyor. Öğretmenler ise anne ve babalara çocuğunuzu psikiyatriye götürün diyor" dedi.

Prof. Dr. Karatay, hipoglisemi hastalarının ekmekten uzak durmalarını, raf ömrü uzun olan süt ve yoğurt ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Karatay'ın komşularından Füsun Aksoy ise, "Hocamdan her sabah feyz alıyoruz. Göründüğünden çok daha sıcak kanlı bir kişiliğe sahip. Çocuklarla çocuk oluyor. Komşumuz olduğu için mutluluk içerisindeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Canan Karatay'ın bahçe merdivenlerinden aşağıya inmesi

Canan Karatay'ın şekerin zararını anlatan fotoğraf göstermesi

Canan Karatay'ın kendi yaptığı soğuk çayı gazetecilere ikram etmesi

Canan Karatay ile röportaj

Füsun Aksoy ile röportaj

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Bingöl ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Bingöl ve Diyarbakır'da 250 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlatılırken 30 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 250 polisin katıldığı operasyon Bingöl ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenirken, özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ve terörle mücadele ekipleri operasyona katıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyon sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında polisi fark eden ve uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen F.K. pencereden atlayarak kaçarken, şüpheli Ö.A.'nın ise yakalanması için çalışma sürüyor.

Polis ekiplerince şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada saksıya 2 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 277 uyuşturucu hap, 965 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin operasyona çıkışları

Özel harekat ekipleri

Operasyon anı

Şüphelilerin gözaltına alınması

Ele geçirilen uyuşturucu

Uyuşturucu satıcıların pazarlık anları

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,

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CHP İzmir eski il başkanı Karataş, partiden ihraç edildi

İzmir'de 5 dönem CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Kemal Karataş, İl Disiplin Kurulu'nca partiden ihraç edildi.

İzmir'de 5 dönem CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Kemal Karataş, Konak'ta bulunan başkanlık konutuna yerleşen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı eleştiriler üzerine, ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Dosyayı bugün görüşen İl Disiplin Kurulu, Karataş'ın partiden ihracına karar verdi.

Kemal Karataş, yıllardır partiye emek ve ömrünü verdiğini belirterek, "Bu partide elli yıl geçti. Bu parti çok başarılı seçim sonuçları aldı. Hiçbir partilinin başını öne eğmedim. Onurla, gururla partimi temsil ettim. Şimdi bana yaptıklarına bak" dedi. Karataş, Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara itirazda bulunacaklarını söyledi.

Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -

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FETÖ şüphelisi 7 eski TÜBİTAK çalışanı adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınıp sabah erken saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 TUBİTAK eski çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.