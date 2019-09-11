Dha yurt bülteni - 17

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'ye bulundu (2)

AİLESİNİ İSTEMEDİ

Kütahya'da, eşlerine not bırakarak kaçan kız kardeşlerden yaşı 18'den küçük olan Reyhan K., son günlerin moda oyunu PUBG'u oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y. ile kendi isteğiyle kaçtığını, ablasının da kendisi kaçarken beraberinde geldiğini söylediği öğrenildi. Keçiş, ailesine teslim edilmek istemediğini söylemesi üzerine ifadesinin ardından tedbir amaçlı Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Keçiş'in kaçtığı H.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Abla Ayşe D.'nin ise ifadesi ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Yaşı 18'den küçük olan Reyhan'ın karakoldan çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Detaylar

SÜRE: 44" BOYUT: 81 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

===========================

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı kaza yaptı: 3 yaralı(2)

MERSİN'E SEVK EDİLDİ

Aksaray'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici ile personel Zekeriya Özmüş, yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mustafa Bereli de taburcu oldu. Kazayı anlatan sürücü Mustafa Bereli, "Belediye Başkanımızın makam aracının arkasında konvoy halinde Ankara'ya gidiyorduk. Makam aracını bir araç hatalı sollamak istedi. Şoför arkadaşımızda fren yapmak zorunda kalınca, bende makam aracına çarpmamak için fren yaptım. Fren yapmama rağmen çarpacağımı anlayınca panikle direksiyonu sağa kırdırdım; ama sağımdaki otomobili fark etmemiştim. Sağımdaki otomobile çarpıp tarlaya uçtum." dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

Yaralıların ambulansa alınması

Şoförün kazayı anlatması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

=================================

Halk otobüsünde bayılan kadını şoför hastaneye götürdü

SİVAS'ta halk otobüsünde rahatsızlanan kadın, otobüs şoförü tarafından güzergahı değiştirilerek hastaneye yetiştirildi. Bayılan kadına yardım eden yaşlı bir kişi ise, kadının başında dua etti.

Sivas'ta dün Ticaret Lisesi-Cumhuriyet Üniversitesi seferini yapan 58 H 0133 plakalı otobüste bir kadın yolcu baygınlık geçirdi. Durumu fark eden diğer yolcular, şoför Mehmet Torun'u uyardı. Bunun üzerine Torun, güzergahından çıkarak kadını otobüsle Numune Hastanesi ek binasına götürdü. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüse binen kadının aniden yere düşmesi ve yolcuların müdahale etmesi görülüyor. Müdahale sırasında yaşlı bir adamın ise yerde yatan kadının baş ucunda dua ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

================================

Prof. Dr. Yüksek: Cumhurbaşkanımız, koruma alanları için hassasiyetini göstermiştir



RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turan, aralarında Rize'nin de yer aldığı 9 ayrı bölgenin, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı değerlendirdi. Turan, "Bazı aksaklıklar yüzünden sit alanlarına daha üstün nitelikli koruma statüsünün tanımlama ihtiyacı oluşmuştur. Bu alanlarla ilgili özel bir koruma statüsünün hayata geçirilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, hassas koruma alanları için hassasiyetini göstermiştir" dedi.

Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. RTEÜ, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr Turan Yüksek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararları değerlendirdi. Yüksek, "Öncelikle şunu söylemek lazım, yasa olarak sit alanları özel koruma altında ancak uygulamada muhtemelen bazı aksaklıklarla karşılamış ki o alanlara yeniden ek ve daha üstün nitelikli koruma statüsü getirildi. Burada şunu düşünmek gerekir, her alanın kendine ait özel bir kaynak değeri var. Kaynak değerine göre o alanda bu bir tür, tarihi mekan ya da bütünleşik olarak bir ekosistemin tamamı olabilir. Özel statü olabilir" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ HASSASİYETİNİ GÖSTERMİŞTİR'

Mevcut halde sit alanı olan bazı alanlarda sıkıntılar olduğunu kaydeden Yüksek, "Mesela Uzungöl'ü düşündüğümüz zaman koruma alanı haiz olan bir alan ama oradaki yapılar ve sorunları medya üzerinde görüyoruz. Bunlar şunu gösteriyor, uygulama konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu alanlarla ilgili özel bir koruma statüsünün hayata geçirilmesi gerekiyor. Sanırım bu alanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ciddi bir hassasiyeti olmuştur. Bu alanda hassas koruma alanları için Sayın Cumhurbaşkanımız da, hassasiyetini göstermiştir. Kararı bu şekilde yorumlamak gerekiyor" diye konuştu.

'UYGULAMA HATALARI CEZALANDIRILMALI'

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde döviz girdisini arttırmak için uygulamadaki bazı hataların cezalandırılması gerektiği de aktaran Yüksek, "Turistlerin beklentisine uygun ama uluslararası standartları dikkate alarak kaynakların düzenlenmesi, ne şekilde kullanılacağı ve hangi statüde koruma altına alınacağı yasalarda tartışmasız tanımlanması ve uygulama hatalarının da mutlaka cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sit alanında yanlış uygulamalar var. Sit alanı olan bölgelerde hatalı yapılaşmalar var. Hatalı tanımlanmış yol güzergahları var. Dolayısıyla bazı yerler muhtemelen turistlere kapatılabilir. Bu önemli bir konu. Mesela hassas olan bir alanda bir endemik bitki türü olabilir. O bitkinin yaşam alanının münferit olarak güvence altına alınması ve buraya erişimin ciddi bir şekilde kısıtlanması gerekiyor. Sadece Ayder için geçerli bir uygulama değil tüm Türkiye için geçeri bir uygulama olacak" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Turan Yüksek açıklama

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/RİZE, -

=======================

Çorlu'daki tren kazası mağdurları: Tüm sorumlular bulunup, yargılansın (2)

CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: CİDDİ BİR İHMALİN OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun ile birlikte takip etti. Duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklamada bulunan Öztrak, kazanın meydana geldiği ilk günden bu güne kadar takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son derece üzücü bir olay. Başından beri takip ediyoruz. Bu olayın sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasının, bu olayın mağdurlarının da devlet tarafından mağduriyetlerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Bugün de geldik, dinledik. Arkadaşlarım bana ilk baştan aktarıyorlardı ifadeleri. Ortada ciddi bir ihmalin olduğu görülüyor. Ama burada ifade veren sanık sıfatıyla oturan 4 kişi. bu ihmallerin kendileri tarafından yapılmadığını söylüyor. Peki bu ihmal kimin tarafından yapıldığı dendiğinde susup kalıyorlar. Mağdurların ifadelerin de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hem kaza öncesinde hem de kaza sonrasında ciddi eksiklikler var. Bütün bunların hesabının sorulması lazım. Gerçek yetkililerden sorulması lazım. Bu ülke yetkililerin sorumluluklarını bildiği ülke olmalıdır. Bir an önce bu davanın sonuçlanması ve mağdurlara hakların verilmesi lazım. Gerçek suçluların dava sonucunda ortaya çıkması lazım. Bunu bekliyoruz. Bunu Meclis'te de zorladık. Hemen kaza sonrası yazdığımız raporda da zorladık.O raporda bir tespitimiz vardı. Bunun sorumlusu ne yağmurdur, ne de tabi olaylardır. Aslında olağanüstü nitelikli olmayan meteoroloji raporlarına göre bu yağışlar nedeniyle ortaya çıkan kazanın ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri almayan yönetimdir."

MAĞDURLARIN DİNLENMESİ SÜRÜYOR

Kazada annesi Rubize, babası Gani Kartal'ı kaybeden İsmail Kartal, kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gittiğini belirterek, "Oraya geldiğimde katliamı gördüm. Kurtarma çalışması adı altında bir kargaşa vardı. Vincin zincirlerini doğru düzgün bağlayamadıkları için halatlar koptu. İnsanlara elimizi uzatmaya çalışıyor. Ekipler ise bizi uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kurtarma çalışmalarının doğru düzgün yürütülmediğini düşünüyorum. Devlette liyakatsiz kişiler var. Sarılar köyünün müthiş bir çabası vardı. 44 yıllık babamı tanıyamadım. Tonlarca bir ağırlığın altında kalan birini nasıl tanıyabilirsiniz ki? Onlar ölmediler. Acı çekerek can verdiler. Asıl sorumlular gerçek suçlular ortaya çıkarılıncaya kadar bu yargılamanın yapılmasıdır" dedi.

'A.B.C DİYE AYRILAN TORBALARDA OĞLUM VARDI'

Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, kazanın ardından 1 yıldır yargılamanın yapılmasını beklediklerini belirterek, olay günü yaşadıklarını anlattı. Olay gecesi oğlu ve eşinin sağ olduklarının kendilerine bildirildiğini, bu yüzden hastane hastane dolaşarak aradıklarını söyleyen Öz, "Gece 23.30 gibi oğlumu kaybettiğimi öğrendim ve baygınlık geçirdim. Bu olayla ilgili hiç kimse beni aramadı. TCDD yetkilisi aramadı. Savcı başsağlığı diledi ve neye dayanarak 25 kişiden daha fazla ölen olduğunu iddia ediyorsunuz dedi. Ben de orada ölü poşetlerinin daha fazla olduğunu anlattım. Bir yıl boyunca bekledik. Bilirkişiler böyle bir katliamda nasıl Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD ile bağı olup da o dosyaya atadılar. Bu iki bilirkişi hakkında şikayetçiyim. Ben bu iddianameyi kabul etmiyorum. Ben 35 yaşında oğlumu kaybetmek için doğurmadım. 25 yaşında doğum yaptım. Ben bir daha evlenmeyeceğim. Bir annenin oğlunu poşet içinde görmesi kadar kötü bir şey yok. 13 nolu A.,B.,C diye ayrılan torbalarda benim çocuğum vardı" dedi.

Mısra Öz, bilirkişi raporunu ve iddianameyi kabul etmediğini ifade ederek, "Utanç duyuyorum, oğlumun hakkını aramak için dönemin bakanı, TCDD'nin en üst yönetiminden başlayarak tüm sorumlularından şikayetçiyim, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'HEP İYİ İNSANLAR KAYBEDİYOR'

TCDD Çerkezköy istasyonunda güvenlik görevlisi olan ve kazada ölen Seyfi Ergün'ün hemşire eşi Saliha Ergün, iki çocuğuyla ortada kaldığını gözyaşları dökerek anlattı.Eşinin çok çalışkan bir kişi olduğunu ve davadaki sanıkları tanıdığını belirten Ergün, "Olay günü eşimin cansız bedenini rayların altından aldım. Mahkeme heyetinden adalet bekliyorum. Sizi sıkıştıracaklar biliyorum, hep iyi insanlar kaybediyor. Mahkemeye inanmak istiyorum, adalet istiyorum. Allah'tan sonra size güveniyoruz. Ama sözde olaydan sonra çok oyalandınız. Tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Duruşma, mağdurların anlatımlarıyla sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Faik Öztrak'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

================================

Gaziantep kaçak sigaraya: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin kaçak sigara satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği 2 operasyonda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kente kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler sigarı taşıdığı belirlenen TIR ve kamyonu durdurarak, arama yaptı. Aramalarda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sigaralara el koyan ekipler araçlardaki 4 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Polisin çuvallarda arama yapması

Ele geçirilen sigaralar

Haber-Kamera: GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB