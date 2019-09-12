Dha yurt bülteni - 17

Bakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemiyle ilgili, "Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri, şiddetle kınıyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Gaziantep Gastronomi Festivali'nin açılış törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi'nce düzenlenen bisiklet dağıtımı etkinliğine katıldı. Akkent Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki programda Bakan Gül'ün yanı sıra Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları ve öğrenciler ile velileri yer aldı. Derslerinde başarılı olup, bisiklet almaya hak kazanan öğrencilere seslenen Bakan Gül, okul yolunu değil başka yolları tercih eden gençleri gördükçe yüreğinin sızladığını söyledi. Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde sürdürdüğü eyleme değinen Gül, "En kalıcı yatırımlar, gençlere yapılan yatırımlardır. Türkiye'de bu duygulara sahip olamayanları, okul yolunu değil başka yolları tercih edenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada çocuklarımız, anneleri ile beraberler. Annelerinin yanında olmayan çocukları da annelerinin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar; okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Program sonunda Bakan Gül ve beraberindekiler, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Etkinliğe katılanlar

Abdulhamit Gül'ün konuşması

Bisiklet dağıtılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 215 MB

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cem Akbayır (24), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ovacık'ın Koyunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Cem Akbayır'ın kullandığı 21 BN 185 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cem Akbayır, yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların hastaneye getirişi

Hastaneden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamara: TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25MB

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Hırsızlıktan yakalanan kadın, çocuklarıyla cezaevine gönderildi

KAYSERİ'de 16 suçtan hakkında yakalama ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülcan K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Mahkemece tutuklanan ve eşi de cezaevinde bulunan kadın, 2 küçük çocuğuyla cezaevine gönderildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konutta dokunulmazlık', 'yaralama' başta olmak üzere 2007 yılından bu yana 16 farklı suçtan araması ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Gülcan K.'nın saklandığı evi belirledi. Ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 638'inci Sokak'taki müstakil eve baskın düzenledi. Evde 2 çocuğuyla kalan Gülcan K., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gülcan K., evden çıkarıldığı sırada eve gelen yakınları polislere engel olmak istedi. Kelepçelenen Gülcan K., Emniyet'e götürüldü. Ankara, Yozgat ve Sivas'ta bir çok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Gülcan K., işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan, eşi de cezaevinde bulunan kadın, 1,5 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sabıkalı hırsızın polis merkezinden çıkarılması

Polisin sabıkalı kadını evden alması ( Polis kamerası)

Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ -Kamera: İsmet KÖZELO/ KAYSERİ

Süre: 03.02 saniye Boyut: 334 MB

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Tandem atlayışta denize düşen yamaç paraşütü pilotu toprağa verildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tandem uçuşu sırasında paraşütle bağlantısının kopması nedeniyle 500 metreden denize düşerek yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Ali Es (46) memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Fethiye Babadağ'dan dün Rus uyruklu Mikhail Malyshev ile birlikte tandem (ikili) uçuşu yapan Ali Es'in paraşütünün ipleri bilinmeyen bir nedenle koptu. Ali Es bunun üzerine ana paraşütü atarak yedek paraşütü açtı. Ancak bu sırada Es'i taşıyan bağlantılar da koptu. Ali Es yaklaşık 500 metre yükseklikten denize düşerek yaşamını yitirdi. Yedek paraşüte bağlı olan Rus yolcu ise denize indi.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Es'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi. Ali Es için bugün ikindi vakti Burdur Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Ali Es'in eşi Heves, oğlu Kuzey, yakınlarıyla Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve vatandaşlar katıldı. Ali Es'in cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında kent mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tabut

Cenaze namazı

Cenazenin gidişi

Ali Es'in fotoğrafı

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Çocuklar ameliyata sedye yerine akülü arabayla gidiyor

ŞANLIURFA Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata girecek çocukların sedye korkusunu yenmesi için 'akülü araba' uygulaması başlatıldı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ameliyata girecek çocuklar sedye ile değil akülü arabayla ameliyathaneye götürülecek. Akülü arabaların kumandasını ise hemşireler yönetecek. Projeyle birlikte çocuklarda oluşan endişe ve korkunun önüne geçilmesi, ayrıca psikolojik destek sağlanması da hedefleniyor. Uygulama ile çocukların ameliyathaneye götürülmesi sürecini keyifli bir hale getirdiklerini belirten Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, "Görüldüğü gibi çocuklarımızın hepsi çok mutlu. Hastanemize yatışı yapılan ve ameliyat olması gereken çocuklar sedyelere bindirilince korkuyor. Bu nedenle bazen ameliyatları ertelemek zorunda kalıyorduk. Bu sorunun önüne geçebilmek adına hasta yönetimi tarafından tahsis edilen 2 akülü çocuk arabasını bu servisimize getirdik. Bunun denemesini yapınca çok yararlı olduğunu gördük. Bu bağlamda ilk adım olarak çocukların ameliyathaneye götürülmelerinde işi eğlenceli ve keyifli hale getirip, onların korkularını yenmesini hedefledik. Hastanemizde hastalarımızın en kaliteli ve güler yüzlü hizmeti almaları ve hastanemizden ayrılırken, hem sağlıklı hem de keyifli ve eğlenceli zaman geçirerek ayrılmaları için sürekli çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.

Proje kapsamında bugün ameliyata alınan 2 çocuğun akülü arabaya bindirilerek ameliyathaneye eğlenceli bir şekilde götürülüp, ameliyatlarının başarılı bir şekilde tamamlanarak servise alındıkları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balıklıgöl Devlet Hastanesi genel görüntü

Ameliyata girecek olan 2 çocuk akülü arabaya bindirilmesi

Proje hakkında açıklamada bulunan başhekim Eyyüp Şelli

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 264 MB

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