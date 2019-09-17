Dha yurt bülteni-17

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor



Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalacak Batman'ın tarihi Hasankey'te yaşayanlar, evlerinin ardından geride kalan mezarlarını da taşımaya başladı.

Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci olan 12,3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı, su tutmaya başladı. Baraj gölü havzasında bulunan Hasankeyf'teki tarihi 7 eser, 3 kilometre mesafedeki 3 bin dekarlık alana taşındı. Yeni yerleşim yerlerinde yaşama başlayan Hasankeyfliler, yakınlarının mezarlarını da taşımak için Devlet Su İşleri'ne başvurdu. Başvurular üzerine İmam Abdullah Zaviyesi'nin eski yerinin bitişiğindeki 200 yıllık mezarlıktaki 83 mezarın taşınmasına başlandı.

MEZARLARIN TAŞIDIĞINI GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu yılın sonunda tamamıyla su altında kalacak eski Hasankeyf'teki mezarlıktan alınan kemikler, kefenlenip tabuta yerleştirildikten sonra 3 kilometre mesafedeki yeni Hasankeyf'te kurulun mezarlığa, defnediliyor. DSİ tarafından özel bir firmaya yaptırılan mezar taşıma işi sırasında bazı aileler, duygu dolu anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

'TALEPTE BULUNAN AİLELERİN MEZARLARI AÇILIYOR'

Kesmeköprü Köyü yakınındaki mezarlıkta 1000'den fazla mezar bulunduğuna işaret eden firma yetkilileri, taşıma işleminin talep doğrultusunda olduğunu söylediler. Günde ortalama 15 mezar taşıdıklarını anlatan firma yetkilileri, şu ana kadar 83 başvuru yapıldığını ifade ettiler. Firma yetkilileri, şu bilgileri verdi:

"DSİ, başvuran mezar sahiplerinin müracaatlarını alıyor. Talepte bulunan ailelerin mezarları açılıyor. Müracaatta bulunmayan ailelerin mezarlarına ise dokunulmuyor. Mezarları olan aileler eğer yaşadıkları yerlere mezarı götürmek istiyorsa, mezar açma ve defin işlemine karışmıyoruz. Resmi müracaatı olan ailelerin mezarları, kendilerinin gözetiminde açılıp,alınan kemikler Hasankeyf'in yeni yerleşim birimi yakınındaki yeni mezarlıkta toprağa veriliyor. Toplam 83 mezar taşınacak. Daha önce de İmam Abdullah Zaviyesi'ne bitişik eski mezarlıklar taşınmıştı. Bu mezarlık alanındaki mezarların büyük bölümü su altında kalacak.ö

'MEZARLARIMIZI YAŞADIĞIMIZ YERE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

Emekli öğretmen Sabri Tapkan da babası, annesi ve ablasına ait mezarları, su altında kalmamaları için taşıma başvurusunda bulunduğunu ifade ederek, "Mezarlarımızı yaşadığımız yere götürmek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlığın kazılması

-Mezarlıkta çıkarılan kemikler

-Kemiklerin kefene sarılması

-Kefenin tabuta bırakılması

-Tabutun taşınması

-Yeni mezarlık alanı

-Röportajlar

-Hasankeyf'ten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,

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HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 38 oldu (4)



KAYINBİRADERİ İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI

Diyarbakır'da yaşayan Üzeyir Nergiz, HDP il binası önüne gelerek, Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için oturma eylemine katıldı. Nergiz ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 38'e çıktı. Daha önce de yeğenini terör örgütü PKK'nın elinden kurtardıklarını anlatan Nergiz, "Eğer sesimi duyuyorsa ben biliyorum ki duyuyor; kimseye kulak asmasın. Ben biliyorum, belki pişman da olmuş. Gelsin, teslim olsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gelsin Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınsın ve şefkatli ellerine teslim olsun. Kendi evine gelsin. Kars'ta üniversite öğrencisiyken, ortadan kayboldu. Babası da hayatını kaybetti. Dağda olduğunu duyduk; ama o gün bugündür haber alamadık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-HDP önünde oturan aileler

-Üzeyir Nergiz'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Nurettin FİDANCAN, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'de



Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirledi.

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip sondaj gemisi 'Yavuz', Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından Silifke'nin Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.

İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen geminin, hazırlıkların tamamlanmasından sonra sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarına hareket edip etmeyeceği gelecek talimatla belli olacak.



Görüntü Dökümü

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-Gemiden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),

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Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek teslim oldu (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ EKİYLE YENİDEN)



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan Enver Yıldız, 15 ay sonra yakınları ve aşiret mensubu 50 kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.

Olay, 14 Haziran 2018'de, Suruç'taki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti 26'ncı Dönem Milletvekili ve 27'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ile yakınları ve parti üyeleri, pazarcı Hacı Esvet Şenyaşar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların hedefi olan Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adıl Şenyaşar ile Milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 aydır firari olan Enver Yıldız, bugün yakınları ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Yıldız'ın teslim oluşu sırasında polis, adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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Adliye önünde önlem alan polisler

Adliye önünde bekleyen yıldız'ın yakınları

Enver Yıldız kalabalık bir grupla adliyeye gelerek teslim olması

Adliye binası önünde eylem yapan Şenyaşar ailesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA

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Çocuğunun ameliyat edilmesi için mahkemeden yine tedbir kararı istedi

Gaziantep'te, 6 ay önce solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu ile dünyaya gelen ve ailesinin karşı çıkması üzerine mahkemeden alınan 'sağlık tedbir kararı' ile ameliyat edilen ikizlerden Ecrin bebeğin, ikinci kez ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı için 20 bin TL gereken bebeğin annesi Güllü İlksöz, kızının yeniden mahkeme kararı alınarak, ameliyat edilmesini istedi.

Hacı ve Güllü İlksöz çiftinin 6 ay önce özel hastanede sezaryenle dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Ecrin'de solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu tespit edildi. Doktorlar kuvöze alınan bebeğin acil bağırsak ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ancak aile bebeklerinin ameliyat edilmesine karşı çıkıp, imza karşılığı Ecrin'i alıp eve götürdü. Doktorlar da Hukukçu Hekimler Derneği'ne başvurdu. Derneğin mahkemeden çıkarttırdığı 'sağlık tedbir kararı' üzerine, Ecrin bebek aileden alınıp 18 Mart günü ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından 1 ay tedavi altında tutulan Ecrin bebek, taburcu edilip, ailesine teslim edildi.

Ecrin bebeğin şimdi bağırsaklarından ikinci kez ameliyat edilmesi gerekiyor. Ancak bu ameliyat için 20 bin TL'ye ihtiyaç var. Aile maddi durumlarının olmadığını bildirerek, kızları için yeni bir mahkeme kararı alınmasını istiyor.

'GEREKİRSE TEKRAR MAHKEME KARARI ÇIKARSINLAR'

Kızının ameliyatı için yardım isteyen anne Güllü İlksöz, "İkizlerim dünyaya geldi, kızım rahatsızdı. Oğlum da sorun yoktu. Kızım altı günlükken ameliyat geçirdi. Bağırsağı dışarıda kaldı. Şu anda 6 aylıklar. İlk ameliyatı yapan doktora götürdük. Bizden 20 bin lira ameliyat parası talep etti. Bunun üzerine devlet hastanesine gittik ancak bize 'ilk ameliyatı yapan, bağırsağı dışarıya çıkaran doktorun yapması lazım, risk alamayız' dediler. Bizim bu parayı verecek imkanımız yok. Çocuğu ameliyat ettiremiyoruz. Çocuğumu doğduğunda mahkeme kararıyla koruma altına alarak, ameliyat ettiler. Gerekirse yine koruma altına alıp, ameliyat ettirsinler. Çocuğumu sağlığına kavuştursunlar. 20 bin lirayı verecek durumumuz yok. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bebek

Bebeğin karnındaki yara

Annenin bebeği ile ilgilenmesi

Güllü Bayram ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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Kostümleriyle dikkat çeken öğrenciler eğitimin önemi için yürüdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğitimin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak isteyen ilkokul öğrencileri kostümlü yürüyüş yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında, eğitimin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ilkokul öğrencileri, veliler ve öğretmenler yürüyüşe katıldı. Bazı öğrenciler ağaç, kitap ve yaprak kostümleri giydi. Çocuklar ellerinde 'Kalem kılıçtan daha güçlüdür', 'İlköğretim geleceğin temelidir' ve 'Toprak, tohum ve fidanlar biziz' dövizleri taşıdı. Çocuklar, 'Doğana sahip çık' sloganı attı. Kostümlü çocukları gören yabancı turistler, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerek alkışlarla destek verdi. Ketenci Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına saygı duruşunda bulunan topluluk, İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinliğin sona ermesiyle çocuklar, servislerle okullarına götürüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "İlçe merkezindeki ilköğretim okulu öğrencileri, veliler ve öğretmenler bir araya gelerek İlköğretim Haftası'nda farkındalık yürüyüşü düzenledik. Yürüyüşte yeni ders zili ve çocuk marşları çalındı. Hep birlikte eşlik ettik" dedi. Ahu Hetman İlköğretim Okulu öğretmeni Süleyha Kurşun, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ilkokul çağlarında milli değerlerimize sahip çıkacak; eğitim-öğretimler vermeliyiz. Çocuklarımıza küçük yaşlarda doğayı sevmeyi ve korumayı öğretmenliyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüşten görüntü

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan röp.

Ahu Hetman İlköğretim Okulu öğretmeni Süleyha Kurşun röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Alanya'da tatilciler sahilleri doldurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahilleri doldurdu. Tatilcilerin kimi güneşlendi, kimi ise denizde yüzdü.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının ise yüzde 50 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli- yabancı tatilciler plajları doldurdu. Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları başta olmak üzere sahillerde şemsiye açan tatilcilerin bazıları güneşlenirken, bazıları ise denizde serinlemeyi tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca etkili olacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güneşlenen ve yüzen tatilcilerden genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

