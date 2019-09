Dha yurt bülteni-17

DEAŞ'IN İNFAZCISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de yakalanan DEAŞ infazcısı, göçmen grubuyla Türkiye'ye girmiş (2)

İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve bir göçmen grubunun içine karışarak Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından, yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Muhammed Ramadan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette, tercüman eşliğinde ifadesi alınan Ramadan, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Muhammed Ramadan'n adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

===============

DEAŞ ve HTŞ operasyonuna 14 tutuklama

TERÖR örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik Bingöl merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ üyelerinin belirlenmesine yönelik yaptıkları ortak çalışma sonunda 16 Eylül günü, 14 ilde operasyon yaptı. Bingöl ile İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Bingöl'e getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye götürüldü.

4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 36'sı mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 14 şüpheliyi tutukladı, 22 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla salıverdi.

Görüntü Dökümü

--------

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Şüphelilerin adliyeye getirişi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 278 MB

==============

Terör örgütü üyeleri bulunduğu ihbarı yapılan araçtan kaçak göçmenler çıktı

TEKİRDAĞ'da, içinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu ihbarı yapılan aracı takibe alıp durduran polis ekipleri 6 kaçak göçmen yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Edirne'nin Keşan ilçesi istikametinden Tekirdağ il merkezine içinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu araç ihbarı yapıldı. Aracın plakasını belirleyen polis, İstanbul istikametindeki Atatürk Orman Çiftliği Mevkii'nde önlem aldı. Yolu kesilerek durdurulan aracın etrafını kesen polis ekipleri, içinde bulunanları indirip yere yatırarak üstlerini aradı.

Polis, yaptığı kontrolde araçta bulunan kişilerin terör örgütü üyeleri değil, 5 Iraklı kaçak göçmen ile araç sürücünün de Türk olduğunu belirledi. Göçmenler, yasadışı yollarla geçtikleri Yunanistan'dan paraları, cep telefonları ve değerleri eşyalarının alındıktan sonra Türkiye gönderildiklerini söyledi. Göçmenler, İstanbul'da gitmek için Keşan'da otostop yaptıkları ve kendilerini alan araçla yola çıktıklarını belirtti. Göçmenlerin bulunduğu aracın Türk şoförü de 5 kişiyi aracına otostop yaptıkları için aldığını ifade etti.

Kaçak göçmenlerle araç sürücüsü soruşturmalarının yürütülmesi için emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilden görüntü

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Zırhlı polis aracı

-Şüphelilerin yere yatırılması (foto)

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,

==================

Sahipsiz hayvanların bakımını yapıyorlar

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde yaşayan Saadet Sayın ve Füsun Sandal, çevrelerinde buldukları bakıma muhtaç, yaralı ve hasta hayvanların bakımını üstleniyor. Hayatlarını kimsesiz hayvanların bakım ve tedavilerine adayan iki hayvansever, buldukları yaralı ve hasta hayvanları her gün 120 kilometre yol kat ederek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi'ne getiriyor.

Kurdukları 45 kişiden oluşan Kimsesiz Canlar Derneği üyeleri ile sokakta buldukları hasta, yavru ve yaralı hayvanların bakımını üstlenen Saadet Sayın ve Füsun Sandal, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daimi işbirlikçileri oldu. Bugüne kadar yardıma muhtaç binlerce sokak hayvanının tedavisini gerçekleştiren ikili, ömürlerinin, geri kalanını da kendi deyimleriyle 'kimsesiz canlara' adamaya kararlı.

Çoğunluğu acil vaka olarak buldukları yaralı sokak hayvanlarını araçlarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getiren ikili, yaralı hayvanlara acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilmek için yıllar sonra üniversite sınavına girerek 'Laborant ve Veteriner Teknikerliği' bölümü öğrencisi oldu. Üniversite eğitimlerinde öğrendikleri bilgileri de yaralı hayvanların sağlığına kavuşması için uygulamaya başlayan Füsun Sandal ve Saadet Sayın'a Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerleri de destek veriyor. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde yapılan operasyonlara da gözlemci olarak katılan ikili, acil vaka durumlarında dikkat edilecek hususlar konusunda bilgileniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Saadet Sayın, kucağında kedi ile

-Zabıta kadın ve Saadet Sayın kedi ve köpeklerle ilgilenirken

-Saadet Sayın köpek ve kedilerle ilgilenirken

-Kedilerin görüntüsü

-Evden genel ve detay görüntü

-Saadet Sayın, yaralı bir kediyi veterinere gösterirken

-Saadet Sayın'ın konuşması

-Funda Sandal konuşurken

(BOYUT: 585 MB) (SÜRE: 5 DK)

Haber-Kamera: MERSİN;

===========================

Liseli öğrenciler Gündoğdu Meydanı'nda 'İklim Grevi' yaptı

İZMİR'de dünyadaki birçok ülke ile eş zamanlı olarak Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen liseli gençler, 'İklim Grevi' gerçekleştirdi. Hükümeti ve yerel yönetimleri acilen önlem almaya davet eden gençler, oturma eylemi yaptı.

İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in geçen yıl İsveç Parlamentosu önünde başlattığı ve her cuma devam eden iklim için okulu bırakma eylemleri Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Bilim insanlarına göre 2030 yılına kadar tüm dünyada karbon salınımı sıfıra indirilmezse su kıtlığı başta olmak üzere ortaya çok büyük çevre felaketleri çıkması bekleniyor. Bugün, dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak, 'Fridays For Future İzmir' adı altında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplanan liseli öğrenciler, iklim krizine somut adımlar atılmasını talep etti. Meydanda oturma eylemi yaparak İklim Grevi gerçekleştiren yaklaşık 70 liseli öğrenci, ellerinde 'Otuzlarımı görmek istiyorum', 'İklim krizinin farkında mısınız?', 'Denizler yükseliyor biz de', 'Gezegen B Yok', 'Geleceğimden endişe ediyorum', 'Eğitimliyi dinlemeyecekseniz neden okula gidelim?', 'Winter is not coming' yazılı pankartlar taşıdı. Karbon salınımını azaltmak adına sadece 11 yılın kaldığını söyleyen öğrenciler, hükümeti ve yerel yönetimleri acilen önlem almaya davet etti. İzmir'de üçüncü kez bir araya gelen öğrencilerin oturma eylemine çok sayıda yetişkin de alkışlarla destek verdi. Gençlerin oturma eylemi ile başlayan iklim grevi etkinlikleri, yetişkinlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da destek vereceği 'Sıfır Gelecek' isimli platform öncülüğünde yapılacak yürüyüş ile devam ettikten sonra, Kültürpark'ta gerçekleşecek festival ile sona erecek.

'ÖNLEM ALINMAZSA 2030'DAN SONRA BİLDİĞİMİZ YAŞAM SONA ERECEK'

'Sıfır Gelecek' aktivisti Emin Şakir, "Bugün dünyanın binlerce yerinde iklim krizine karşı eylemler gerçekleşiyor. Bilim insanlarının en iyimser raporlarına göre, karbonu sıfırlamamız için önümüzde 11 yılımız kaldı. 11 yıl içinde acil bir önlem alınmazsa 2030'dan sonra bildiğimiz yaşam sona erecek. Bunun için hükümetlerin ve yerel yönetimlerin iklim acil durumu ilan etmesini ve gereğini yapmasıı talep ediyoruz. Bu tüm Dünya için ilk adım. Bu eylemlere ve bilinçlendirme, farkındalık yaratma çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anons

-Öğrencilerin grevinden genel ve detay görüntüler

-Slogan atan öğrencilerden görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

=========================