Dha yurt bülteni - 17

Feci kaza kamerada; traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

AFYONKARAHİSAR'da otomobilin kavşakta traktör römorkuna çarptığı kazada otomobil sürücüsü Şakir Balkaş (57) ile eşi Lütfiye Balkaş (57) yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle düşen traktör sürücüsü Abdil Kalaycı (80) ise traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çobanlar- Bolvadin çevre yolunda meydana geldi. Kocaöz kavşağından karşıya geçmeye çalışan Abdil Kalaycı'nın kullandığı traktörün römorkuna Şakir Balkaş'ın kullandığı 03 ZA 744 otomobil çarptı. Savrulan otomobilin refüje çıkarak durabildiği kazada Şakir Balkaş ile aynı araçtaki eşi Lütfiye Balkaş yaşamını yitirdi. Çarpmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen ve kontrolden çıkan traktörün üzerinden geçtiği Abdil Kalaycı ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Abdil Kalaycı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren çiftin cenazesi ise sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na konuldu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Abdil Kalaycı'nın kavşaktan karşıya geçmeye çalıştığı sırada gelen otomobilin römorka çarptığı görüldü. Traktör sürücüsünün düştüğü, ardından da hareket eden traktörün üzerinden geçtiği anlar görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detaylar (cep telefonu görüntüsü)

Güvenlik kamerasından kaza anı

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



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Yüksekova'da taziye yolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil sazlığa uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükçiflik beldesine bağlı Kerem Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Köprücük köyünden Keram Ağa Mahallesi'ne bir yakınlarının taziyesi için giden Kenan Taşkın yönetimindeki otomobil, virajda savrularak Nehil Sazlığı'na uçtu. Kazada araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sazlığa düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinde detaylar

-Hurdaya dönen araç

-Kalabalıktan detay

-Ambulansı

-İş makineleri

-Hastaneden detay

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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6 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri'de 6 ayrı suçtan 4 aydır aranan ve 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet K. (32), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'dolandırıcılık', 'mala zara verme', 'tehdit' gibi suçlardan 11 yakalama kararı bulunan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 15 bin TL adli para cezası da bulunan Ahmet K., merkez Kocasinan ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. Cezevinden firar ettiği de belirlenen Ahmet K., polisteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yakalanan şüphelinin polis aracına bindirilişi

Genel ve detay görüntü

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: İsmet KÖZELO-KAYSERİ, DHA

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Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki sanayi bölgesinde, girdikleri işyerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı.

Merzifon ilçesindeki sanayi bölgesinde birçok işyerinden demir ve alüminyum hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi tespit etti. Eşgal ve kimlik bilgileri saptanıp, teknik takibe alınan şüpheliler A.Ç. (38) ve F.Ç. (36), polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Merzifon'a götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü: -

Hırsızlık şüphelilerinin adliye getirilişi detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/ AMASYA,

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Sivas'ta öğrenciler, protokolle birlikte çöp topladı

SİVAS'ta, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öğrenciler ile birlikte çöp topladı.

Dünya Temizlik Günü kapsamında, 1919'da Sivas Kongresi için şehre gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün karşılandığı yer olan Paşapınarı mevkisinde etkinlik düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve öğrenciler alanda birlikte çöp topladı. Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve öğrenciler yaklaşık 1 saat boyunca çevreye atılan tıbbi atıkları, kağıtları ve pet şişeleri toplayarak çöp poşetlerine doldurdu. Çevre temizliğine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte onlarca poşet çöp toplandı.

Etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, "Dünyada 160 ülkede ve ülkemizde 81 ilde aynı anda böyle bir etkinlik planlandı. Biz de Sivas'ta miniklerimizle beraber bir farkındalık mesajı vereceğiz. Temel maksadımız doğaya olan bilinci, doğaya olan ilgiyi ve geleceğe bırakabileceğimiz en güzel mirası korumaktır. Bu minik ellerle bunu yapacağız. Minik eller de burada bize mesaj verecek. Ama geleceğe bırakabilecek en değerli miras güzel bir çevre ve doğadır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntüler

-Vali, başkan ve öğrencilerin çöp toplaması

-Toplanan çöplerin görüntüsü

-Valinin açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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