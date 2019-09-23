Dha yurt bülteni - 17

Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİYOR

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Erenkaya Caddesi'de yaşayan kayınpederi Hüseyin ve kayınvalidesi Şükran İlhan'a verildi. Şehidin kayınpederinin oturduğu eve, Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Şehidin cenazesinin yarın Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Evin dışından detaylar

Eve asılan bayraktan detay

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Vesikalık çektirmek için girdiği iş yerinde fotoğrafçıyı bacağından vurdu

Adana'da kimliği belirsiz kişi, vesikalık fotoğraf çektirme bahanesiyle girdiği iş yerinde fotoğrafçı Mehmet Özlü'yü tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, hastaneye kaldırılan Özlü kendisini görüntüleyen gazetecilere "Fotoğrafımı çekmeyin. Fotoğraf makinenizi alırım" diye bağırdı.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki yan yana iki fotoğrafçıdan ilk önce birine girip vesikalık fotoğrafın fiyatını soran kimliği belirsiz kişi, daha sonra Mehmet Özlü'ye ait fotoğrafçı dükkanına girdi. Vesikalık fotoğraf çektireceğini söyleyen kişi, bir anda belinden çıkardığı tabancayla Özlü'nün bacağına 3 el ateş etti. Özlü kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ve yaralanan Mehmet Özlü'yü gören esnaf arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Mehmet Özlü'ye ilk müdahaleyi yapan esnaf arkadaşları, iş yerinde fotoğraf çekmek için kullanılan yapay gelin buketini Özlü'nün bacağına bağlayıp tampon yaptı.

' MAKİNENİZİ ALIRIM'

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağ bacağından yaralanan Mehmet Özlü sedyeyle ambulansa taşıdı. Özlü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Fotoğrafımı çekmeyin. Fotoğraf makinenizi alırım" diye bağırdı. Yaralı Mehmet Özlü, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının sedye ile taşınması

Yaralının ambulansa bindirilmesi

Olay yeri

SÜRE: 00'58" - BOYUT: 107 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Rengarenk han, fotoğraf stüdyosu oldu

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da bulunan 450 yıllık tarihi han, restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldükten sonra, turistlerin yoğun ilgisi sonucu fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı. Turistler, teşhir edilip, satışa sunulan rengarenk halıların içinde ücret karşılığında fotoğraf çektiriyor.

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesinde bulunan, 450 yıllık Belediye Hanı, yıllar önce restore edilerek halı mağazasına dönüştürüldü. Duvar ve tabanı tamamen eski dokuma halılarla kaplanan han, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin dikkatini çekti. Yerli ve yabancı turistler, ziyaret ettikleri handa hem Anadolu motifleriyle süslü halı alabiliyor hem de rengarenk halılar arasında fotoğraf çektiriyor. Tarihi han, turistlerin yoğun ilgisi sonucu zamanla fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı. Müşteri olmayanlar da ücret karşılığında handa teşhir edilip, satışa sunulan rengarenk halıların içinde ve üzerinde fotoğraf çektirebiliyor.

'TURİSTLERİN İLGİSİ MUHTEŞEM'

Yabancı turistlerin handa yoğun olarak fotoğraf çektirdiğini belirten mağaza işletmecisi Sedat İkman, "Biz Türkiye'nin her tarafından gelen halıları teşhir ediyor ve satıyoruz. Ben 3'üncü kuşağım ve bu işi dedem başlattı. 5 yıldır sosyal medyada fotoğraf anlamında bir patlama oldu. Özellikle Asya ve Avrupa'dan gelen turistlerimiz burada fotoğraf çektirmek istiyorlar. Buraya olan ilgi ise muhteşem. Burada günde bin kişiyi ağırladığımız oluyor. Buranın renk tonu güzel olduğu için fotoğraf çektirmek istiyorlar. Misafirperverliğimizi de elimizden geldiğince yapıyoruz" dedi.

'ÇEKİMLER İÇİN MAĞAZAMIZI KAPATIYORUZ'

İkman, mağazalarındaki halıların el dokuması olduğunu, fiyatlarının 300 TL ile 30 bin TL arasında değiştiğini kaydederek, "Bizim için burada dokuma ve yün kalitesi çok önemlidir. Fotoğraf çekimlerinden dolayı mağazamızın kapanması söz konusu oluyor. Misafirlerimizin istediği zaman diliminde çekim yapıyoruz. Çekim süreci içerisinde mağazaya hiçbir müşteriyi alamayacağımız için de fotoğraf çekimlerinin bir maliyeti var. Fiyatlarımız ise gelen müşterilerin istediği fotoğraf adedine göre değişiyor. Bazen de müşterinin durumuna göre para almadığımız da oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-El dokuması halılardan detaylar

Mağaza sahiplerinden Sedat İkman ile röportaj

-Turistlerden detaylar

-Fotoğraf çekimi için hazırlıkların yapılması

-Diğer detaylar

Süre: 4,28-504 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/ NEVŞEHİR,

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Çevre kirliliğine, çöp toplayarak dikkat çektiler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü işbirliğinde Dünya Çevre Günü kapsamında 'Atmazsan batmaz' sloganıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Veli Çeken Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Güven, Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz,meclis üyeleri, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, STK temsilcileri, müdürler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesi gönülle vatandaşlara tişört, şapka, çöp poşeti ve eldiven dağıtıldı. Protokol üyeleri ve öğrenciler, parkta ve çevredeki çöpleri toplayarak, poşetleri belediyeye ait araçlara teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Protokol üyelerini ve öğrencilerin çöp toplaması

-Kapaklı Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz röp.

-Kapaklı Belediye Başkanı Musatfa Çetin röp.

-Öğrencilerin gösterisi

-Toplanan çöpler

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),-

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Göç eden leylekler görsel şölen oluşturdu

Karabük'te, göç eden yüzlerce leylek ilgiyle izlenirken, gökyüzünde dans edercesine süzülmeleri görüntülendi.

Karabük Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlar göç eden leylek sürülerini ilgiyle izledi. Vatandaşlar, adeta dans edercesine havada süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsünü kayıt altına aldı. Leylek sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Leyleklerin havada süzülmeleri

Süre: (01.30) Boyutu: (169 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA

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