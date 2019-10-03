Dha yurt bülteni - 17

Telefonlu dolandırıcıları içi kağıt dolu çantayı alırken yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütüyle bağlantısı olduğunu ileri sürerek M.Ö.'den 450 bin TL isteyen dolandırıcılar, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 3 şüpheliden A.A. ve F.Ö. gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda yaşayan M.Ö.'yü arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adın FETÖ/PDY davasında geçiyor. Dosyayı kapatmak için işbirliği yapman ve 450 bin TL'yi söylediğimiz yere getirmen gerekiyor' dedi. M.Ö'nün banka hesabında döviz olduğunu söylemesi üzerine dolandırıcılar, dövizi TL'ye çevirip, getirmesini istedi. Bir süre sonra durumu anlayan M.Ö. telefonu kapatıp durumu Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri hazırladıkları içi kağıt dolu bir çantayı M.Ö.'ye vererek, Ayvalık Lale Adası 15 Eylül Caddesi'ndeki buluşma noktasına bırakmasını sağladı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, telefon dolandırıcılığı A.A. ve F.Ö. parayı aldıkları sırada baskın yaptı. Olay yerine geldikeleri otomobille kaçmaya çalışan A.A ve F.Ö. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Polis telefon dolandırıcılarının 3 kişi olduğunu belirledi. Şüpheliler, A.A. ve F.Ö.'yü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer telefon dolandırıcısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyetten detay görüntü

-Zanlıların adliyeye götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir),

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Genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi



KAYSERİ'de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20) aracın kontrolünü kaybederek optik dükkanına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.26'da merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak Bahar apartmanı önünde meydana geldi. Apartmanda sakinlerinden Rabia A., kardeşi Taha A. (15) ile babasına ait park halindeki traktörü çalıştırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör optik dükkanına daldı. Kazada işyerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, Rabia A.'nın ehliyeti olmadığı ve plakasız traktörün muayenesi, sigortası olmadığı tespit edildi. Kaza sonrası traktör otoparka çekildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kardeşi Taha A. ile traktöre binen Rabia A.'nın traktörü çalıştırması ve traktörün işyerine dalması yer alıyor. Kaza anında ise iki kardeşin traktör üzerinden atladıkları görüldü.

İşyeri sahibi Mustafa İnalpulat, kaza sırasında işyerinde olduğunu belirterek, "Pat, küt ses geldi. Kafamı kaldırdım, olayın olduğu yere baktığımda üzerimize bir traktör geliyor. 'O saatte traktörün ne işi var burada' diye şaşırdık. Şaşkınlıkla yaklaştığımda traktör ikinci kez bir hamle yaptı. Arkadaki römork kaldırıma kilitlenince motor da orada sabit kaldı. Üzerindeki sürücü aşağıya atladı, motoru durdurdular. Sevindirici yanı kimseye bir şey olmadı. Bunun için mutluyuz ama cam çerçeve aşağıya indi. Zarar oluştu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Traktörün girdiği işyerinde tadilat çalışmaları

-İşyeri sahibi Mustafa İnalpulat ile röportaj

-İşyeri güvenlik kamera görüntüleri

-Detaylar

Süre: 7.01 -784 MB

Haber: Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,

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Öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı: 6 yaralı

GAZİANTEP'te öğrenci sevisi ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 S 0539 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile 27 AN 686 plakalı hafif ticari araç Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çarpıştı. Çapışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs daha sonra trafik ışıklarında bekleyen 27 E 1096 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri ile minibüsteki 4 lise öğrencisini kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kaza yapan servis ve araçlar

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

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Viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, viyadükte aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp devrilen beton mikserinin şoförü 43 yaşındaki Hakan Başaran, yaralandı.

Kaza, Söke - Kuşadası Çevre Yolu İkiçeşmelik Mahallesi Viyadüğü'nde bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Söke'den Kuşadası yönüne giden Hakan Başaran'ın kullandığı 09 BV 562 plakalı beton mikseri, viyadük girişinde hız nedeniyle virajı alamayıp, devrildi. Beton mikserinin şoförü Başaran, kazayı yaralı olarak atlattı. Başaran, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anında yolda başka bir aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, beton mikserinin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Devrilen beton mikserinden görüntü

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Çukurca'da, poşette askı sistemiyle ilk istiridye mantarı ekimi

ANTALYA'nın Korkuteli ve Hakkari'nin Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri 'Gelin Kardeş olalım' projesi kapsamında, daha önce evinde kütüklerde istiridye mantarı yetiştiren 1 çocuk babası Mevlan Erol'un kurduğu depoda bu kez poşetlere doldurulan mantar tohumu, askı sistemiyle ekimine başlandı.

Bir zamanlar terörle anılan ancak son iki yıldır güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu, huzur ortamının sağlandığı Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde oturan Mevlan Erol'un, bir yıl önce evinde kavak ağacı kütüğünde istiridye yetiştirmeye başladı. Antalya'nın Korkuteli ve Hakkari'nin Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri 'Gelin Kardeş olalım' projesine de müracaat eden Erol, çalışmalara başladı. Proje kapsamında, Erol'un kurduğu depoda bu kez pamuk dezenfekte edilip, poşetlere doldurulan mantar tohumu askı sistemiyle ekimine başlandı. Çukurca'ya gelen Korkuteli Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, Belediye Başkanı Ensar Dürdar, Çukurca Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür ile birlikte Erol, deposunda poşetlerde askı sistemiyle istiridye mantarı ekimini gerçekleştirdi.

'ÇUKURCA, DOĞUNUN KORKUTELİSİ OLSUN'

Korkuteli Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, bu projenin Altalya Valisi Münir Karaoğlu ve Antalya Tarım Orman Müdürü Mustafa Özen'in destekleriyle yürütüldüğünü belirterek, "Proje kapsamında, Antalya'nın 19 farklı ilçesi ve Türkiye'nin 19 farklı ilçesi ile kardeş olduk. Antalya'nın Korkuteli ilçesine Hakkari'nin Çukurca ilçesi kardeş olarak belirlendi. Çukurcalı çiftçilere bölgemizde en çok üretimi yaygın olan mantar üretimi öğretmeye geldik. Bundan 2 ay önce teknik personelimizle birlikte Çukurca'ya ziyarete gelmiştik. Burada uygun mantar depoları yapacaklarını anlatmıştık. 2 ay sonra tekrar bu güzelim ilçedeyiz. Bugün mantar kompost yapması uygulama olarak öğreteceğiz çiftçimize. Korkuteli ilçesi, Türkiye'de mantar üretiminde söz sahibi. Biz istiyoruz ki; doğunun da bir Korkutelisi olsun. O da Çukurca ilçesi olsun. Bugünkü adımımız küçük gibi görünse de, aslında ülkemizde tarım açısında da büyük bir adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Çukurca Tarım Müdürü Dilan Ergür ise, Korkuteli ilçesi ile kardeş ilçe olduklarını kaydederek, "Proje kapsamında ilçemizi Korkuteli ile kardeş yapan Antalya Valiliğine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Antalya'ya ziyaretimiz oldu. 3 ile 8 Mart tarihleri arasında yaptığımız ziyareti 18 çiftçimizle yapmıştık. 5 gün süren ziyarette, çiftçilerimize hem teorik, hem uygulamalı eğitimler verildi. Bu eğitimlerle birlikte çiftçilerimizin gerçekten ufku açıldı. Korkuteli mantarda gerçekten Türkiye de çok önemli noktada olan bir ilçe. Çukurca ilçemizi de bu noktada olmasını istiyoruz. Bunun için bugün bir çiftçimizin deposuna poşetlerde askı sistemiyle mantar tohumunun ekimine başladık. İnşallah iyi verim alınır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çiftçi Mevlan Erol ile röportaj

-Korkuteli İlçe Tarım Müdürü Selda Sert ile röportaj

-Çukurca İlçe Tarım Müdürü Dilan Ergür ile röportaj

-Mantar tohumunu temizleyip poşetlere doldurulması

-Detaylar

-Depoda askıya asılırken

-Genel ve detaylar

BOYUT: 198 MB

SÜRE: 4 DK 12 SN

