Dha yurt bülteni - 17

TIR, JANDARMALARI TAŞIYAN MİDİBÜSE ÇARPTI: 16 YARALI



ŞANLIURFA'da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini taşıyan midibüse arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 1'i ağır 15 jandarma personeli yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma personellerini taşıyan Ahmet Baykuş'un kullandığı 63 KS 840 plakalı sivil midibüse aynı yönde ilerleyen A.B.'nin kullandığı 01 BH 895 plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada midibüsün savrulması sonucu 16 jandarma yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan jandarma personelleri Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralılardan astsubay İ.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla tedavi altına alınan yaralıları hastanede ziyaret etti. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Kazaya karışan askeri midibüs

Kaza yerinde inceleme yapan jandarma

Kazaya karışan TIR

Kazayı anlatan vatandaş

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

=============

EŞİNE TACİZLE SUÇLADIĞI ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ



ESKİŞEHİR'de Yunus Ö. (22), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'ün (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur'un evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Yunus Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Santur, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Yunus Ö., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Yunus Ö., Eşref Santur'u eşine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

Yunus Ö., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktaki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Cinayetin olduğu ev

-Çevreden görüntüler

-Cenazenin çıkarılması

-Ölen Eşref S.'nin vesikalık fotosu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

=================

ÖZGÜR ÖZEL, GÜNÜ DEĞERLENDİRDİ

Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti (4)



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Abant'ta gerçekleştirdiği kampta yapılan çalışmaları gazetecilerle paylaştı. Özel, toplantıda gün içinde yapılanları anlattığı açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın kısa bir değerlendirmesinden sonra grup iç yönetmeliğinde bir değişiklik öngörmüştük. 3 grup üyemizin imzası ile verilen teklif grup yönetim kurulu tarafımızdan bir rapora bağlanmış ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kuruluna bugün sunuldu. 52 maddede değişiklik yaptık. Bu maddelerin önemli bir kısmı anayasaya, iç tüzüğe ve siyasi partiler kanununa ve uyum düzenlemeleriydi. Anayasada yapılan değişikliklerle örneğin koalisyon kurmada hükümete katılma maddesi bugün anayasaya göre o maddenin değişmesi gerekiyordu. Örneğin başbakan ifadesinin, bakanlarla ilgili ifadelerin değişmesi gerekiyordu. Teknik 50 madde ile ilgili bir değişiklik yapıldı. 2 maddenin üzerinde de müzakere ettiğimiz bir takım değişiklikler yaptık. Bir tanesi grup başkanvekili seçimi ile ilgiliydi. Biz grup başkanvekillerini seçimle belirliyoruz. Bu seçimi koruduk ancak Sayın Genel Başkanın birinden, ikisinden ya da tümünden performanslarından dolayı memnun olması durumunda ilk dönem yapılan 3'ünün de seçimle belirlenmesi şartıyla yani seçimlerden sonra toplanan grup 3 grup başkanvekilini seçimle belirliyor. 2 yılın sonunda yeniden bir seçim yerine Sayın Genel Başkanın gruba, grup başkanvekillerinin devamını teklif edebilme maddesi geldi. Böylelikle yeniden bir seçim, yeniden bir yarış yerine her şey yolunda gidiyorsa Sayın Genel Başkan da memnunsa bu arkadaşlar 2 yıl daha 3 yıl daha bu görevi sürdürsünler teklifini içeren bir değişiklikti."

Cumhurbaşkanı aday gösterme kanununda uyum gerçekleştirildiğini belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine ikinci bir değişiklik. Cumhurbaşkanı seçim kanunu bizim tüzük değişikliğimizden daha sonra yapıldığı için orada grupların Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini, grubu olmayanların da parti tüzüklerine göre belirleyeceklerini ifade ettik. Elbette burada bir uyum gerekiyordu. Yine Cumhurbaşkanı belirleme yetkisini gruba bırakarak ve gruba partinin üst organı merkez üst kurulunun belirlediği adayı sunma teklif etme maddesini de ilave ederek Cumhurbaşkanı aday gösterme kanununa uyum gerçekleştirmiş olduk. Toplam 52 maddelik değişiklik arkadaşlarımızın müzakeresine çıktı. 4 ya da 5 maddede haklı uyarılar oldu. Bazı ifadeleri güçlendiren ya da CHP açısından daha doğru olacağını Sayın Genel Başkanımızın da varlığında, onun da talimatlarıyla 5 sözlü önergeye dönüştürüp, onların da hepsini oy birliği ile kabul edip 52 maddelik değişiklik 5 değişiklik önergesi ile birlikte kabul edildi. Grup içi yönetmeliğimiz meclis başkanlığına sunulacak. Daha sonra milletvekillerinin görüş kısımlarına geçtik. 27 arkadaşımızın söz aldı il raporları verdi. O raporları hazırlayan arkadaşlardan çoğunlukla birbirini tekrar etmeyen birer arkadaş olarak daha çok hem gittikleri il gezileri ile ilgili bilgiler verdiler. Mutlaka sürdürülmesi gerektiği ve o ilin hakkında bilgiler aktardılar. Bunun dışında güncel siyaset ile ilgili değerlendirmeler oldu. Ardından kişisel gelişim ve siyasette milletvekillerimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki uzmandan sunum alarak günü tamamlamış durumdayız." Toplantının bugünlük kısmı tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Özgür Özel'in açıklamaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=================

OTOMOBİLİNE TIR ÇARPTI, 'ARABAMI AYNI ŞEKİLDE İSTERİM' DEDİ



KARABÜK'te, kontrolden çıkan TIR, karşı şeritte park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobilinde hasar oluşan sürücü, kendi aracına çarpan TIR sürücüsüne, "Ben arabamı aynı şekilde isterimö diyerek tepki gösterdi.

Kaza, Öğlebeli Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Eftal Kurt idaresindeki 60 NP 841 plakalı TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza yerine gelerek hasar oluştuğunu gören ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Eftal Kurt ile tartıştı. Otomobil sürücüsü Eftal Kurt'a "Arabamın eski hali neyse aynı şekilde isterim. Ben bunu satamadıktan, binemedikten sonra ne yapayım? Ben senden para istemiyorumö diyerek tepki gösterdi.

TIR sürücüsü Eftal Kurt ise "Ben ne yapacağım? Kaç bin TL'lik malım gitmiş. Ben kaskoyu boşuna yaptırmıyorum ki buna. Karşı tarafın hasarını karşılasın. Karşılamazsa çaresine bakarız. Ölmedik ya. Resmi prosedür neyse o. Hasar değer kaybını benim sigortamdan alıyorsunö dedi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Otomobilinde hasar oluşan sürücü ile TIR sürücü arasındaki konuşma

Süre: (03.32) Boyutu: (396 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

=============================