Dha yurt bülteni - 17

Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

KONYA'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 7 kişi olay yerinde tedavi edildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Halil Dikmen Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın 5'inci katında Suriyeli ailenin otruduğu dairede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede apartamanı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkmakta zorlananlar, itfaiyenin uzattığı merdivenlerle dairelerden alınarak indirildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk ise kedisini de yanına alarak dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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İtfaiyenin yangına müdahalesi

Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahalesi

Apartmandan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Çanakkalede 242 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 242 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Çakmak Dersi mevkisi, Babakale köyü, Kadırga ve Sivrice burnu açıklarında düzenlediği 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 242 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçaklar göçmenlerden görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Sanat Sokağı'nın kablolarını çaldılar

ADIYAMAN Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda yapılan 'Sanat Sokağı' çalışmalarında sokak aydınlatılması için kullanılan elektrik kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, akşam saatlerinde, Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Belediyesince tarihi evlerin bulunduğu alanda 'Sanat Sokağı' yapmak için restorasyon çalışması başlatıldı. Sokak aydınlatması için kullanılan bakır elektrik kabloların konulduğu binanın kapısı iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Şüpheliler, kabloları çalıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis çevrede inceleme yapıp piyasa değeri yaklaşık 2 bin TL olan kabloları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Malzemelerden görüntü

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yapması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB