DHA YURT BÜLTENİ-17

ŞEHİT ATEŞİ ADIYAMAN'A DÜŞTÜ

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen düzenlediği havan saldırısında şehit olan iki askerden Piyade Onbaşı Çavuş Mesut Çelik'in (28) acı haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Çavuş Mesut Çelik'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Baba Abubekir Çelik ile anne Hanım Çelik'e, oğullarının şehit olduğu haberini, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile askeri yetkililer iletti. Acı haber üzerine ailenin yakınları eve akın ederken, ev ile mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Çelik'in 5 kardeşin 2'ncisi olduğu, Hatay'dan geçici görev ile Barış Pınar Harekatı'na katıldığı öğrenildi.

Şehit Mesut Çelik'in cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacağı bildirilirken, cenazenin yarın öğle vakti düzenlenecek törenle Çelikhan'da toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yetkilerin aileye acı haberi vermesi

Eve Türk bayrağı asılması

Toplanan komşuları

Ambulansın hazır bekletilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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ÇANAKKALE'DE AFGANİSTAN UYRUKLU 2 ORGANİZATÖR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına ve organizatörlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda Afganistan uyruklu organizatörler M.K. ve A.J. de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler M.K. ve A.J. ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliyeye sevk edilen organizatörlerden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 'YOL VERME' KAVGASINDA 3 KİŞİ ADLİYEDE

Kayseri'de 'yol verme' tartışmasında Tercan Ulutekin'i (33) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre G. (30) ve olaya karışan iki arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesi 3799'uncu sokakta önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüler Tercan Ulutekin ve Emre G. arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Araçlarda bulunanlar da kavgaya karıştı. Tercan Ulutekin, 11 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşi Ahmet Ulutekin (21) ise bıçaklanarak yaralandı. Ahmet Ulutekin, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Emre G. ile otomobilinde bulunan O.K (23) ve B.C'yi (20) gözaltına aldı. Tercan Ulutekin'i öldürdüğü iddia edilen Emre G. ile olaya karışan iki arkadaşı, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürülen Tercan Ulutekin ise, Argıncık mahallesinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

-Diğer detaylar

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ AFGANLARIN KAVGASINDA 8 KİŞİ ADLİYEDE

Çanakkale'de Afganistan uyruklu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili olarak polis, aynı ülke vatandaşı 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Olay, 13 Ekim günü Barbaros Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Atikullah Atıkul öldü, Mohammad Göl Mohammadı ve Mohammad Zaker Kabulı yaralandı. Yaralılardan Mohammad Göl Mohammadı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde, Mohammad Zaker Kabulı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Afganistan uyruklu Hasibullah Ahmad Yar, Jamshid Jamshdı, Sharafuddin Amını, Navid Jan Samadı, Najibullah Najıb, Vahidullah Ibrahımı, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulamı'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mohammad Göl Mohammadı ve Mohammad Zaker Kabulı'nın da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliyeye sevk edilen şüphelilerden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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ŞAMPİYON CİMNASTİKÇİYE ANNE DOPİNGİ

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ülkemize tarihteki ilk madalyaları getirip 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota almayı başaran sporculardan İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak, "Kazandığında havalara sıçradım. Bu madalyayı gerçekten çok hak etti. Daha önce de alabilirdi. Türkiye kazandı, milletimiz kazandı. Bu dönemlerde çok ihtiyacımız vardı. İnşallah daha iyilerini almasını bekliyoruz. Böyle çalışmaya devam ederse, Allah sakatlık vermezse olimpiyatlarda da başarı bekliyoruz. Dualarımız onunla" dedi.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ülkemize tarihteki ilk madalyaları getirip 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota almayı başaran İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, İzmir'e döner dönmez olimpiyat hazırlıklarına başladı. Ayaklarının tozuyla Halkapınar Cimnastik Salonu'nda antrenmana çıkan sporcular, Tokyo Olimpiyatları'nda da madalya sözü verdi. Stuttgart'taki şampiyonada yine İzmirli sporcular Ferhat Arıcan ile henüz 16 yaşındaki Nazlı Savranbaşı da olimpiyat kotası alırken Türkiye, Tokyo'da ilk kez cimnastikte 4 sporcuyla birden temsil edilecek. Geçen yıl İskoçya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize ilk gümüş madalyayı getiren, daha önce kendi adını taşıyan 'The Çolak' hareketini cimnastik literatürüne soktuktan sonra Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takan 24 yaşındaki İbrahim Çolak, tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını söyledi.

"SAKATLANMASINA RAĞMEN ŞAMPİYON"

Yaz aylarında dizinden sakatlanıp ameliyat olmasına rağmen kısa sürede toparlanıp halka aletinde dünyanın zirvesine çıkan İbrahim Çolak, "Türk cimnastiğine bu başarıları ilk kez kazandırmak çok başka bir duygu. Tarihe ismimi yazdırmak anlatılamaz. Bizden sonra gelecek nesle güzel kapılar açmak istiyorum. Ben bu aldığımız madalyalardan sonra Türk cimnastiğinin çok fazla ivme kazandıracağına inanıyorum. Tabi bu başarıların arkasında destekler var. En başında aileme teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı'na, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanlığı'na Şavkar Spor Kulübü'ne, Federasyon Başkanımız Suat Çelen'e teşekkür ediyorum. Destekler olmasa bu başarılar olmazdı" dedi. "Tarihte ilk olması, ilk madalyanın altın olması ayrı bir gurur verdi" diyen İbrahim, "Aynı zamanda olimpiyat kotası aldım, birden fazla mutluluk yaşadım" diye konuştu.

MADALYALI ÖĞRETMEN

Olimpiyatların bir sporcunun ulaşabileceği en yüksek yarışma olduğunu hatırlatan cimnastikçi, "Bu başarıyı devam ettirmek istiyorum. 9 ay sonra Tokyo Olimpiyatları var. Çok sıkı çalışmak daha ciddi olmak gerekiyor, 4 yılda bir yapılan bir organizasyon ve son dünya şampiyonu olarak oraya gideceğim. Olimpiyatlarda birden çok madalya alabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cimnastiğe 5 yaşında amcası Erkan Çolak'ın sayesinde Şavkar Spor Kulübü'nde başlayan, 19 yıldır Antrenör Yılmaz Göktekin'le çalışan İbrahim Çolak, çiçeği burnunda bir beden eğitimi öğretmeni olduğunu da hatırlatıp, "Şubat ayındaki milli sporcu öğretmen atamalarında geçen yıl kazandığım Avrupa ikinciliğiyle Aliağa Helvacı Ortaokulu'na atandım. Öğretmenlik çok güzel bir duygu. Bizi havalimanına karşılamaya gelenler arasında öğrencilerim de vardı. Hocalarım da vardı. Çok mutlu olup heyecanlandım" dedi.

"DEVAMI GELECEK"

İbrahim Çolak, sözlerini, "İzmir'de spora verilen destek sayesinde cimnastik branşında başarılı ve genç sporcular çıkıyor. Önemli olan onlara ulaşabilmek. Ben ileride bu başarıların kat kat daha fazla olacağına inanıyorum. Altın madalyayı kazandığım an 19 yıllık sporculuk hayatım, çektiğim zorluklar, ağlamalarım, sevinçlerim gözlerimin önüne geldi. Gözlerim doldu. İstiklal Marşı'nı orada okutmak, bunu Dünya Şampiyonası'nda başarmak farklı bir duyguymuş. Oradayken rüya gibiydi, bunun değerini yeni yeni anlıyorum. Bu inanç ve çok sıkı çalışmayla oldu. Ben kendime ve Antrenörüm Yılmaz Göktekin'e inanıyorum. Dünya Şampiyonluğu kolay olmuyormuş. Cimnastik çok zor bir spor ama hiçbir şey imkansız değil. Bunun devamını getireceğim" cümleleriyle tamamladı.

AHMET ÖNDER: İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTACAĞIM

Dünya Şampiyonası'nda ülkemize cimnastikte ilk gümüş madalyasını getiren 23 yaşındaki sporcu Ahmet Önder, olimpiyat altın madalyasına uzanacağını dile getirdi. Paralel barda kazandığı madalyayla çok gururlandığını söyleyen Ahmet, "Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Federasyonumuz, Spor Bakanlığı, kulübüm ve antrenörüme teşekkür ediyorum. Türk milletine böyle bir madalya kazandırmak benim için onur vericiydi. Çok daha güzel şeyler başaracağımıza eminim. Olimpiyatlarda da altın madalyayı alıp İstiklal Marşımızı orada okutacağıma inanıyorum. Türkiye'ye bunun sözünü verebilirim. Bu tarif edilmez bir duygu" dedi.

İbrahim Çolak gibi beden eğitimi öğretmeni olan Ahmet Önder, cimnastiğe 8 yaşında başladığını belirterek, "Bu sporu 15 yıldır yapıyorum. Geçmişte Türkiye ve uluslarlarası derecelerim oldu. Daha önce Dünya Şampiyonası'nda madalya alıp olimpiyatlara gitmenin hayalini kurarak spor hayatıma devam ettim. Antrenmanlara gelirken hep bu hayal vardı. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi olimpiyatlarda madalya hayali kuruyorum. Çok çalışıp olimpiyatlarda da ülkeme madalya kazandıracağım. 2 hafta sonra tekrar yarışmaya gideceğim. Bu spor ara vermeye gelmiyor, sürekli çalışmanız gerekiyor. Tokyo Olimpiyatları'na da çok fazla zaman kalmadı. Bu başarının üzerine koymak istiyoruz. Hedefe ulaşmak için hemen antrenmanlara başladık" ifadelerini kullandı.

YILMAZ GÖKTEKİN: TÜRK CİMNASTİĞİNE ARMAĞAN OLSUN

Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, Dünya Şampiyonası'nda kazanılan başarıyı Türk cimnastiğine armağan etti. Göktekin, "Her sporcunun hayali madalya almak. Almanya'da ilk gün seçme yarışmalarında finallere kaldık ve finallere kalan sporcularla 8 gün daha aynı zaman diliminde, aynı salonda antrenman yapma fırsatı yakaladık. Ne yapabileceğimizi planladık. Sporcuları analiz ettik. İbrahim ve Ahmet çok çalışkan ve hırslı sporcular. Hırsı ve çalışma azmini antrenmana yansıttığınız zaman başarı ortaya çıkıyor. Orada finaller öncesi yeni başlıyormuş gibi antrenman yaptık ve madalyaya ulaştık" dedi.

"Buraya kadar gelmek kolay olmadı" diyen Göktekin, "Ama bunun üstesinden sporcular ve aileler çok güzel geldi. Buraya gelene kadar sporculara sponsor desteği yoktu. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi desteğiyle buraya geldiler" dedi.

İbrahim Çolak'ın 19 yıldır antrenörlüğünü yapan Göktekin, "Bir baba evladıyla güzel anlar paylaştıkça mutlu olur. İbrahim benim evladım gibi. Bir babanın yaşadığı mutluluğu fazlasıyla orada yaşadım. Anlatılmaz yaşanır, Ülkemize, Türk cimnastiğine armağan olsun. Dünya Şampiyonası'nda madalya alınca hedefi büyütmek zorundasınız. Bu işin zirvesinde olimpiyat var. Dün geldik, bugün antrenmanlara başladık. Olimpiyatlarda da hedefimiz madalya" diye konuştu.

ÇAMDİBİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak'ın ailesiyle birlikte oturduğu İzmir'in Çamdibi semtindeki sokağı, milli sporcunun resimleri ve ay-yıldızlı bayraklarımızla donatıldı. İbrahim'in ailesinin mütevazı evine dev bayrağımız ve Atatürk posteri asıldı. Şampiyon sporcuyu Dünya Şampiyonası dönüşünde evinin önünde komşularından oluşan büyük bir kalabalık karşıladı. Annesi ve babası çalıştığı için İbrahim'i 5 yaşından itibaren cimnastik antrenmanlarına götüren babaannesi Sultan Çolak, zaman zaman orucunu bile torununun antrenmanında açtığını belirtip, "İbrahim'i çocukluğundan beri antrenmanlara götürüp getirdim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Finalini gözyaşlarıyla izledim. Her zaman antrenmana getirip götürüyordum. Bana, 'Babaanne sen ağır kalıyorsun, antrenmana geç kalıyorum' derdi. Oruç tutardım, orucumu orada bozardım ama memnunum. Ben bu günleri gördüm ya daha Allah'tan ne isteyeyim. Ben çocuklarımı, torunlarımı kimsenin canını yakmamayı öğreterek büyüttüm" cümlelerini kurdu.

Heyecandan oğlunun finalini izleyemediklerini belirten babası Mehmet Çolak, "Çok gurur verici bir olay. Bu seviyeye gelmesine çok büyük emek verdik. Hiç kolay olmadı. Bu gururu bize yaşattı. Annesi beslenmesinden antrenmanına, okuluna çok dikkat etti. Bu seviyeye gelmesinde çok katkısı var" dedi. Oğlunun şampiyonluk anını tarif edemeyeceğini belirten annesi Sultan Çolak, "Kazandığında havalara sıçradım. Bu madalyayı gerçekten çok hak etti. Daha önce de alabilirdi. Türkiye kazandı, milletimiz kazandı. Bu dönemlerde çok ihtiyacımız vardı. İnşallah daha iyilerini almasını bekliyoruz. Böyle çalışmaya devam ederse, Allah sakatlık vermezse olimpiyatlarda da başarı bekliyoruz. Dualarımız onunla" dedi.

Ablası Fatma Tanılmış ise, "Bu duygu anlatılmaz. Çok emek verdi. Ayağı alçılı antrenmana gitti. Koltuk değnekleriyle yürüyerek antrenmana gitti. İnşallah olimpiyatlarda da ülkemizi gururlandıracak" şeklinde görüş belirtti. İbrahim, evde madalyalarından oluşan koleksiyonla poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İbrahim Çolak'ın antrenmanından görüntü

İbrahim Çolak ile röportaj

İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in madalyalarıyla asker selamı vermesi

Ahmet Önder ile röportaj

Ahmet Önder'in antrenmanından görüntü

Yılmaz Göktekin ile röportaj

İbrahim Çolak'ın aile evindeki madalyalarından detay

İbrahim Çolak'ın ailesiyle röportaj

HABER: Ergin KARATAŞ - KAMERA: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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İZMİR'DE YATIK DURAN BİNALAR İÇİN TAHLİYE TEBLİGATI (2)

BELEDİYE BAŞKANI, MÜLK SAHİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 40 yılı aşkın süredir birbirine yatık duran 5 bina ile ilgili İzmir Valiliği'nce tahliye tebligatı gönderilmesi üzerine Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, mülk sahipleriyle bir araya geldi. Binaların AFAD tarafından hazırlanan depreme dayanıklılık raporuna göre boşaltılması gerektiğini söyleyen Tugay, 1 hafta içinde ev ve iş yerlerinden çıkacak mülk sahiplerine açıklama yaptı. Mülk sahipleri, tahliye sürecinin çok kısa olduğunu söylerken, belediye yetkilileri ile uzun süre konuya çözüm arandı. Bölgede zemin problemi nedeniyle bazı binaların yana doğru yattığını söyleyen Tugay, "Aslında yeni bir problem değil ancak bu sorunun tehlike arz ettiği, zaman içinde binalarda çökme olabileceğine dair genel kanaat var. Biz de bu çerçevede bu sorunun çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. AFAD'ın verdiği rapor sonrasında İzmir Valiliği, bu binalardaki tehlikenin yüksek olduğu ve hızlı bir şekilde boşaltılması gerektiğini belirten bir yazı gönderdi" diye konuştu.

Yazıyla halktan evlerini ve iş yerlerini boşaltmasını istemek durumunda kaldığını belirten Başkan Tugay, "1 hafta gibi kısa sürede boşaltmaları isteği var. Buna vatandaşlarımız haklı olarak tepki gösteriyorlar. Biz de halkın mağduriyetini gidermek amacıyla ne yapabileceğimize dair görüştük. Bugünkü görüşmede vatandaşların İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesi kararı alındı. Ben de kendilerine eşlik edeceğim. Halk durumun tekrar değerlendirilmesini talep edecek, ben de onların yanında yer alacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cemil Tugay ile röp.

-Cemil Tugay ve vatandaşların konuşmaları

-Vatandaşların karara karşı çıkması

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 43'ÜNCÜ GÜN, AİLE SAYISI 55 OLDU (2)

ADIYAMAN VE VAN'DAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, Adıyaman'dan gelen kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisi olan 80 kişi ile Van'ın Erciş ilçesinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, destek ziyaretinde bulundu. Adıyaman'ın kadın sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Gülümser Birim, evlatları dağa kaçırılmış annelerin acılarını paylaştıklarını belirterek, acılarının bir an önce dinmesini istediklerini söyledi. Birim, "Bir kadın ve bir anne olarak evlatları dağa kaçırılmış annelerimizin acılarını yüreklerimizde onlarla birlikte paylaşıyoruz. Bu nedenle evlatlarımızın annelerine teslim edilmelerini talep ediyoruz, istiyoruz. 'Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizi, ordumuzu destekliyoruz. Muzaffer olmaları için şanlı ordumuza tüm kalbimizle dua ediyoruz. Yüce Rabb'im onları korusun ve muzaffer eylesin" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerle bir araya gelen Adıyamanlı kadınlar, annelerin dertlerini dinleyip, beraber gözyaşı döktü.

'HACİRE ANANIN CESARETİ BİZLER İÇİN UMUT OLDU'

Van'ın Erciş ilçesinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri de annelerle buluşarak, acılarına ortak olduklarını söyledi. Annelerle konuşan Erciş Eğitim Bir-Sen Başkanı Yüksel Zorlu, annelerin eylemini desteklediklerini belirterek, "Biz Erciş STK'ları olarak sizin, bizim ve ülkemiz adına başlatmış olduğunuz bu onurlu eylemi destekliyoruz ve yanınızdayız. Hacire ananın başlatmış olduğu cesaretin bizler için büyük bir umut olduğunu söylüyoruz. Bir elin bu cesareti kırması lazımdı, bu da sizler oldunuz. Artık bu toprakların acı, gözyaşı, kan görmemesi lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Adıyamanlı kadınların ziyareti

Gülümser Birim'in açıklaması

Ercişli STK'ların ziyareti

Yüksel Zorlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,