DHA YURT BÜLTENİ - 17

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen kararın emsal olduğunu söyleyerek, "Benzer firmalara da dava açacağız" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, yapılacak olağan genel seçimi öncesi üyelerden destek istemek için Aydın'a geldi. Bağlıkaya, ilk olarak, Kuşadası ilçesindeki üyeleri ziyaret ettti. Daha sonra Kuşadası Belediyesi'ne misafir olan Bağlıkaya, ardından Didim'e geçti. Buradaki bir otelde üyeleriyle buluşan Bağlıkaya, basın mensuplarının TÜRSAB'ın açtığı davada, booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu yönünde karar verilmesini hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"Açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Belgesiz faaliyet olduğunu, vergilendirme olmadığını tespit ettik. Bundan sonraki süreçte, buna benzer firmalara dava açmaya devam edeceğiz. Bu kararın emsal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bundan sonraki süreçte, bu tür haksız rekabetlerin yapılmayacağını gösterdik. Hayırlı olmasını diliyorum."

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TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya konuşma

Haber- Kamera: Burhan AYDIN/ DİDİM (Aydın),

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i kullanıcı, 2'si ise uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu maddelerinin yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İkisi açık cezaevi firari olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu sattığı tespit edilen B.A. ve H.Ö.U. ise geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 0.73 gram esrar, 0.42 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu sattığı belirlenen B.A. ve H.Ö.U. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İki şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Eskişehir adliyesi

-Ele geçirilen uyuşturucu fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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İzmir'den Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

İzmir'de, TSK 'nın Suriye 'nin kuzeyindeki Terör unsurlarına yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla lokma döküldü, fetih suresi okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sebebiyle İzmir'de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye Kamu Sen 'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen tarafından gerçekleştirilen etkinliğe sendika üyeleri katılırken, Cuma namazının ardından Konak Meydanı'nda şehitlerin anısına lokma döküldü. Lokma döküldükten sonra harekatta görev yapan askerler için fetih suresi okundu. Duaların ardından etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Konak Meydanı'ndan görüntü

-Lokma dağıtımından görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Üniversite öğrencileri, kampüslerini temizledi

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Genç TEMA Topluluğu öğrencileri, 'Yerleşkemizi Temizliyoruz' etkinlik kapsamında eğitim gördükleri Balkan Yerleşkesi Kampüsü'nü temizledi. Topluluk Başkanı Taha Yusuf Kara, amaçlarının öğrenciler ve vatandaşlarda daha temiz bir çevre için bilinç oluşturmak olduğunu söyledi.

TÜ Genç TEMA Topluluğu, geçtiğimiz yıl başlattıkları 'Yerleşkemizi Temizliyoruz' etkinliği kapsamında eğitim gördükleri Balkan Yerleşkesi'ni temizledi. Yaklaşık 35 kişilik grupla yerleşkede buluşan öğrenciler, ellerinde eldiven ve poşetle yerleşkede çöp temizliği yaptı. Geçen yıl eğitim sezonu başında başlattıkları etkinliği bu yıl da devam ettiren öğrenciler, amaçlarının öğrenciler ve vatandaşlarda daha temiz bir çevre için bilinç oluşturmak olduğunu ifade etti.

Topluluk Başkanı Taha Yusuf Kara, amaçlarının öğrenciler ve vatanaşlarda farkındalık oluşturarak daha temiz bir kampüs ortamına ulaşmak olduğunu kaydetti. Vatandaşlarda yeterli bilincin henüz oluşmadığına dikkat çeken Kara, "Sürekli olarak Tunca ve Meriç Nehri kenarında çöp toplama ve fidan dikimi etkinliklerimiz oluyor ama mesela etkinliğe gidip tertemiz ediyoruz orayı, bir dahaki hafta tekrar geldiğimizde yine pis buluyoruz. Sürekli temizliyoruz ama ne yazık ki bu farkındalığı henüz oluşturamadık Edirne'de. Bunun için de umudumuzu kesmeyeceğiz, hayatta şöyle bir gerçek var, umutlar asla ölmez. O yüzden umut edip inanmaya devam etmeliyiz" dedi.

Etkinliklere sürekli devam edeceklerini de dile getiren Kara, "Bu etkinliklere sürekli devam edeceğiz. Çünkü bir ilgi var etkinliklerimize ama katılımın biraz az olduğunu düşünüyorum, çünkü bu etkinliğe gelecek kişi potansiyeli 100 kişiydi ama sanırım üşendiler ve gelmediler. Biz yine de etkinlik yapmaya devam edeceğiz, insanlar gelmiyor diye yapmayı bırakmayacağız" diye konuştu.

Yaklaşık 35 kişiden oluşan Genç TEMA Topluluğu üyesi öğrenciler, 1,5 saat boyunca üniversite yerleşkesinde temizlik yapıp, çöp topladı.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin kampüste toplanması

Topluluk Başkanı Taha Yusuf Kara ile röp.

Öğrencilerin eldiven giymesi ve poşetlerin dağıtımı

Öğrencilerin kampüsü temizlemesi

Kampüsten detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,