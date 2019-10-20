DHA YURT BÜLTENİ-17

MARDİN'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, BAŞSAVCI İLE 6 KİŞİ YARALI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, cipe çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, kırsal Tilkitepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün tali yoldan İpekyolu'na çıktığı 47 AAJ 015 plakalı otomobil, sürücüsünün Mardin yönüne gittiği 33 DHU 92 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, aynı yönde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cipe çarptı. Zincirleme kazada cipte bulunan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu ile otomobil ve kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri, toplam 8 yaralıyı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mervan Yılmaz (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Başsavcı Bektaş, Mardin'deki hastaneye sevk edilirken, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Yaralananlar

Yaralıların ambulansla alınması

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Rihan ALP/NUSAYBİN (Mardin),

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ŞIRNAK'IN 55 KÖYÜNDE EĞİTİME 5 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerine bağlı, Suriye sınır hattında bulunan toplam 55 köyde eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 55 köydeki okullarımızda 21 Ekim tarihinden itibaren 5 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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MARDİN'İN 156 KÖYÜNDE EĞİTİME 5 GÜN ARA

Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 156 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

MARDİN,

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EŞİYLE KAVGA EDİNCE KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan kişiden görüntüler

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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KAHVEDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kahvede oyun oynayan Hamza Bilgen (77) ile Nurtaç Bilgiç (54) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bilgen'in tabancayla ateş ettiği Bilgiç öldü, ikiliyi ayırmaya çalışan Münir Taş (60) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan Bilgen'in yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, kırsal Epnidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede kağıt oynayan Hamza Bilgen ile masada oyunu izleyen kişilerden Nurtaç Bilgiç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamza Bilgen belindeki tabancayı çekip, ateş etti. Mermiler, Bilgiç'e ve tartışmayı önlemeye çalışan Münir Taş'a isabet etti. İki yaralı kanlar içinde yere yığılırken, Bilgen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kahveye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralı oldukları belirlenen 2 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Münir Taş ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli Hamza Bilgen'i yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),