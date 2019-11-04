DHA YURT BÜLTENİ-17

Şehit Uzman Çavuş, Konya'da toprağa verildi

İZMİR'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), memleketi Konya'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, dün eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı Foça Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit Yaralı'nın cenazesi bugün memleketi Konya'ya getirildi. Sancak Camiinde düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri ile şehidin annesi Havva, babası Ahmet, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Baba Ahmet Yaralı, oğlunun tabunun başında, "Hakkını helal et paşam. Bir oğlum daha var. Onun canı da vatan için feda olsun" dedi.

Törene katılanlara "Hakkınızı helal edin" diyen baba Yaralı, oğluna asker selamı vererek veda etti. Şehit Yaralı, kılınan cenaze namazın ardından Yediler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Şehit töreninden detay

Babasından detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 40 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Tekirdağ 'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu(2)

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden, yedikleri ıspanaktan zehirlenmelerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada 40 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi. Açıklamada, "Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemekleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir" denildi.

TEKİRDAĞ

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Restoran kurşunlandı

ANTALYA'da bir restoran sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda, maddi hasar meydana geldi.

Olay, Aksu ilçesi çayı üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Bugün restorana gelen çalışanlar, cam kırıklarını ve kurşun deliklerini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, işyerini kurşunlayan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saçların isabet ettiği yerin görüntüsü

-İşyerinin genel görüntüsü

-Polisin bilgi alma görüntüsü

-Yerde bulunan kartuşların görüntüsü

'66 MB// 37 SN'

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Lodosta uçurtma sörfü keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodosta bazı kişiler, uçurtma sörfü (kitesurfing) yapmanın keyfini çıkardı.

Marmaris'te bugün rüzgarın oluşturduğu dalgaları gören sörfçüler, Atatürk Caddesi'nde bulunan halk plajına geldi. Uçurtma sörfleriyle kendilerini denize bırakan 6 sporcu, hızı 40 kilometreye kadar ulaşan lodosun etkisiyle oluşan dalgaların keyfini çıkardı. Vatandaşlar, 5 kilometrelik kıyı şeridinde görsel şölen sunan sörf tutkunlarını ilgiyle izledi. Sörfçülerden 35 yaşındaki Beyzanur Atakan, "Kış gelince gözümüz dışarıda oluyor. Rüzgar kuvvetlendiğinde sörfümü alıp plaja gidiyorum. Sörf sporuyla tüm sıkıntılarımı atıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye penceresinden sörf yapanların görüntüsü

Uçurtma sörfü yapanların görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),