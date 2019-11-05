DHA YURT BÜLTENİ - 17

Telefon dolandırıcısı inşaat işçisi çıktı

Kocaeli'de, kendisini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi FETÖ ile bağlantısı olduğu yalanıyla kandırarak paralarını alan telefon dolandırıcısı H.B.(23) çalıştığı havaalanı şantiyesinde yakalandı.

İzmit'te yaşayan M.T.'yi (78) arayan telefon dolandırıcısı kendisini polis olarak tanıtarak, FETÖ terör örgütüyle bağlantısı çıkması sebebiyle evindeki paraların incelenmesi gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcısına inanan M.T. 6 bin Euro ile 32 bin dolarını verdi. Aynı kişi, aynı yöntemle Z.Ü.'yü de kandırdı. Z.Ü. İzmit'ten Gebze'ye giderek 36 bin TL parayı verdi. Dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayları aynı kişinin gerçekleştirdiği şüphesi üzerinde durarak çalışma başlattı.

M.T. ve Z.Ü.'nün paraları teslim ettikleri bölgelerdeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, paraları alan dolandırıcının ticari taksi ile bölgeden ayrıldığını belirledi. Polis, dolandırıcının benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olan H.B. olduğunu tespit etti. Polis, H.B.'yi işçi olarak çalıştığı İstanbul Havalimanı şantiyesinde gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların asayişten çıkışı

Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 liseli, hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, öğle saatlerinde okulun yakınındaki bir lokantadan tavuk döner alıp, yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. 5 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tavuk döner satışı yapan iş yerinden incelemek üzere numune aldı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-Ambulanstan indirilen öğrenciler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Bodrum'da sağanak sonrası temizlik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler gece boyunca cadde, yol, dere yatağı ve iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı.

Bodrum'da dün saat 23.00 sıralarında başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren yağmurun ardından Dere Sokak ve Türkkuyusu Caddesi göle döndü. Tıkanan mazgallara ve su kanalarına müdahale eden belediye ekipleri ev ve iş yerlerinde de temizleme çalışması yaptı. Gece boyunca çalışmaları denetleyerek, incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkan Vekili Önder Batmaz, yaşanan olumsuzlukların büyük ölçüde Bodrum'un kronikleşen alt yapı problemlerinden kaynaklandığını, bunda dere yataklarındaki çevre tahribatının da büyük etkisi olduğunu belirtti. Batmaz, "Sabah erken saatlerden itibaren Bodrum günlük hayata hazır oldu. Gördük ki pansuman tedavilerle su taşkınlarının önüne geçemiyoruz. İvedilikle bir an önce sel kapanlarının yapılıp, kent merkezine suyun inmesini engellememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız anda da tamamen bu dertten kurtulacağımıza inanıyorum. Tüm Bodrum halkına geçmiş olsun diyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Belediyenin temizlik çalışmasından görüntü

Bodrum Belediye Başkan Vekili Önder Batmaz konuşma

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Tekirdağ Valiliği'nce 40 kişinin yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından incelemelerin sürdürüldüğü açıklandı. Açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır" denildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından kentteki zehirlenme vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Zehirlenme şüphesiyle 40 kişinin hastanelere başvurduğu, 39'unun tedavileri sonrası taburcu edildiği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan incelemenin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren 50 çalışanı olan bir işletmede 02.11.2019 tarihinde işletmenin yemekhanesinde yedikleri yemeklerden dolayı rahatsızlanan 27 çalışan gıda zehirlenmesi teşhisi ile Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır. Ayakta tedavi edilen hastalar hemen taburcu edilmiştir. Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 02.11.2019 tarih ve 16.30 saatinde olay mahalline intikal edilmiş olup şikayete konu işletmede 04.11.2019 tarihinde izlenebilirlik denetimi yapılmış olup, ıspanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili işletmede yapılan denetimde alınan ıspanak numuneleri analizleri yapılmak üzere İstanbul Gıda Kontrol Labaratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Ayrıca benzer şikayetleri olan Çerkezköy ilçemizde 3 kişi, Çorlu'da 1 kişi, Saray'da 5 kişi, Süleymanpaşa'da 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etmiştir. Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TEKİRDAĞ,

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Cilvegözü'nden 10 ayda 92 bin TIR çıkış yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yılın ilk 10 ayında 92 bin TIR çıkış yaptı.

Suriye'ye yük taşıyan TIR'lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek, Bab-El Hava Sınır Kapısı ile Cilvegözü arasında bulunan aktarma alanında yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye'ye dönüyor.

Yılın ilk 10 ayında Suriye'ye yapılan ihracatta 92 bin TIR çıkış yaptı. TIR'ların taşıdığı yükün büyük bir bölümünü gıda ve inşaat malzemeleri oluşturuyor. Ayrıca insani yardım amaçlı yardım malzemeleri de Cilvegözü'nden çıkış yaparak, ara bölgede yüklerini boşaltıyor.

Görüntü Dökümü

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı tabalesı

-Hareket halindeki TIR'lar

-Gümrük sahasına girerken

-Yükünü boşaltıp gelen TIR

-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor

Sivas'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapımına başlanan, 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı.

Eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsayan 'Millet Bahçesi' projesi, büyük ölçüde tamamlandı. Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, birçok yapının tamamlandığı ve çevre duvarlarının yükseldiği proje kapsamında, bahçenin yanından İstasyon Caddesi'ne bağlanan yeni yol açılacak. Mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ise genişletme çalışması başlatıldı. Projede 'Millet Kıraathanesi', 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanlar yer alıyor. Projenin, kısa sürede tamamlanarak, hizmete alınması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Projeden görüntüler

-Çalışmalardan görüntü

-Drone görüntüleri

Haber: SİVAS,

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10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. (75), sinir kiriz geçirip, ağladı.

İntihar olayı öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. 5 çocuk annesi Ayşe K., evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Ayşe K., olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. sinir krizi geçirerek, "Ben öleyim onun yerine" diye feryat etti. Gözyaşlarına boğulan Mehmet K.'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Ayşe K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kadının üzeri ötülmüş cenazesi

Kadının atladığı yer

Mehmet K.'nın ağlaması

Olay yeri inceleme ekipleri

Olay yerinde inceleme yapılması

Savcının gelişi

Savcının inceleme yapması

Cenazenin cenaze aracına konuşması

Cenaze aracının gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kadınların kurduğu kooperatif hayatlarını değiştirdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kurulan kooperatif, bir grup kadının adeta hayatını değiştirdi. Ev ekonomisine katkı sağlayan, ilk kez kendi parasını kazanan ya da işi terapi gibi görüp rahatlayarak kanseri dahi yenen kadınlar, güç birliğiyle her şeyin üstesinden gelebileceklerini gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Koçarlı'nın Yeniköy Mahallesi'nde bir grup kadın tarafından kooperatif kuruldu. Giyim üzerine üretim yapan kadınlar, güç birliği yaptı. Kooperatifin kurulmasına öncülük eden emekli hemşire Yurdagül Bozkurt, amaçlarının 'üreten' ve 'mutlu kadını' ortaya çıkarabilmek olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bize değer vererek yanımızda olduğunu söyledi ve özgüven aşıladı. Kadın isterse neler yapabileceğini göstermek istedik. Yeniköy ve çevre mahallelerden 50 kadına daha istihdam sağlandık. Toplam 60 kadın kooperatiften para kazanıyor. Ürettikçe mutlu oluyoruz. Yeniköy'deki kadınların hayatı, bu girişimle tamamen değişti. Kadınlarımız artık sadece oy veren değil, üreterek ülke ekonomisine katkı vermek isteyen, iyi örnek olmak isteyen kadınlar oldular" dedi.

ŞİDDET MAĞDURLARINA EKONOMİK DESTEK

Kooperatif üyelerinden Yeşim Sivrikaya ise, "Kadına ve çocuğa şiddet en hassas noktamız. Elimizde ninelerimizden kalma yüzlerce yıllık Arnavut oyaları var. Elimizdeki bu yüzlerce yıllık oyalardan kitap ayraçları yaptık. Satışından elde edecek olduğumuz gelirin bir miktarıyla, şiddet mağduru kadınlara ve çocuklara destek vermek istiyoruz. Kitap ayraçlarımızla kadına şiddete karşı yayınevleriyle ortak çalışmalar yapıp, onlarla omuz omuza olmak istiyoruz. Kitap okunsun ki şiddet hayatımızdan çıksın" dedi. Kooperatif üyelerinden 2 çocuk annesi Leman Çelik, önceden ev kadını olduğunu ve hayvanlarıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Şimdi Özlem Hanım'ın bize hediye ettiği overlok makinelerini kullanıp çalışıyorum. Buradaki elbiselerin hepsi hepimizin elinden geçiyor. Buradan çıkan her elbisede, kooperatif üyelerinin en az 5'inin el emeği var. Hepimizin yeteneği farklı, fakat burada bir bütün olduk. Demek ki kadınlar çalışınca, birleşince güçleniyormuş. Bunun için daha fazla kadın üyemiz olsun istiyoruz" dedi. Kazandığı parayla ev ekonomisine katkıda bulunduğunu ve çocuklarının harcamalarını karşıladığını belirten Çelik, bunun yanında kazandığı parayla bir de inek satın aldığını söyledi.

İŞİ TERAPİ OLDU, KANSERİ ATLATTI

3 çocuk annesi 53 yaşındaki Gülşen Çelik, çocukluğunda yaptığı nakış işine kooperatifle birlikte yeniden başladığını belirterek, "Kızım üniversiteyi kazanınca harcamalarımız arttı, altından kalkamaz olmuştuk. Şimdi onu okutuyorum. Kooperatife başlamadan önce bütün gün temizlik yapıyordum, çocuklarıma bakıyordum. Köyümüz bir Arnavut köyü. Arnavut kadınları dışarıya iş yapmaya gitmez. Bizde çalışmak ayıptı, şimdi bunları aştık" dedi. Elbiselere yüzlerce yıllık Arnavut oyalarını işlediklerini belirten Çelik, geçen yıllarda meme kanseri atlattığını, kooperatifin kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

'İLK DEFA KENDİ PARAMI KAZANDIM'

Kooperatife başlarken kadınlar olarak hayallerinin olduğunu ve bunları başardıkların söyleyen Yıldız Gezer ise "Daha iyi bir gelecek ve çocuklarımız için daha güçlü bireyler olmak için çalışıyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza örnek olmak istedik. Eskiden köyümüzde kadınlar daha arka plandaydı. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızı örnek aldık, çünkü o da bir kadın. Daha güçlü çocuklar yetiştirmek için çalışıyoruz. Burada ilk defa kendi paramı kazandım, benim için çok önemliydi. İlk kazandığım parayla da kooperatifimize bir hediye aldım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kadınların üretim yaparken görüntüsü

-Kadınlarla röp

-Genel ve Detay görüntü

AYDIN,