DHA YURT BÜLTENİ - 17

Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de(2)

KAPIKULE'DE X-RAY TARAMASI YAPILDI

Kapıkule Sınır Kapısı'na öğlen saatlerinde birer saat arayla ulaşan iki parça halindeki trene ilk olarak X-Ray taraması yapıldı ve sonrasında 21'er vagonlu iki parça birleştirildi.

ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Trenin işlemleri yapıldığı sırada Trakya Üniversitesi Organ Nakli Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu ve beraberindekiler de 'Organ Bağışı Haftası' nedeniyle gar görevlilerine üzerinde farkındalık uyarısı bulunan tişörtler hediye etti. Tarihi projeyi yapanlara teşekkür eden Sağıroğlu, amaçlarının organ bağışı hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Bugün tarihi bir günde buradayız. Organ Nakli Haftası Asya ile Avrupa'yı bağlayan tarihi bir tren yolu projesine denk geldi. Biz de bu amaçla projeyi yapanlara teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı bildirmek adına buradayız. Aynı zamanda organ bağışına dikkat çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde 25 binin üzerinde organ bekleyen hastamız var. Her yıl yüzlerce insanımız bu nedenle hayatlarını kaybetmektedir. O nedenle bir organ bağışı yapın ve hayat kurtarın diyoruz" dedi.

Tren işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çekya'nın başkenti Prag'a gitmek üzere, Bulgar lokomitifi eşliğinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan hareket edecek.

Görüntü Dökümü:

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Trenin gelişi (drone ile)

Trenden detay

Vagonların incelenmesi

Personelden detay

Tamer Sağıoğlu ile röp.

Detay görüntü

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsları.

Trenin X-Ray'a gidişi

Hareket eden tren

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık (2)

BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF ZİYARETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Albayrak, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, sonrasında ise Saathane Meydanı mevkiinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, burada gördüğü bir simitçiden simit alıp kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet eden Bakan Albayrak, ardından havayoluyla Ordu'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın simit alması

-Esnaf ziyaretinden detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Balon balıkları, sert kabuklu midyeleri anında yok etti

Antalya'da, güçlü çenesiyle tenekeyi bile rahatlıkla parçalayabilen balon balığı, denizin altında sert kabuklu midyeyi saniyeler içinde yok etti.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan ve son yıllarda balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balıkları, görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Su Altı Topluluğu öğrencileriyle birlikte balon balıklarını su altı kamerasıyla çekti. Balon balıklarının, verilen sert kabuklu midyeleri birkaç saniye içinde yok ettiği görüldü. Görüntüleri çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının aşırı çoğaldığını söyledi. Deneme amaçlı denizin altında sert kabuklu midyeyi balon balıklarının önüne attıklarını anlatan Gökoğlu, "Çok çabuk kabukları parçalayarak, içindeki eti yediler. Balon balıklarının kerpeten benzeri bütün bir diş yapısı var. Bu diş yapılarıyla kabukluları çok çabuk kırabiliyor. Balık tutamadıkları zaman midye, istiridye gibi canlılarla besleniyor" dedi.

Mersin'in Bozyazı ilçesi sahiline vuran balon balıklarını yedikten sonra telef olan kedilerin hatırlatılması üzerine Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balıklarının karaciğer ve gonatları çok tehlikeli. Yüksek miktarda toksin içeriyor. Kediler muhtemelen bu balıkları bütün her şeyi ile yedi daha önce Kumluca'da bir arkadaşım tuttuğu balon balıklarının ciğerini kümesindeki tavuklara yedirmişti. Bir kümes tavuk telef olmuştu. Bu işin ciddiyetini ve tüketilmemesi gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -

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Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap bulunan doktor Ü.O., adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde kliniği olan doktor Ü.O.'nun para karşılığı uyuşturucu madde kullanan kişilere kırmızı reçeteli hap sattığı, turistlere sahte rapor düzenlediği, reçete yazdığı kişilere de ilaçları para karşılığı verdiği ve yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp, hasta muayene ettirdiği iddiaları üzerine araştırma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kliniğe baskın düzenledi. Yapılan aramada, silahlı terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, çoğunluğu kırmızı reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği bulunan 35 kutu hap ile çeşitli türlerde 1200 kutu ilaç, 20 kaşe, 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirdi.

Manavgat Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla doktor Ü.O. gözaltına alınırken, ele geçirilen evrak ve ilaçlara el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ü.O. bugün 'uyuşturucu madde ticareti', 'bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti', 'kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Klinikte yapılan arama (Cep telefonu)

Manavgat adliyesinden görüntü

Doktor Ü.O.'nun adliyeye getirilmesi

168 MB/// 01.31ö

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Tokat'ın Niksar ilçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan ziyarete gittiği mahallede 2 yıl önce hizmete açtıkları parka büyük zarar verildiğini görünce isyan etti. Çektirdiği video görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Başkan Özcan, "Milli servete zarar vermenin karşılığını nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Sizlerin takdirine bırakıyorum" dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, teknik ekibi ile birlikte Fatih Mahallesi'ni ziyaret ederek Tacettinoğlulları Parkı'nı gezdi. Burada parkın içerisinde kamelyaların üzerinde ateş yakıldığını, sulama sisteminin kırıldığını, bazı oyun aletlerinin yerinden söküldüğünü gördü. Parkın görüntülerini kamerayla kayda aldıran Başkan Özcan, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan parkın açılışını 2017 yılının Mayıs ayında yaptıklarını belirterek, "Parkı bu şekilde bulduk. Gerçekten bu konuda şu an çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Milletin parasıyla, hemşehrilerimizin parasıyla yapılan parkın halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten işler acısı. Parkın pisliğini bir tarafa bırakıyorum, yapılan bütün korkulukların kırıldığını, buraya konulan bankların üzerinde ateşler yakıldığını görüyorum. Bunların her biri bu milletin parasıyla, vergisiyle, tasarrufu ile alınmış ve buralara insanlarımızın hizmetine sunulmuş milli servetlerdir. Bu milli servete zarar vermenin karşılığını nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Sizlerin takdirine bırakıyorum. Oyun aletleri kaynakla yapılmış aletler. Nasıl bir zorlama ile nasıl bir gayretle, nasıl bir çaba ile sökülmüş, kırılmış ve buralara atılmış. Buradaki yeşil alanı korumak için sulama sistemleri koymuşuz, bütün mekanizmaları kırılmış. Bütün kamelyaların üzerinde ateş yakılmış. Burada yaşayan insanlar buranın zarar görmesine nasıl müsaade ediyor. Bunu da anlayamıyorum. Sizlerden istirhamımız bu parkları sizlere kazandırıyoruz, sizler de çocuklarınıza bu eğitimleri verin. Lütfen devletin malına zarar verilmesine müsaade etmeyin buralara sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Parktan görüntüler

-Zarar verilen aletler ve ateş yakılan kamelyalar

-Başkanın konuşması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,