DHA YURT BÜLTENİ - 17

Şehit Hereklioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu (24), memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü GATA'da dün şehit olan Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kabalık sık sık "Şehidimiz hakkını helal el", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı. Cenazede şehidin dayısı Ümit Çetinkıran'ın, yeğeninin naaşının başında saygı nöbeti tutan askerin yüzünün terini silmesi duygu dolu anlara neden oldu. Şehit yakını kadınlar ise sık sık tabuta sarılarak ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesi, Herekli Mahallesi'nde aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/YUMURTALIK (Adana), -

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Düzce'de halk otobüsü alev alev yandı

Düzce'de, motoru tutuşan halk otobüsünden yolcular tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde, Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar ile Düzce arasında sefer yapan Sinan Taş idaresindeki 81 ER 445 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sinan Taş otobüsü durdurarak, kapıları açtı. Yolcular aşağı inerken, otobüs alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Otobüsün bir kısmı yanarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yanan otobüsten görüntü

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Malatya Film Festivali'nde 'Akif' belgesel filmine ilgi

Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Battalgazi ile Yeşilyurt Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Malatya Uluslararası Film Festivali'nde gösterime giren 'Akif' belgesel filmi izleyicilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel için şiir okuduğu 'Akif' belgesel filmi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı 'Akif' belgeseli Malatya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde gösterime girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel için şiir okuduğu, Hürriyet Gazetesi'nden Ömer Erbil'in senaryosunu yazdığı, Nihal Ağırbaş'ın ise yönetmenliğini yaptığı, belgeselin galası 31 Ağustos'ta Çanakkale'de gerçekleştirildi. Malatya'da bir sinema salonunda gösterime giren 'Akif' belgesel filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

'ERSOY'UN ÇOCUKLUĞUYLA İLGİLİ İLK YAPIM'

Senaryosunu gazeteci Ömer Erbil'in yazdığı, Nihal Ağırbaş'ın yönetmenliğini üstlendiği Akif belgeseli, milli şairin çocukluğunun ve ailesinin anlatıldığı ilk yapım olma özelliği taşıyor. Yine dikkat çeken yapımda Akif'in karakterinin nasıl bir ailede şekillendiği, çocukluğuna dair detaylar ilk kez bir filmde ele alındı. Belgeselin en önemli özelliklerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel film için şiir okuması oldu.

'ERDOĞAN, İLK KEZ BİR FİLM İÇİN ŞİİR OKUDU'

Gösterimden hemen önce konuşan 'Akif' belgeselinin yönetmeni Nihal Ağırbaş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğuna ışık tutan bir belgesel çektiklerini kaydederek, şunları söyledi: "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili aslında çok fazla yapım izledik televizyonda. Milli şairimiz aslında konuşuluyor, anlatılıyor fakat bugüne kadar milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğuna dair, onun nasıl bir aileyle yetiştiğine, hangi değerlerle karakterinin şekillendiği, milli ve manevi duygularının nasıl oluştuğuna dair bir film, bir belgesel hiç yapılmadı. Akif'in hiç bilinmeyen bir özelliğini anlatalım istedik. Babasıyla, ailesiyle Bayramiçi ilçesinde yaşadığı ev şu an müze oldu. Evin yeri bulundu, restore edildi. İşte o evde çekimlerimizi yaptık. Akif'in yürüdüğü, koştuğu, çocukluğunun geçtiği, Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde onun hatıralarını canlandırdık büyük bir oyuncu kadrosuyla. Dökü-drama oyuncularımızın da olduğu, sinema sanatıyla, belgeseli, belgeyi iç içe geçirdiğimiz bir sistemle yaptık bu filmi. Biz buna drama belgeseli 'dökü-drama' diyoruz. Belgeselimizin çok büyük sürprizi var. O da ilklerin belgeseli, birçok ilke içerisinde barındırıyor. Dediğim gibi Akif'in çocukluğunu anlatan ilk film. Doğum yeri olarak görülen ve senelerinin geçtiği Bayramiçi'ndeki hatıralarını, çocukluğunu anlatan ilk film ve tabi çok büyük sürprizimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez bir film için şiir okudu. Biz bunu hayal ettik. Çanakkale Milletvekili AK Parti Gurup Başkan Vekili Bülent Turan'a ilettik. Bülent Bey de Cumhurbaşkanımız'a iletti. Kendisi çok güzel Akif şiirleri okur zaten. Biz bunun iyi olduğunu zaten biliyoruz ve bunun için kendisine teşekkürlerimi sunarım. İlk kez bir film için, bir belgesel için şiir okudu. Akif'in Beyazıt camiindeki tahta tabutla Beyazıt camisine getirilişi, üzerine Türk bayrağı örtülüşü sonrasında yüzlerce binlerce gencin İstanbul Üniversitesi'nden Akif'in cenazesine sahip çıkması bu sahneyi canlandırdık filmin sonunda ve bu sahnede Cumhurbaşkanımız, Akif'in 'Resmim İçin' şiirini seslendirdi. 'Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir?' şiirini bizim için seslendirdi.ö

Filmin gösteriminin Malatya'da yapılıyor olmasının kendisi için önemli olduğunu ifade eden Ağırbaş, "Malatya benim memleketim. Malatyalıyım, o yüzden burada filmimin gösteriliyor olması benim için çok büyük bir onur gurur. Hem Akif ile ilgili bir film yapmış olmak, onun birçok ilkini anlatmış olmak ve memleketimde bugün bu filmin özel gösterimi olması ve hemşerilerimin bu filmi izleyecek olması benim için yönetmen olarak müthiş bir şey" dedi.

Görüntü Dökümü

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Akif belgesel film fragmanı

- Nihal Ağırbaş röp.

Katılanlardan detaylar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 871 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Şemdinli'de ilk kez yapılan ameliyatla hayata tutundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde apartmanın 3'üncü katından düşmesi sonucu ağır yaralanan Niçir Çelik (15), kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan başarılı ameliyatla hayata tutundu.

Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köyünde yaşayan Niçir Çelik, geçen hafta Cumartesi günü apartmanın 3'üncü katından düştü. Ağır yaralanan Çelik, yakınları tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Niçir Çelik'te karaciğer ve böbrekte ciddi düzeyde yaralanma ve iç kanama tespit edildi. Hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Sayur tarafından hemen ameliyata alınan Çelik, dalağı, sol böbreği karaciğerinin bir kısmı alındı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Çelik, daha sonra servise alınarak takibine devam edildi.

Çelik'in Şemdinli'de ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Sayur, şöyle konuştu:

"Hastamız bize geldiğinde hayatını tehdit eden ciddi düzeyde iç kanaması vardı. Anestezi uzmanı Sevil Tultak ile birlikte hemen organize olup Çelik'i ameliyata aldık. Hastamızın dalak, sol böbrek ve karaciğerinin sol lobunun bir kısmını çıkarma ameliyatını yaptık. Bu ameliyatı ekip arkadaşlarımızla birlikte Şemdinli'de ilk kez gerçekleştirmiş olduk. Ameliyat sonrası da başta akciğer fizyoterapisi olmak üzere öngördüğümüz tüm olası komplikasyonlara önlemlerimizi aldık. Böylece güzel bir yoğun bakım süreci geçirdi. Hastamız şu an serviste ve herhangi bir sorunu yok. Genel durumu gayet memnuniyet verici. Dediğim gibi bu ameliyat burada ilk defa gerçekleştirildi."

Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nimetullah Narin ise, "Daha önce Şemdinli halkının sadece üniversite hastanelerinde yapılabileceğini düşündüğü ameliyatlar, şimdi özverili, başarılı hocalarımız, sağlık personellerimiz ve yönetimimizin sayesinde bir hayal olmaktan çıktı. Bu sebeple halkımızın bize güveni tam olmalıdır. Hastamıza tekrardan geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik'in amcası Hayrettin Çelik ise tüm doktorlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Hastanın yoğun bakımdan çıkmasından detay

-Hastanın servise alınmasından detay

-Hastanın servise yatırılmasından detay

-Ameliyatı yapan Genel Cerrah uzmanı Op. Dr. Volkan Sayur röportaj

-Hasta yakınından röportaj

-Başhekim ile röportaj

Haber-Kamera: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), -