DHA YURT BÜLTENİ - 17

Edirne'de Hasanağa Deresi siyah akmaya başladı

Edirne'nin Hasanağa Köyü'nde, tarım ve hayvancılıkta kullandığı dere sabah saatlerinde simsiyah akmaya başladı. Köyün can damarı niteliğindeki deredeki renk kirliliğinin nedeninin atık sularını arıtmadan bırakan belediye çöplüğü olduğunu iddia eden köylüler yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.

Edirne'de merkeze bağlı Hasanağa Köyü'ndeki dere sabah saatlerinde siyah akmaya başladı. Durumu farkeden köylüler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Derenin siyah akmasının nedeninin Edirne Belediyesi'nin yeni açtığı çöplükte, atık sularını arıtmadan salması olduğunu ifade eden köylüler, duruma çözüm bulunmasını istedi. Köy Muhtarı Mehmet Üstün, "Deremiz bu sabah böyle siyah akmaya başladı. Biraz ileride Hıdırağa Köyü'ne gittiğimizde orada hiçbir şey yok. Burada ise durum bu. Köyümüzde vatandaşlarımız tarım ve hayvancılıkta sürekli bu dereyi kullanıyor. Ama artık korkudan hayvanlarımızı bile bu dereden geçiremiyoruz. Yetkililere haber verdik, gelip numune almalarını bekliyoruz" dedi.

Köylülerden Yılmaz Akgün ise, "Köyümüzde bu dere can damarı niteliğinde. Ben kendim de hayvancılık ve tarımla uğraşıyorum. Ama bu görüntüden sonra hayvanlarımı derenin yakınında bile tutmuyorum. Kaldı ki kendimiz bile derenin yakınına gelmek istemiyoruz" dedi.

Gün boyunda siyah akmaya devam eden dere için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin gelip numune alması bekleniyor. Akan siyah suyun kalitesi ve içeriği söz konusu numunenin testiden sonra belli olacak.

Görüntü Dökümü

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Siyah akan dereden detaylar

Muhtar Üstün ile röp.

Köylülerin derede inceleme yapması

Köylülerle röp.

Dere kirliliği havadan drone ile

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Ö.'nün (58) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö. ile ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin A. (33) ve kadının önceki eşinden olan kızı Sibel M. gözaltına alındı. Turgut Ö.'nün cesedinin atıldığı belirtilen ormanlık alanda kafatası ve giysileri bulundu.

Ahmetli ilçesinde 1 Kasım'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Turgut Ö.'nün bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Turgut Ö.'nün kaybolmasının ardından ablası Hayriye Ö. ise, bir televizyon programına çıkıp, kardeşinin eşi Necla Ö.'yü suçladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necla Ö. ve kızı Sibel M. ile kadının gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Hayrettin A.'yı gözaltına altı. Hayrettin A., sorgusunda Turgut Ö.'yü öldürdüğünü itiraf etti. Hayrettin A.'nın ilk ifadesinde, Turgut Ö.'yü iş bulma yalanıyla kandırıp Kemalpaşa 'nın kırsal Ovacık Mahallesi 'ndeki ormanlık alana getirdiği, burada sopayla başına ve vücuduna vurarak öldürüp, cesedini ortada bıraktığını söylediği bildirildi.

Polis ekipleri, Hayrettin A.'nın tarif ettiği yerde arama yaptı. Aramada, kafatası ve kıyafetler bulundu. Ekipler, Turgut Ö.'ye ait olduğunu düşündükleri giysi ve kemik parçalarını incelemek üzere topladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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-Ormanlık alanda yapılan çalışmalar

Haber- Kamera: Ümit YILDIZ/ KEMALPAŞA (İzmir),

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Kütahya'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Kütahya'da, TIR'a arkadan çarpan otomobile başka TIR çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Özben Özden Işıklar, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'den Kütahya'ya giden Özben Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobil, arıza nedeniyle duran Bülent Hazen'in kullandığı 64 KZ 990 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Bu sırada Halit Demir yönetimindeki 43 DN 375 plakalı TIR da otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Işıklar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlileri, Özben Özden Işıklar'ı ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Kaza yerinden

-Kaza yapan araçların

İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

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Alanya'da sörf keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle artan dalga yüksekliğini fırsat bilerek sörf yaptı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 20 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 2 metreyi bulduğu ilçede, bir grup sörfçü Galip Dere Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler eğlendi.

'DENİZİN TADINI ÇIKARIYORUZ'

Selman Dalgıç, 4 yıldır sörf yaptığını belirterek, "Hava yavaş yavaş soğuyor. Akdeniz 'de fırtınalar çıkmaya başladı. Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da biz eğlence olarak görüyoruz. Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi, hatta su sıcaklığı daha yüksek. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda ve biz de dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz" dedi.

SÖRF İÇİN UYGUN

Ukraynalı tatilci Mykola Shymko, sörf için Alanya'ya geldiğini söyledi. Shymko, "Geçen yıl tatile geldiğimde arkadaşlarımdan sörf yapıldığını öğrendim. Alanya Sörf Grubu üyeleriyle bağlantıya geçtim ve sörf tahtası edinerek sörf yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim. Çünkü buraya gelmek kolay ve daha uygun. Çevremdeki insanlara de önerdim" diye konuştu.

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Sörfçülerden genel ve detay görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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