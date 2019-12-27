DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

(DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor. Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Gemlik Haralar bölgesindeki arazi, liman ve fabrikalardan drone görüntüleri

Haber: Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR

Kamera: Semih ŞAHİN/GEMLİK(Bursa),

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Samsun'da eğlence mekanlarına pompalı tüfekle saldırı: 4 yaralı

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde bir saatte 4 farklı eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açıp 4 kişiyi yaralayan 5 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında yan yana bulunan 2 eğlence mekanına doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Şüpheliler, bir süre sonra Denizevleri Mahallesi'ndeki bir gece kulübü önünde de pompalı tüfekle ateş etti. Son olarak İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına doğru ateş açan şüpheliler, kaçtı. Bir saat içinde gerçekleşen olaylarda, gece kulüplerinin önlerinde bulunan Kadir T., Batuhan Ç., Elgün H. ve Yiğithan G., silahtan çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine eğlence mekanlarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ARAÇ DEĞİŞTİREREK KAÇTILAR

Olaylarla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirledi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil, polisin yaptığı çalışmayla bulundu. Otomobil sürücüsü G.Ç. gözaltına alındı. G.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda başka bir araca geçip, kaçtıkları tespit edilen F.K., A.K. de yakalandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde bir saatte 4 farklı eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, F.K., A.K., G.Ç., Y.T. ve S.T.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detaylar

Eğitim Araştırma Hastanesi'nden detaylar

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü'nden detaylar

Asayiş Şube Müdürlüğü'nden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

Sivas'ta park halindeki alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Minibüsün yanma anı görüntüleri

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS

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Boynuna zincir dolanan köpeği itfaiye kurtardı

Erzincan'da boynundaki zincire dolanarak boğulma tehlikesi atlatan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşa ait evin önünde, köpeğin boynundaki zincire dolaştığını ve nefes almakta zorlandığını gören vatandaşlar kendi çabaları ile müdahale edemeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Köpeğin sahibinin evde olmaması nedeniyle vatandaşlar hayvan için seferber oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin boynundaki zinciri demir makası ile uzun uğraşlar sonucu kesti. Boynundaki zincirden kurtulan köpeğe su ve yiyecek verildi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin boynundaki zincirin kesilmesi

-Köpeğin zincirden kurtulması

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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