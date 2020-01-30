DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Bakan Soylu ve Koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkezi Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan depremin etkisini gösterdiği Malatya 'yı ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliği 'ni ziyaret ederek Vali Aydın Baruş'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Depreme ilişkin süreç ve gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları söyledi:

"Şunu ifade etmek isterim ki; milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde oldu. Bu dayanışma içerisinde ortaya konulan irade de aslen bize çok şey öğretti. Büyük bir milletin parçası, ferdiyiz. Böyle büyük bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Depremin meydana geldiği saatten sonra 1416 artçı depremin yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız maddi ve manevi, sürekli meselenin yönetilmesinde oldular. Kendileri de hem Doğanyol 'a hem de Elazığ merkeze ziyaretlerde bulundular. Malatya Valiliğimiz, Elazığ'da olduğu gibi afet koordinasyon merkezinde, milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla büyük bir gayret içerisinde oldular. Depreme maruz kalan bölgelerdeki vatandaşlarımıza el uzattılar. O günden bu yana 6 bine yakın çadır dağıttılar. Her birine yatak, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlar ile gıda kolileri, battaniye dağıtıldı. Sıcak yemekten kumanyaya kadar vatandaşımızın tüm gıda ihtiyaçlarında AFAD Kızılay , gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kurum ve kuruluşlarımız herkes el birliğiyle çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Bankalarımız gece de açık olacaklar. Oradan da gerekli ödemeyi temin ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız da köylerdeki konutların çelik konstrüksiyon olacak şekilde yapılması lazım geldiği talimatını verdi. Yaraları en kısa sürede saracağız. Depremden daha az etkilenmek için almamız gereken tüm tedbirleri, deprem sırasında alacağımız tedbirleri ve deprem sonrası yapılacakları bir kez daha değerlendireceğiz. Arama kurtarma çalışmaları, bütün Türkiye 'nin gözü önünde gerçekleşti. Ciddi bir süreç oldu. Deprem oldu, binlerce yaralı olduğu halde sağlık sistemimizde en ufak bir aksama olmadı. Şehir Hastanesi Elazığ'da tıkır tıkır çalıştı ve deprem izolatörü ile en güvenli sığınak haline geldi. Bu da atılan adımların aslında geçmiş dönemden itibaren en önemli göstergelerinden biri. Sağlık konusunda çok ciddi bir özgüven içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Depremin tamamını değerlendirdiğimizde en ufak bir aksama olmadı. Sonra gönüllüler sahada ve öyle bir duygudaşlık yaşanıyor ki bu süreç hakikaten çok şeyler öğretti. Varlıklı ve yoksul arasında değişen bir şey yok. Kimse evine giremiyor zaten. Bütün depremzedelere bakmak bizim temel görevimiz. O açıdan bu konuda da çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten birçok meselenin, milletimizin desteği ve duasıyla altından kalktık, kalkmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu meselede de vatandaşımızı yalnız bırakmadan, onların mağdur olmasına fırsat vermeden, karşı karşıya kaldığımız durumda maddi kayıpları telafi edeceğiz. Manevi olarak da vatandaşların yanında olmaya çalışıyoruz."

BAKAN KOCA: MALATYA'DA 15 HASTAMIZ YATARAK TEDAVİ EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depremin olduğu ilk saatlerden itibaren Elazığ ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde olduklarını belirterek, "Özellikle sağlık boyutuyla bütün sağlık personelimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Türkiye'nin birçok ilinden personelimiz var. Ciddi bir fedakarlık, özveri gösterildi. Deprem sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularımızı tekrar hatırlamamıza vesile oldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 58 hastamız var. Malatya'da ise 15 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Malatya'da bugün itibarıyla yoğun bakımda takip edilen bir hastamız kalmadı. Bu dönemin ikinci evresi olan halk sağlığı, enfeksiyon veya salgınların önlenmesi, kronik hastalıkların takibi gibi daha çok psikososyal desteğe ihtiyaç duyulan yoğun bir durum olduğunu biliyoruz. Bu psikososyal desteği de planlamak üzere bir yaklaşım içindeyiz. 800'e yakın hastaya bugün bu merkezlerde bakılmış. Ben normal rutin sağlık kuruluşlarımızdaki muayeneden bahsetmiyorum. Bu ünitelerimizde 24 saat hizmet veriliyor, uzman hekim, hemşire ve yanında ambulans bulunuyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Soylu ve Kurum'dan detay

Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması

Bakan Farettin Koca'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Bakan Koca: Coronavirüs'ü ilk günden itibaren ciddiyetle ele aldık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki şüpheli vakalarda coronavirüs'e rastlanılmadığını, coronavirüs'ü ilk günden itibaren ciddiyetle ele aldıklarını belirterek, "Negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek, Çin'e hareket etmiş oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ depreminde enkaz altında kalarak yaralananları kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, ziyaret ardından gazetecilere coronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de coronavirüs'e rastlanılmadığını kaydeden Bakan Koca, bakanlığın bilgilendirmesi dışında başka kaynakları inanılmamasını, coronavirüs'ü ciddiyetle ele aldıklarını belirten Koca, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü 'nün Türkiye için önermediği kontrol yöntemlerini biz erken dönem tedbir amaçlı başladığımızı geçen gün de söylemiştim. Yani geçen Çarşamba 'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü önermediği halde havaalanlarında termal artı gözlem odaları, negatif basınçlı ambulans ve 25 hastanemizde gözlem odalarında takibi yapılma üzere hazırlıklı hale geldik. Bu çerçevede özellikle bulaşıcı hastalık önleme yöntemlerini oluşturduğumuz bilim kurulunun yaklaşımları, önerileri doğrultusunda hızla devreye soktuk ve bugüne kadar da olabildiğince şeffaf bir şekilde çıkan sonuçları ve hastaların durumuyla ilgili bilgi aktarmaya çalıştık. Dün için Aksaray 'da bahsedilen virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden 1 kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek, Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca Türk vatandaşı 2 kişi de yakın temasta tercüman ve tur operatörü gibi yine Aksaray'dan hastaneden taburcu edilerek, İstanbul 'da oturdukları için onlar da evlerine gitmiş oldular. Son günlerde bu konuda yanlış bilgi aktarımları dünyada olduğu gibi ülkemizde de benzer yaklaşımlar var. Bugün içinde İzmir 'de şüpheli yine bir vakanın olduğu bir Türk vatandaşı Çin'den gelen, ateş yakınmasıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek müracaat etmesiyle şüpheli bulunup, devamında numuneler alınıp, yapılan tetkikler sonrası H1N1 olarak sonucu çıktı ve hasta Malezya 'ya gitmek istediğini bu gece veya yarın taburcu edilerek, Malezya'ya gitmiş olacak. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen herhangi bir gözlem altına alınma durumu olmayan bir hastamız. Biz bundan sonraki süreçte de özellikle ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve dünya bu konuda daha hassasiyet göstermediği bir dönemde hem bütün Çin'den gelen yolculara termal kamera, muayene takibi, artı negatif basınçlı ambulans, sedye ve gözlem takibini de hastanelerde yapmak üzere hazır hale getirmiştik."

'2 GÜN İÇERİSİNDE BU DURUM ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Bakanlık bünyesinde bilim kurulu oluşturduklarını ifade eden Bakan Koca, "Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hareket ettik. Ayrıca halk sağlığı bünyesinde de operasyon masası oluşturduk. Dolayısıyla bu süreçte bakanlık olarak tedbirli olduğumuzu, bütün tedbirleri aldığımızı ve Çin'den gelen biriyle temas olma durumunda ateş, öksürük veya nefes darlığı şikayet olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaatı öneriyoruz. Bu anlamda bakanlığın bilgilendirilmesi dışında herhangi bir yanlış bilgi kaynaklarına itibar edilmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çin'den gelmek isteyen vatandaşlarımız, şu an herhangi bir hastalık bulgusunun olmadığını biliyoruz ve hastalık bulgusu olmayan vatandaşlarımız ve Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşların da olduğunu biliyoruz. Bu anlamda 35 kişiye yakın müracaatın olduğunu ve hazırlıklarımızı bu çerçevede yaparak, ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla almayı planladığımızı ve yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanları ve sağlık ekiplerinden oluşan bu konuda deneyimli bir ekibin buradan giderek, Çin'de gerekli muayeneleri yaptıktan sonra bilim kurulunun önerisiyle alınacak tedbirlerle Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz ve Türkiye'ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak, 14 günlük bir zaman diliminde gözlem altına alınarak takip edilmesini bilim kurulu öneriyor. Bu anlamda herhangi bir hastanemize değil, daha önce taşınan bir hastanemize Ankara 'da bu konuyla ilgili tedavileri sürdürmek üzere sadece bu hastalara özel bütün hazırlıklarımızı yaptık. Başka bir hastamızla teması olmayacak. 14 günlük takip sonucu bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hareket edilmiş olacak. Biz yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşımızı, yalnız bırakmak ve sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Çin hükümetiyle görüşmeler yapılıyor, 2 gün içerisinde bu durum çözülmüş olacak diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Fahrettin Koca'dan detay

Bakan Fahrettin Koca'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, zehirli tavuk eti verildiği öne sürülen 20 sokak hayvanı, öldü.

Olay, öğle saatlerinde Yenikent İlksen TOKİ Konutları'ndaki boş alanda meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için alana gelen gönüllüler, 2 sokak köpeğinin baygın halde yattığını gördü. Gönüllülerin ihbarıyla gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 köpeği tedavi için veteriner hekime götürdü. Akşam saatlerinde tekrar alana gelen gönüllüler, 14 kuş ve 6 köpeğin daha zehirlenerek öldüğünü fark etti. Olay yerine gelen ekipler, hayvanların verilen tavuk etinden zehirlendiğini belirledi.

HAYVANSEVERLER NÖBET TUTTU

Olayı haber alan hayvanseverler, bölgedeki diğer hayvanları korumak için nöbet tutmaya başladı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da alana gelerek nöbete katıldı. Özkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün akşam Sincan Yenikent'te 6 köpeğimiz ve 14 kuşumuz zehirlendi. Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Özkan ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 'nün personel sayısının artırılmasını da talep etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpekten görüntü

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı

BURSA'da ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İznik ilçesi Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çam 'a ait ahşap bağ evinin bacası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, zeytin tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 8 zeytin ağacı da küle döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın anından görüntüler

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),

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Bodrum'da 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin bir otele düzenlediği baskında 7 bin şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesindeki bir otelde yaz aylarında müşterilerine sunulmak üzere sahte alkol depoladıkları bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, saat 20.30 sıralarında otele baskın yaptı. Operasyonda depoda yapılan aramada 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan otel yöneticileri S.C. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ele geçirilen sahte içki şişelerinden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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