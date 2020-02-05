DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Erdoğan: HİSAR-A Füze Sistemini Suriye sınırımıza yerleştireceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemini, çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi, mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale Yahşihan'da 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini (MAAT) Devreye Alma Töreni'nde konuştu. TSK'nın envanterinde bulunan mühimmatın çevreye zarar vermeden ayrılması ve ayıklanmasının kritik bir çalışma olduğunu belirten Erdoğan, "Bu tesis 2012 yılında yaşanan elim bir kazanın ardından faaliyetlerine ara vermişti. Tesisimizin yeniden devreye alınmasıyla önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek bu tesis 'sıfır atık' ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacak. Bu tesisin ülkemize ve ordumuza kazandırılmasına emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle ülke genelinde 'sıfır atık projesine' verdiği ehemmiyet sebebiyle de eşimin bu gayretlerinden dolayı müsaadenizle kendilerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BÜTÇEMİZ 60 MİLYAR DOLARLIK PROJE HACMİNE ULAŞTI'

Türkiye 'nin şu anda Suriye'de ve Libya 'da doğrudan sahada mücadele veren, ayrıca Katar 'dan Kosova 'ya, Afganistan 'dan Somali 'ye kadar pek çok yerde askeri misyon görevi yürüten bir ülke olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin son 17 yılda savunma sanayinde yürüttüğü kritik çalışmalar olmasaydı, bugün bırakınız sınırlarımız dışını, kendi topraklarımızda bile terör örgütleriyle mücadele edemez hale gelebilirdik. Bu başarı tablosu çok uzun zahmetli ve fedakarlıklarla örülü bir gayretin sonucudur. Mesela 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma sanayisi bütçemiz, 5,5 milyar dolardan yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, karşımıza 75 milyar doların üzerinde bir büyüklük çıkıyor. Sektörün cirosu 2002 yılında 1 milyar dolarken bugün 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Daha önce neredeyse yok seviyesinde olan araştırma-geliştirme harcaması 1,5 milyar doları buldu. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firmayla temsil ediliyoruz" diye konuştu.

'EN GÜZEL CEVABI MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZLA VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerlilik ve milliliğin özellikle savunma sanayinde olmazsa olmaz bir şart olduğunu, son 17 yılda yaptıkları hamleler sonucunda yerlilik ve millilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktığını kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemini, çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi, mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Sistemin geliştirilmesi ve menzilinin uzatılması çalışmalarını da hızlandırıyoruz. İlk yerli ve milli havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin testleri de başarıyla gerçekleşti. Bozdoğan füzemizi inşallah en kısa sürede envantere alacağız. Bu başarı sayesinde uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettik."

'YERLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK'

Erdoğan, yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemisi olan Milgem'in dördüncü korvetini filoya kattıklarını, milli gemisavar füze sistemi Atmaca'yı bu gemiye entegre ederek atışını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, "Bu gemileri artık ihraç etmenin de gururunu yaşıyoruz. Ada Sınıfı Korvetlerimizin devamı niteliğindeki Milgem Projesi'nin beşinci gemisinin inşasına da başladık. Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. İnşallah çıkarma gemimizi bu yılın sonunda Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Türkiye bu hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri olacaktır. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı, inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız" dedi.

'BİZE LAZIM OLAN TOPYEKÜN BİR GÜÇ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamen milli tasarım olan Gökbey helikopterinin de test uçuşları sonrası seri üretime geçeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha fazla mühimmat taşıyan, son teknoloji elektronik harp ve silah sistemleriyle donatılmış, dünyada sadece iki örneği bulunan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesine de başladık. Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi amacıyla projeler başlattık. Yerli savaş uçağımız dahil, tüm platform ve sistemlerimizde, inşallah kendi motorumuzu kullanacağız. Savunma sanayiimiz sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, geleceğin harp teknolojilerini de şimdiden tasarlıyor ve hazırlıklarını yapıyor. Bize lazım olan, hem siyasi hem ekonomik hem askeri ayakları olan topyekün bir güçtür. Eğer Türkiye, son dönemde yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı oyunların, üzerinde sergilenen senaryoların üstesinden başarıyla gelebilmişse bunu siyasi, ekonomik ve askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur."

'EKONOMİDEKİ SALDIRILARA RAĞMEN HEDEFTEN KOPMADIK'

Milletin fitnecilere, bozgunculara, cuntacılara, darbecilere, vesayet heveslilerine, asla itibar etmediğini vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun ülkemizi nice badirelerden geçirerek bugünlere getirdik. Siyasette dünyada sesimizi dinleten, masada ağırlığı olan bir ülke haline geldik. Ekonomide uğradığımız onca saldırıya rağmen, hedeflerimizden kopmadık, yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyor, dengeleri değiştiriyor, hayır duayla anıldığımız bir iklim oluşturuyoruz. Bu manzara karşısında yarınlarımıza çok daha güvenli şekilde bakabiliyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Van 'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP-Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü Mehmet Karaca (20) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Halil Salman (25) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Mehmet Karaca'nın kullandığı 63 AZ 431 plakalı kamyonetle İbrahim Halil Salman (25) yönetimindeki 06 PFR 04 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 ağır yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı Salman'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneye getirilen yaralı

-Sağlık görevlisi sedye üzerinde yaralıya mesaj yapması

-Şarampole yuvarlanmış araç fotoları

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

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Annesini bıçakladıktan sonra yaşamına son veren Irmak, toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde annesi Nagihan Bayramıçlılar'ı (42) bıçakla yaraladıktan sonra oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak yaşamına son veren Irmak Bayramıçlılar (20), bugün toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Edremit'in Camivasat Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Akşam yemeği için hazırlık yapan Nagihan Bayramıçlılar ve kızı Irmak Bayramıçlılar bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Irmak, annesini boynundan bıçakla yaraladı. Irmak, daha sonra, kendini evlerinin penceresinden attı. Alt kattaki açık panjurlara çarpıp, kafa üstü yere düşen Irmak Bayramıçlılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Irmak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Irmak'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu sırada başka bir ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülen anne Nagihan Bayramıçlılar ise ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Nagihan Bayramıçlılar'a, kızının durumu ile ilgili bilgi verilmedi.

KIZININ ÖLÜM HABERİNİ ALINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bugün öğlen saatlerinde servise alınan Nagihan Bayramıçlılar'a kızının yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Doktor gözetiminde bulunan anne Bayramıçlılar, sinir krizi geçirdi.

IRMAK TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'na gelen Irmak Bayramıçlılar'ın cenazesi ise bugün ikindi namazının ardından Hacı Ahmet Eğilmez Caminde kılınan cenaze namazı sonrası, Edremit mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Irmak Bayramıçlılar foto

-Irman'ın atladıgı apartman dairesinden detay görüntü

-Edremit Devlet Hastanesi detay görüntü

-Irmak Bayramıçlılar cenaze namazınden genel ve detay görüntü

-Irmak Bayramıçlılar foto

-Nagihan Bayramıçlılar foto

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Babasına intihar edeceğini yazan genç sokakta bulundu

DÜZCE'de, babasına intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatan Yasin A. (17), evine yakın bir sokakta bulundu.

Olay, öğlenden sonra, Karahacımusa Mahallesi 1370 Sokak'ta meydana geldi. Yasin A., babası İsmail A.'ya intihar edeceği yönünde mesaj atıp, telefonunu kapatarak, evden ayrıldı. Mesajı alan İsmail A., durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve geldi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler dışarı çıkarken, Yasin A. evinin yakınındaki sokakta bulundu. Yasin A., çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin önünden görüntüler

İtfaiye ve polisin eve girmesi

-Yaşanan panik

-Gencin sokakta ortaya çıkması

-Polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/Murat KÜÇÜK/DÜZCE,

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Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu, 2 binanın çatısı uçtu

KOCAELİ'nin Körfez ve Derince ilçelerinde, şiddetli rüzgar nedeniyle iki binanın çatısı uçtu.

Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı Ateş Apartmanı'nın ve Derince İbni Sina Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısı uçarak yan tarafta bulunan başka binaların üzerine düştü. Çatıların uçtuğunu gören vatandaşlar durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın uçan çatısını ağaç kesme motoruyla keserek parçalar halinde kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçan çatının enkazı

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak yağış denizi taşırdı(2)

ESNAF MAĞDUR OLDU

İzmir'de, meterolojinin hem vatandaşlara hem de balıkçılara yaptığı kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı karşılık buldu. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle, Kordonboyu'nda deniz taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyerini su bastı. Öğleden sonra başlayan yağmur da, zaman zaman sağanak şeklinde yağdı. Birçok esnaf kendi çabasıyla dükkanlarına giren suları tahliye etmeye çalıştı. Şehrin birçok noktasındaki araç trafiğinde sıkışıklıklar meydana gelirken, trafik polisleri sıkışan trafiği açmak için önlem aldı. Kuvvetli esen rüzgar nedeniyle, ağaçlar da devrildi. Kordon'daki bir kafeteryada çalışan Özcan Gökay (22), "Her sene aynı durumu yaşıyoruz. Rüzgar biraz fazla esince manzara hep bu oluyor. Emekçinin hakkının yenmemesi lazım. Belediyenin buralara önlem alması lazım" dedi. Bir diğer kafeterya çalışanı Özkan Düz (24) de, "5 kişi kendi çabalarımızla suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Burada yağmura karşı bir savaş veriyoruz. Belediyenin yapmış olduğu hiçbir çalışma yok. Bu nereye kadar böyle devam eder bilmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kordon'da denizin taşmasından görüntü

-Dalgalardan görüntü

Göle dönen cadde ve sokaklardan görüntü

-Sıkışan trafikten görüntü

-Esnafın suları tahliye etmeye çalışmasından görüntü

-Esnaf ile röportajlar

-Muhabir Davut Can'ın anonsu

-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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