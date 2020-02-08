DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Mardin'de sis nedeniyle 2 kaza: 8 yaralı

MARDİN'de, etkili olan dolu yağışı ve sis nedeniyle meydana gelen 2 kazada, 8 kişi yaralandı.

Mardin'de etkili olan dolu yağışı ve yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düşmesi de kazalara yol açtı. İlk kaza, öğleden sonra merkez Artuklu ilçesinde Ömerli yolunun Kabala mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 M 0214 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, devrildi. Kazada, 4 kişi yaraladı.

İkinci kaza ise Mardin- Diyarbakır yolunda meydana geldi. Kamyon, çekici ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İki kazada da yaralananlar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan sisin etkisinin akşam saatlerinden itibaren artabileceğini belirten yetkililer, sürücüleri sis farlarını yakmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Sisli havadan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Dolu yağışı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

===========================

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4)

TEM OTOYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkiinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu. İstanbul istikametine giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BOLU

=========================

Yol açma çalışmasında iş makinesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı (YENİDEN)

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, yol açma çalışmasında görev yapan İstilli Sulama Birliği'ne ait iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Toptepe mevkiinde karla kaplı alanda uçuruma yuvarlanan iş makinesinde bulunan 3 kişinin kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Uçurumdan aşağı inen ekipler, 1 kişinin öldüğünü belirledi. Uçurumdan aşağı insan zinciri oluşturularak ölü ve yaralanan 2 kişinin yukarı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

=========================

Yolu kapalı köylerdeki hastaları karla mücadele ekipleri kurtardı

SİVAS'ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde 1'i çocuk iki hasta, kardan kapanan yolların Özel İdare ekiplerince açılmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde şeker hastası Metin Tuna (12), insülini bitince baygınlık geçirdi. Hasta yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köye ulaşamayan sağlık görevlileri, Gürün İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım talep etti. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan köye yağış ve tipiden dolayı ambulans ulaşamayınca hasta, İlçe Özel İdaresinin pikaplarıyla kurtarıldı. Yolda ambulansa aktarılan hasta, İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Suşehri ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Kiziryurdu köyünde rahatsızlanan Ali Akkuş'un yakınları da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemeyince, Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerimizden yardım talep etti. Devam eden karla mücadele çalışmalarında önceliği bu köye veren ekipler yolu açarak köye ulaştı. Baş ve diş ağrısı olduğu öğrenilen Ali Akkuş, 2 saate yakın süren operasyon ile kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Yol açma çalışması

-Ambulansa taşınan hastalar

Haber-Kamera: SİVAS,

====================

Tamir etmek istediği telefon elinde patladı

MANİSA'da müşterisinin getirdiği arızalı telefonu tamir etmek için eline alan telefon teknik servis sorumlusu Yusuf Gülçimen(21), telefonun bir anda alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için yan komşusundan aparat almaya giden Gülçimen, aparatı aldıktan sonra dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon alev aldı. Neye uğradığını şaşıran Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Bir süre yerde duran alevler içindeki telefon tekmelenerek dükkandan dışarı atıldı. Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

O ANLARI ANLATTI

Başından geçen olayı anlatan Yusuf Gülçimen, "Müşterimiz dün akşam saatlerinde telefonu cihaz açılmıyor şikayetiyle getirdi. Cihaz bize geldiğinde ekranı üzerinde, her şeyi sağlamdı. Biz ilk yaptığımız incelemede ekranla cihazın arasında bir boşluk vardı ve biz de bu sorunun bataryadan kaynaklandığını anladık. Müşterimiz bize cihazı bırakıp gitti. Bizim de ekran penası dediğimiz bir malzeme var. Bu malzemeyle ekranı telefonun kasasından ayırıyoruz. Dükkanımda o an yoktu malzeme ve ben de onu yan komşumdan rica etmek için oraya girdim. Arka teknik servis bölümünden ekran penası aldım ve dükkandan çıkarken müşterinin cihazı sol elimdeydi, elimi sağ kapıya attım. Kapıyı açarken cihaz bir anda elimde patladı. Çok şükür bir yaralanma söz konusu olmadı" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Telefonun alev alması sırasından güvenlik kamera görüntüsü

-Telefoncu işletme sahibi Yusuf Gülçimen röp.

-Alev alan telefondan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

=======================

Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması planlanıyor (2)

BAKAN SELÇUK, KARAMAN'DA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da Valiliği ziyaretin ardından hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Karaman'da eğitime destek veren iş insanlarına ve hayırseverlere teşekkür eden Bakan Selçuk, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsündeki Karamanoğlu Mehmetbey heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, açılışın ardından aynı üniversitede bulunan 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Heykel açılışından detay

Bakan Selçuk'tan detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA

========================