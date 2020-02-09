DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (3)

ÖZHAKESİ'NİN BURNUNDA KIRIK VAR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hastaneye getirilen Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Mehmet Özhaseki'nin burnunda kırık olduğunu ve müdahale edileceğini söyleyen Rektör Ünal, "Akşam Serik'te bir trafik kazası oldu. Kaza neticesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, eski bakanlarımızdan Mehmet Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, hastanemize getirildi. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki bakanımızın burnunda bir kırık var, muhtemelen burnuna bir cerrahi müdahale yapılacak. Ayrıca Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin de omzunda bir ortopedik müdahale gerektiren bir küçük çıkık var. Muhtemelen Menderes Bey ve Yusuf Ziya Başkanımız bu akşam çıkarlar, Mehmet Özhaseki'yi ise bu gece misafir ederiz, burun kemiğine müdahale ederizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rektör Mustafa Ünal'ın açıklaması

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de 1911 Çerkezköyspor ile Vizespor arasında oynanan karşılaşma sırasında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından stadyum dışından sahaya atılan taş, futbolculardan Furkan Şerifoğlu'nun başına isabet ederek, yaralanması neden oldu.

Bölgesel Amatör Lig 1'inci grupta 1911 Çerkezköyspor evinde Vizespor'u konuk etti. İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk devresinin uzatma dakikalarında bir pozisyonda sakatlanan 1911 Çerkezköyspor oyuncusu Furkan Şerifoğlu, saha kenarında iken saha dışından atılan taşla yere yığıldı. Başına isabet eden taşla acı içinde kalan ve kendini yere bırakan Şerifoğlu'na ilk müdahaleyi sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Tedavisinin ardından Şerifoğlu, karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

Polisin dışarıdan taş atan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürürken, karşılaşmayı 1911 Çerkezköyspor 2-1 kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taş isabet eden futbolcuya müdahale

-Futbolcunun yerden kalkması

-Futbolcunun götürülmesi

-Ambulans

Haber: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Yolun karşısına geçerken önce otomobil sonra TIR çarptı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan'a (39) önce otomobil ardından da TIR çarptı. Ali Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan'a çarptı. Ali Kaplan çarpmanın etkisiyle savrulurken, arkadan gelen C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı TIR çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ali Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, sürücülerin ifadelerini aldı. Ali Kaplan'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Polis olay yeri inceleme ekibinin görüntüsü

Polis ekiplerinden görüntü

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya),

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Ayağına kaynar su dökülen Adem, 2 saatte hastaneye yetiştirildi

SİVAS'ın Gürün ilçesinde ayağına kaynar su dökülen Adem Üçpınar (4) kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu karla mücadele ekiplerinin açmasıyla 2 saatlik süren bir çalışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gürün'e 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılören köyünde ayağına kaynar su dökülen Adem Üçpınar'ın ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Kardan dolayı köye ulaşamayan sağlık ekipleri Gürün İlçe Özel İdare karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından köy yolunun ulaşıma açılmasıyla küçük Adem, ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin çalışması

-Ambulanstaki çocuğun görüntüsü

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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CHP Bursa İl Kongresinde koltuk polemiği yaşandı

CHP Bursa İl Başkanlığı 37'nci Olağan İl Kongresi'nde koltuk polemiği yaşandı. 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey'e protokol arasında yer ayrılmaması nedeniyle parti üyelerinin arasına seçimi takip eden Bozbey, "Herkesin bir yeri vardır. Bizim yerimiz de orasıymış. Biz de orada duruyoruz. Neticede üyeyiz. Biz protokolde de yokmuşuz. Delege de olmadığımız için üyelerimizle birlikte kongreyi izlemekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı 37'nci Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Lale Karabıyık, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mevcut İl Başkanı Hüseyin Akkuş'un yanı sıra İsmet Karaca, Erol Gülmez ve Güner Aklan'ın aday olduğu kongrede 618 delege oy kullandı. Oyların 294'ünü alan İsmet Karaca, CHP Bursa İl Başkanı oldu. Diğer adaylardan Hüseyin Akkuş 236, Erol Gülmez 69, Güner Aklan ise 19 oy aldı.

Başkanlığa seçilen İsmet Karaca yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinde Bursa'da yaşanan başarısızlığı tekrar yaşamamak için aday olduğunu belirterek, "İstanbul'un, Ankara'nın, Hatay'ın, Ardahan'ın, Sinop'un coşkusuna ortak olamadık. Bütün Türkiye, Bursa'ya kilitlendi. O gece Türkiye'nin bir çok kentinde başarı hikayeleri varken bizler, televizyonları kapatıp odamıza çekildik. Bu duyguyu tekrar yaşamamak için aday oldum" dedi.

MUSTAFA BOZBEY SİTEM ETTİ

Oy kullanma işlemine geçilmeden önce delegelere, partililere, milletvekillerine ve il başkan adaylarına söz hakkı verildi. 1999-2019 yılları arasında 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey'de konuşma yaptı. Kendisine protokol arasında yer ayrılmayan Mustafa Bozbey, kongre merkezinin üst katında parti üyeleriyle birlikte oturdu. Söz hakkı istediği sırada parti üyelerinin arasından gelerek kısa bir konuşma yapan Mustafa Bozbey, "Partimin bütün mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bazıları diyecek ki 'Neden Bozbey yukarıda oturuyor.' Herkesin bir yeri vardır. Bizim yerimizde orasıymış. Biz de orada duruyoruz. Neticede üyeyiz. Biz protokolde de yokmuşuz. Delege de olmadığımız için üyelerimizle birlikte kongreyi izlemekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" sözleriyle yapılan haksızlığa sitem etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kongreden detaylar

-Adaylardan detaylar

-Konuşmalardan detaylar

-Mustafa Bozbey'in partililerin arasında oturmasından ve konuşmasından detaylar

-İsmet Karaca'nın konuşması

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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