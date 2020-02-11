DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın

KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi OSB 15'inci Cadde'de bulunan masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, işçiler mesaisini tamamlayıp işten çıktıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle fabrikada patlama yaşandı. Ardından fabrika içinde bulunan masa ve sandalyeler yanmaya başladı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri fabrikaya yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yeri

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

======================

Otomobil ile çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Ergül (35), yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Ergül yönetimindeki plakasız motosiklet ile Yasemin Özden (32) yönetimindeki 16 LCR 56 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü İbrahim Ergül yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

==========================

Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

TOKAT'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas Karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği bulunduran kamyon ve otomobillerin seyrine izin verilirken, ağır tonajlı araçlar yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Karayolları ekipleri ise karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yoldan görüntüler

-Bekletilen araçlar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

============================

Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu

BURSA'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Küçük çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, komşuların bir evden bağrışma sesleri geldiğine dair ihbar aldı. İhbar üzerine eve giden polis, ailesiyle birlikte yaşayan Suriyeli Muhammet Hüseyin'i ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammet Hüseyin ile birlikte yaşayan baba ve üvey annesini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze aracından görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

============================

Hastalanan iki kardeş için UMKE ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Sümeyra ile ağabeyi Ayvaz Uğur'u (2), hastaneye ulaştırmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynak Köyünde oturan Uğur ailesinin 3 aylık bebeği Sümeyra ile 2 yaşındaki oğlu Ayvaz, yüksek ateş, bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşaması üzerine, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine araştırma yapan sağlık görevlileri, Kaynak Köyü yolunun kardan kapandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.

Sağlık görevlilerin talebi üzerine karla mücadele ekipleri, Kaynak köy yolunda yaptıkları temizleme çalışmanın ardından UMKE ve sağlık ekipleri, rahatsızlaşan 2 kardeşe ulaştı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi köyde yapılan Sümeyra ile Ayvaz kardeşler, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Kardeşlerin ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: BİNGÖL,

==============================

Evinin banyosunda ölü bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Resul Arslan (54), evinin banyosunda ölü bulundu.

Karasu İncilli Mahallesi 620'nci Sokak'taki apartmanında yalnız yaşayan Resul Arslan'ın dairesinden gelen kokuyu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından daireye girdi. Arslan'ın banyoda cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Resul Arslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Binadan görüntü

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

===========================

Van'da okullar tatil edildi

VAN merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar yarın için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyme Van genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma hakim olduğundan, kent genelinde öğretime 12 Şubat 2020 (Çarşamba )günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.

Bu arada, Çatak-Bahçesaray karayolu Yapılı Mezrası, Korulu ve Bilgi Mahallesi yoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan karayolunu tekrar ulaşıma açmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,