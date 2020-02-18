DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Hamit Sarıalp (86) yaralandı.

Kaza, saat 16: 00 sıralarında Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Gültaş (52) yönetimindeki 67 TY 620 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Sarıalp'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Sarıalp'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.İlk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Veysel Gültaş ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı Hamit Sarılalp'e sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralı Hamit Sarılap'in ambulansa alınması

-Vatandaşın polise bu ara yolun kapanması lazım demesi

-Sürücü Veysel Gültaş'a alışverişten dönen kadının geçmiş olsun demesi

-Hafif ticari kamyonetten detay

-Yoldan detay

-Veysel Gültaş'ın olayı anlatması

-Veysel Gültaş'ın polisin hazırladığı evrakı imzalaması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Beyşehir'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 73'er bin lira para cezası

KONYA'da Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla 4 sazan balığı avlayan 2 kişiye 73'er bin 747 lira para cezası uygulandı.

Bugün, sabah saatlerinde Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Milli Parklar 8'nci Bölge Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri ekipleri harekete geçti. Ekipler ihbarın belirtildiği Karadiken Mahallesi Avlak Sahası'na gittiklerinde, sazlıklar arasında bir aracın lastik izine rastladı. İzleri takip eden ekipler sazlıklar arasına gizlenilmiş kamyonete ulaştı. O sırada ekipleri geldiğini gören D.A., aracına binin kaçmak istedi. Ekipleri kamyoneti durdurup D.A.'yı yakaladı. Bu sıra yanındaki F.U koşarak kaçmak isterken kısa süren kovalama sonucuyakalandı. Çevrede yapılan araştırmada da sazlıklar içinde kano, göle elektrik vermek için kullanılan kepçe ve kabloları, akü, 4 tane yaklaşık 25 kiloluk sazan balığı ele geçirildi. 2 kişiye Çevre Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından 73'er bin 747 lira para cezası uygulandı. Yetkililer, gölde otla hariç avlanmak isteyenlere aynı para cezasının uygulanacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyonet ve kanodan detay

-Genel ve detay

Haber: Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR, KONYA

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Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (3)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burdur'da, mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren İrem Ayvalı için ikindi vakti Burdur Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, belediye meclis üyeleriyle İrem Ayvalı'nın okul arkadaşları ve yakınları katıldı. Baba Tuncer Ayvalı ile anne Seval Ayvalı büyük üzüntü yaşarken, anne ve babayı yakınları teskin etmeye çalıştı. Tuncer Ayvalı, cenaze öncesinde kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Tabutunun üzerine duvak örtülen İrem'in cenaze namazını önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya kıldırdı. İrem'in cenazesi gözyaşları arasında Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tabut

-Babanın tabuta kapanıp ağlaması

-Cenaze namazı

-Cenazenin gidişi

-Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin, hakkında 'zimmet', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski belediye başkanı Tuncay Kılıç Fethiye 'de polis ekiplerince yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Kılıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edremit Belediye Başkanlığı görevini 1999- 2004 ve 2009- 2014 yıllarında yürüten Tuncay Kılıç, 2012'de 'zimmet', 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu. 2013 yılında şartlı tahliye edilen Kılıç'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan Kılıç'a, 2015 yılında 12 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay tarafından onanan ancak teslim olmayan Kılıç hakkında, 20 Kasım 2019'da yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Tuncay Kılıç, dün saat 17.00 sıralarında, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda yürürken, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde sahte kimlik taşıdığı anlaşılan Kılıç, gözaltına alındı. Bugün Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen Tuncay Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tutuklanan Edremit eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç'ın arşiv fotoğrafı

-Adliye binasından görüntü

Haber: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi

VAN'da, günlerdir etkili olan yağışla kalınlığı 1 metreyi bulan karda kulaç atan kişinin görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

Kentte günlerce süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Bazı kişiler, karda eğlenirken, bu anlarda video da çekip, sosyal medyadan paylaştı. Kendisini karların ortasına atan kişi de kulaç atmaya başlayınca arkadaşı, cep telefonu kamarasıyla görüntü çekti. Karlar arasında bir süre yüzer gibi yapıp, kulaç atan kişinin görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Görüntüdeki kişinin karda kulaç atma görüntüleri

Haber: VAN,

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KSÜ'lü öğrencilerden 'riskli bina' eylemi

KAHRAMANMARAŞ Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler, 2001 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılan ve 'Riskli' kabul edilen binalarda eğitim görmek istemediklerini belirterek, eylem yaptı. Eylemin ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bir basın toplantısı düzenleyerek yeni binaların Avşar Kampüsü'ne yapılacağını, bu süre zarfında da okulların başka binalara taşınması için valilik ve belediyeyle görüşme halinde olduklarını söyledi.

KSÜ'nün Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu'nda bulunan şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacasu Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 2 bloktan oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile 10 odalı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli bulunuyor. 1976'da Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu adıyla eğitim vermeye başlayan binalarda yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görürken, 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapıldığı için riskli bina kapsamına alındı.

Aradan geçen zaman zarfında okul boşaltılmadı ve öğrenciler bu binalarda eğitim görmeye devam etti. Elazığ Sivrice depremini de hisseden öğrenciler, bugün sabah derse girmeyerek eylem yaptı. Kampüs içerisinde toplanan öğrenciler, "Çürük binalarda eğitim görmek istemiyoruz" dedi. Öğrenciler bir süre sonra eylemi bırakıp derse girdi.

CAN: BİNALARI TAŞIMAK İÇİN VALİLİK VE BELEDİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ

Öğrencilerin eylem yapmasının ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bir basın toplantısı düzenledi. Göreve geldiği günden bu yana konuyla ilgili gerekli yatırımların yapılması için mücadele ettiklerini ve bu kapsamda ilgili kurumlarla da yazışma yaptıklarını söyledi. Can, "Bu konuda aylardır çalışıyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak bizler Karacasu'da bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni binalarının Avşar Yerleşkesine yapılmasına karar verdik, yerlerini belirledik. Önümüzdeki ay içerisinde bu iki okulumuzun da temellerinin atılacağının planlarını yaptık. Ben öyle inanıyorum ki 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde Karacasu'da bulunan bu iki okulumuzu Avşar Yerleşkemize taşıyacağız. Öğrencilerimizin de öğretim elemanlarımızın da istekleri bu yönde idi. Onların isteklerini bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. En kısa zamanda bu okulların Avşar Yerleşkesine yeni binalar yapılarak taşınması yanında başka formüllerde arıyoruz. 'Acaba bu öğretim yılı içerisinde bu okullarımızı başka binalara taşıyabilir miyiz?' diye de gerek valiliğimizle gerekse büyükşehir belediyemizle görüşme halindeyiz. Valiliğimiz, belediyelerimiz, şehrimizin tüm yönetimi, siyasilerimiz, bürokrasimiz; sadece üniversitemizle ilgili değil Kahramanmaraş'taki tüm riskli binalarla ilgili bir çalışma içerisinde. Biz de bu çalışma gruplarının içerisinde bulunuyoruz. En kısa zamanda Karacasu'daki binalarımız ile ilgili tedbirlerin icraata konulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın toplantısından detay

Niyazi Can'ın açıklama yapması

Öğrencilerin eyleminden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)